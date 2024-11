Borgo di Vione - L’oasi di lusso alle porte di Milano è la residenza preferita degli Expat di tutto il mondo

Milano, 15 novembre 2024. Situato a pochi chilometri dal cuore pulsante di Milano, il Borgo di Vione si è consolidato come una delle destinazioni preferite dagli expats che scelgono di vivere nell'area metropolitana, attirando professionisti internazionali grazie alla sua combinazione unica di privacy, servizi all'avanguardia e contatto con la natura. Negli ultimi anni, il passaparola tra residenti ha contribuito a far crescere la comunità cosmopolita del Borgo, che oggi ospita una varietà di nazionalità provenienti da diversi continenti.

Aumentano gli expats in Italia Secondo gli ultimi dati, al 1° gennaio 2024, A Milano e hinterland, vi sono circa 261.000 residenti stranieri, con una forte componente di manager, imprenditori e studenti universitari. Milano rappresenta quindi la città più attrattive per chi si trasferisce dall'estero.

ll trend degli expats in Italia continua a crescere, con una presenza significativa di lavoratori stranieri, digital nomad e pensionati attratti dalla qualità della vita e dal patrimonio culturale del Paese. Nel 2024, si osserva un costante aumento del numero di residenti stranieri, spinto anche da incentivi fiscali per i nuovi residenti, come la tassa forfettaria, che attira soprattutto individui con alto reddito.

Walter Parisi, Resident Manager del Borgo di Vione, racconta come la struttura abbia conquistato il cuore di molti stranieri: "Qui riusciamo a mantenere un ambiente dove culture e abitudini diverse convivono in armonia. Che si tratti di CEO, imprenditori, ambasciatori, al Borgo di Vione siamo tutti uguali, con un forte spirito comunitario".

Parisi descrive il Borgo come un luogo sicuro, dove adulti e bambini possono godere di momenti di svago e socialità, immersi in un contesto storico e naturale. "È uno spazio aperto dove i bambini giocano liberamente, e le famiglie possono godere di momenti di relax e condivisione", aggiunge.

Il segreto del successo di Borgo di Vione tra gli expats risiede anche nei servizi di alto livello offerti: "Riusciamo a dare assistenza in più lingue, e siamo in grado di risolvere qualsiasi problema entro tre o quattro ore, anche nei fine settimana", afferma Parisi. Tra i servizi più apprezzati le aree comuni con palestra, zona relax, piscina, la fibra ottica ultraveloce e le colonnine per le auto elettriche, che permettono ai residenti di sentirsi a Milano senza rinunciare alla tranquillità della campagna. Un ottimo ristorante contribuisce ancora di più alla comodità del Borgo.

A Borgo di Vione vengono anche organizzati corsi di yoga, ginnastica posturale, pilates, e boxe per i più sportivi. Esiste anche la possibilità di prenotare massaggi o un personal trainer.

Un'esperienza internazionale su misura La comunità di Vione è estremamente variegata, con residenti provenienti dai cinque continenti. Vi abitano statunitensi, sudafricani, europei di ogni nazione, diverse famiglie italiane di ritorno dopo importanti esperienze lavorative all’estero, ma il Borgo accoglie anche cittadini di molte altre nazionalità, creando un meltingpot di culture e stili di vita. "Organizziamo eventi come feste di Halloween e saggi di musica classica nella chiesa del Borgo, coinvolgendo non solo le famiglie, ma anche le scuole internazionali, come la Scuola Americana di Milano. Ovviamente abbiamo anche attività didattiche per i più piccoli", racconta Parisi.

Situato a Basiglio, il secondo comune più ricco d'Italia, il Borgo di Vione si trova vicino a Milano 3, un complesso residenziale storicamente noto come "villaggio nel verde". Mentre Milano 3 si distingue per la sua architettura moderna e lo sviluppo in altezza, il Borgo di Vione offre una differenza sostanziale grazie alla sua storicità che risale all’anno Mille e alle sue abitazioni cielo-terra, che garantiscono maggiore privacy e sicurezza.

Questo ambiente esclusivo e riservato, immerso nella natura, attira expats e famiglie internazionali in cerca di una qualità della vita elevata, senza rinunciare alla vicinanza con Milano.

Uno sviluppo continuo Con il 90% delle unità abitative già vendute, il Borgo di Vione continua a crescere. Entro il 2025 saranno consegnati tre nuovi edifici, e il progetto si estenderà fino al 2030, con l’obiettivo di offrire sempre più soluzioni abitative su misura per una clientela esigente e internazionale.

Walter Parisi, resident manager, spiega che le nuove abitazioni, frutto di risanamento conservativo con fedele ricostruzione degli edifici della vecchia cascina, saranno completati nel 2025. Questi edifici raggiungeranno classe energetica A+ o superiore, assicurando elevatissime prestazioni energetiche, con una dispersione termica minima sia in estate che in inverno. "Possiamo garantire consegne tra dicembre 2024 e gennaio 2025 per alcune ville, e altre nel corso del 2025", afferma Parisi. In totale, il progetto prevede la realizzazione di 26 ville o villette cielo-terra e una villa padronale, già venduta.

Il processo di costruzione al Borgo di Vione si distingue per l’attenzione ai dettagli e il servizio tailor made offerto ai clienti. Ogni acquirente, se lo ritiene opportuno, viene affiancato da un team di architetti e geometri che seguono l’intero processo, dalla progettazione alla consegna, garantendo personalizzazioni interne che spaziano dal tipo di parquet alla scelta delle ceramiche e finiture di alto livello. "Rispetto ai nostri competitor, offriamo un servizio chiavi in mano senza sorprese", sottolinea Parisi, evidenziando che non ci sono oneri aggiuntivi nascosti o costi di intermediazione. Inoltre, gli edifici sono progettati per offrire massimo comfort e funzionalità, con attenzione alla sostenibilità e all'efficienza energetica.

Oltre ai tre edifici in fase avanzata, Parisi conferma che, una volta completati, partiranno subito i lavori per altri due edifici, insieme a un nuovo garage che offrirà 150 posti auto.

Questa continua crescita del Borgo di Vione risponde a una domanda crescente, grazie alla combinazione di privacy, servizi di alta qualità, e l’unicità del contesto storico e naturale in cui si inserisce. "Il nostro approccio non è solo commerciale, ma punta a costruire un ecosistema abitativo dove ogni cliente trova risposte su misura", conclude Parisi.

Il Borgo di Vione, grazie alla sua unicità e al forte legame con la storia e la modernità, si conferma una destinazione d’eccellenza per gli expat che gravitano intorno a Milano, offrendo alle loro famiglie un rifugio tranquillo senza rinunciare alla vicinanza alla città.

Per ulteriori informazioni sul Borgo di Vione è possibile visitare il sito borgodivione.it oppure chiamare il numero 02 83429130.

CONTATTI: https://borgodivione.it/