Bruno Mafrici (Dongfeng): con CA Auto Bank impegno a mobilità sostenibile

Roma, 19 aprile 2024.Dongfeng Italia, guidata dal CEO entrante Bruno Mafrici, è orgogliosa di annunciare una partnership strategica con CA Auto Bank, una mossa chiave per sostenere l'espansione della presenza del marchio cinese nel mercato italiano. Questo accordo mira a fornire soluzioni finanziarie innovative per dealer e clienti, facilitando l'accesso ai modelli avanzati come il VOYAH Free e il VOYAH Dream, oltre a sostenere l'espansione di nuove linee come MHero e Nammi.

In occasione del recente Fuorisalone di Milano, Dongfeng ha infatti presentato il suo modello di punta, il SUV elettrico VOYAH Free, in un evento che ha catalizzato l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Questo debutto non è stato solo una vetrina per la nostra ultima innovazione nel settore dei veicoli elettrici, ma ha anche rappresentato un'importante dichiarazione del nostro impegno verso una mobilità più sostenibile. Il design avanguardistico e le prestazioni eccezionali di VOYAH Free hanno ricevuto elogi unanimi, posizionando il brand VOYAH all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità elettrica.

Bruno Mafrici, Bruno Mafrici, country manager di VOYAH e Car Mobility Milano, entrante CEO di Dongfeng Italia: “Siamo entusiasti di collaborare con CA Auto Bank. Questa partnership non è solo un supporto finanziario, ma un vero e proprio pilastro strategico che ci permette di offrire ai nostri clienti un accesso privilegiato alle più recenti innovazioni nel campo dell'e-mobility. Con questa mossa, confermiamo il nostro impegno a fornire veicoli che combinano tecnologia all'avanguardia, design d'eccellenza e sostenibilità ambientale”.

Mentre Dongfeng consolida la sua presenza in Italia, l'attenzione si rivolge anche alle sfide normative e governative. Recentemente, il dialogo con il governo italiano ha evidenziato l'importanza di un approccio condiviso nel rinnovare il settore automobilistico del paese, con un focus particolare sui veicoli elettrici. In questo contesto, l'impegno di Dongfeng a collaborare strettamente con le autorità locali è fondamentale per garantire che l'innovazione e la crescita industriale vadano di pari passo con la sostenibilità e le politiche ambientali.

CA Auto Bank, riconosciuta per il suo impegno verso la mobilità sostenibile, gioca un ruolo cruciale nell'ecosistema di Dongfeng, supportando il brand nel raggiungere e superare gli obiettivi di vendita e di servizio in Italia. “L’esperienza di CA Auto Bank nel settore della finanza consumer è fondamentale per supportare Dongfeng nella realizzazione della sua visione in Italia” ha commentato Bruno Mafrici, che si è detto “pronto a mettere a disposizione le nostre competenze per facilitare la transizione verso un futuro più verde, offrendo soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze specifiche dei nostri clienti”.

Con questa nuova alleanza, Dongfeng Italia non solo si afferma come leader nel promuovere la mobilità sostenibile, ma stabilisce anche nuove basi per la crescita e l'innovazione nel settore automobilistico italiano.

Bruno Mafrici e Dongfeng Motor Corporation

Dongfeng Motor Corporation, uno dei colossi dell'industria automobilistica cinese, si è distinto per il suo impegno incessante verso l'innovazione e la sostenibilità. Fondata nel 1969 e con sede a Wuhan, Dongfeng ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo dell'industria automobilistica in Cina e oltre. Come uno dei "Tre Grandi" del settore automobilistico cinese, Dongfeng non si è limitata alla produzione di veicoli tradizionali, ma ha espanso la sua offerta includendo veicoli elettrici e tecnologie autonome all'avanguardia. La loro visione strategica si concentra non solo sull'espansione globale, ma anche su un'impronta ecologica ridotta e su un futuro più verde. Con oltre cinquanta anni di esperienza e un impegno riconosciuto per l'eccellenza tecnologica e la responsabilità ambientale, Dongfeng si pone come un leader nel suo settore, costantemente orientato verso un'innovazione che rispetti l'ambiente e migliorare la vita delle comunità servite.

Bruno Giovanni Mafrici, entrante CEO per l’Italia di Dongfeng Motors, è consulente finanziario e aziendale con lunga esperienza in acquisizioni e fusioni aziendali, gestione di NPL e ristrutturazione del debito. Ha una visione chiara e una vasta esperienza nel settore automobilistico e finanziario, pronto a portare in Europa la tradizione di eccellenza e innovazione di Dongfeng.

