Brutia Disinfestazioni, Cosenza: “Il riconoscimento giuridico degli operatori del Pest Control”

Verso un quadro normativo che valorizzi la professionalità degli operatori del settore garantendo sicurezza ai cittadini e all’ambiente.

Brutia Disinfestazioni di Rende, in provincia di Cosenza, è una azienda fortemente organizzata e strutturata nel settore del Pest da oltre quarant’anni. L'azienda si distingue per l'impegno nella formazione continua del proprio personale e per la promozione di una maggiore consapevolezza pubblica sulle pratiche di disinfestazione responsabile.

Brutia Disinfestazioni è un’azienda Certificata che crede nel miglioramento costante per valorizzare la propria professionalità accrescendo la sua competitività, inoltre fa parte, con altre importanti realtà imprenditoriali del settore, di ANID, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione.

"Crediamo fermamente che sia possibile dare il giusto riconoscimento alla nostra professione che è determinante, in particolar modo, nel garantire la salubrità dei prodotti delle aziende del food”, afferma la Dott.ssa Maria Luisa Filippelli, Amministratrice unica di Brutia Disinfestazioni, consigliere A.N.I.D. e candidata per le nuove elezioni dell’Associazione del prossimo 18 dicembre. “In questo contesto la formazione continua del personale che si occupa di attività di pest control è fondamentale per garantire l'applicazione di tecniche sempre più efficaci e rispettose di determinati standards. Siamo orgogliosi di essere in prima linea nella promozione di una rinnovata cultura della disinfestazione, basata sulla sostenibilità e sulla consapevolezza. Ma questo non basta - sottolinea - è importante anche che venga quanto prima definita giuridicamente la figura professionale del Pest Manager, al fine di delineare un quadro normativo chiaro e preciso che regoli l'attività di chi si occupa della gestione dei parassiti, garantendo al contempo elevati standard di professionalità e tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Si stanno facendo dei passi in avanti e questo fa ben sperare”.

Lo scorso 6 novembre 2024 si è tenuta, presso il Senato della Repubblica, la conferenza dal titolo “Il riconoscimento giuridico del Pest Management a tutela e garanzia del settore alimentare, sanitario e turistico”, un’iniziativa fortemente voluta dal Senatore Marco Silvestroni, Segretario d’aula del Senato della Repubblica, su input decisivo di Marco Benedetti, Presidente di A.N.I.D..

Questa iniziativa, unita al percorso legislativo fatto da ANID in tutti questi anni, mira al raggiungimento del traguardo tanto desiderato da tutte le aziende del Pest: la modifica del Decreto Ministeriale 274/97 e il riconoscimento giuridico della figura professionale dell’operatore del Pest Control.

“Si tratta di una necessità improrogabile, soprattutto alla luce del diffondersi del Green Pest Management, che privilegia metodi eco-compatibili e soluzioni sostenibili”, prosegue Filippelli. “L’assenza di una normativa specifica crea un vuoto legislativo che rischia di compromettere la qualità dei servizi offerti e di mettere a repentaglio la salute pubblica e ambientale. La mancanza di una definizione giuridica precisa impedisce, da un alto di stabilire standard minimi di formazione, qualificazione e professionalità per gli operatori del settore, dall’altro non consente il controllo delle attività di disinfestazione e l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni delle norme di sicurezza o di utilizzo di prodotti non autorizzati. Questo porta, di fatto, ad una disparità di competenze, favorendo pratiche non professionali e poco trasparenti, oltreché pericolose. Solo attraverso una regolamentazione chiara ed efficace sarà possibile garantire la qualità dei servizi, tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuovendo uno sviluppo sostenibile del settore”.

