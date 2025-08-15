Bybit EU sceglie XION per il primo progetto Launchpool nell'UE, aprendo l'accesso regolamentato a oltre 450 milioni di utenti

VIENNA, 15 agosto 2025/PRNewswire/ -- XION, la blockchain Layer-1 rivolta al consumatore, ha annunciato oggi che sarà il primo progetto Launchpool in assoluto sull'exchange UE di Bybit. La partnership arriva dopo il conseguimento da parte di Bybit della licenza MiCAR nel maggio 2025 e il lancio di Bybit.eu, che consente agli utenti SEE verificati di accedere a una piattaforma completamente conforme, dove possono ottenere asset con rendimento approvato per guadagnare XION.

Il launchpool conterrà una dimensione totale del pool pari a 100.000 XION, distribuiti come segue:

Essendo uno dei pochi progetti Layer-1 supportati da Circle Ventures, XION ha riscontrato una forte trazione nel portare esperienze basate su blockchain agli utenti di tutti i giorni, con oltre 100 marchi globali che sfruttano la sua piattaforma. XION ha ampliato progressivamente la sua presenza in Europa, diventando la prima blockchain Layer-1 a pubblicare un whitepaper MiCA Title II, integrata nativamente con Ledger con sede a Parigi a giugno, quotata su Bitvavo all'inizio di quest'estate e sta già lavorando con i principali marchi europei su esperienze di consumo basate su blockchain.

Analogamente, uno degli obiettivi principali di Bybit nel 2025 sarà l'espansione in Europa. Essendo il partner iniziale di Launchpool sulla piattaforma UE Bybit EU conforme a MiCAR, XION avrà accesso a un pubblico europeo regolamentato in crescita.

"Essere il primo Launchpool su Bybit EU è un segnale importante della profonda partnership tra XION e Bybit e del nostro obiettivo comune di espanderci in modo conforme nei mercati europei", ha affermato Anthony Anzalone, fondatore di XION. "L'Europa è ora il banco di prova per le risorse digitali regolamentate e, insieme a Bybit EU, stiamo creando un precedente su come il grande pubblico può scoprire e interagire con la tecnologia blockchain in modo sicuro e intuitivo."

"Il recente conseguimento della nostra licenza MiCAR in Austria è la dimostrazione del nostro impegno e del nostro obiettivo principale nel 2025: offrire agli utenti europei servizi crittografici conformi e innovativi. Il lancio odierno di XION, una blockchain focalizzata sull'adozione diffusa delle criptovalute, dimostra come la regolamentazione possa accelerare anziché ostacolare l'innovazione e si allinea perfettamente con la nostra strategia di espansione europea." - Mazurka Zheng, CEO di Bybit EU.

La collaborazione si basa anche sul precedente rapporto di XION con Bybit, in cui l'azienda è stata protagonista del Launchpool di Bybit Global durante il TGE. La rinnovata partnership sottolinea l'impegno comune delle due aziende nel rendere la blockchain accessibile agli utenti comuni.

Informazioni su XION

XION è la prima blockchain L1 senza portafoglio, progettata appositamente per l'adozione da parte dei consumatori. Grazie a implementazioni a livello di protocollo relative ad account astratti, firme, commissioni, interoperabilità e altro ancora, XION consente agli sviluppatori di creare esperienze utente sicure, intuitive e fluide. Eliminando i comuni punti di attrito del Web3, XION ne accelera l'adozione su larga scala rendendo la tecnologia blockchain più accessibile a utenti e sviluppatori.

Liberatoria: Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria né un'offerta di investimento. Nessuna autorità competente nell'Unione europea ha esaminato o approvato questa comunicazione di marketing. L'offerente, la persona che richiede l'ammissione alla negoziazione o il gestore della piattaforma di negoziazione sono gli unici responsabili del suo contenuto.

Informazioni su Bybit EU

Bybit EU GmbH è la nuova entità europea, dedicata a servire i clienti nello Spazio economico europeo (SEE*) ad eccezione di Malta, tramite la piattaforma Bybit.eu. Gestito da Bybit EU GmbH, un fornitore di servizi di criptovalute (CASP) autorizzato ai sensi del regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA), Bybit EU fornisce servizi completamente regolamentati, tra cui prodotti di custodia, scambio e premi per criptovalute e molto altro, nel pieno rispetto delle normative europee per la tutela degli investitori e l'integrità del mercato.

Bybit EU GmbH è un fornitore di servizi di criptovalute autorizzato ai sensi del regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA), autorizzato a offrire i seguenti servizi ai residenti dello Spazio economico europeo (ad eccezione di Malta):

Bybit EU GmbH non è il gestore di una piattaforma di trading per criptovalute né fornisce consulenza in materia di investimenti.

Liberatoria: Liberatoria: Il presente comunicato stampa è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce una consulenza di investimento né un'offerta di acquisto o vendita di asset digitali. I prodotti e i servizi qui menzionati sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili nelle giurisdizioni competenti e potrebbero non essere disponibili in alcune regioni. In quanto exchange centralizzato, Bybit EU può offrire determinati prodotti, tra cui lo staking, che operano su base off-chain, in cui le risorse degli utenti sono detenute da Bybit EU e le ricompense vengono calcolate e distribuite internamente senza registrare le transazioni sulla blockchain. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Gli utenti devono valutare attentamente tutti i rischi prima di partecipare a qualsiasi attività correlata alle risorse digitali.

