Bybit supporta il trading di azioni, consentendo agli utenti globali idonei di accedere a più di 1.000 azioni ed ETF statunitensi

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 13 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la nuova piattaforma finanziaria a cui si affidano più di 80 milioni di utenti in tutto il mondo, ha annunciato che le azioni sono ora disponibili per il trading tramite Bybit, offrendo agli utenti idonei l'accesso a più di 1.000 azioni ed ETF quotati negli Stati Uniti, tra cui Apple (AAPL), NVIDIA (NVDA), Tesla (TSLA), Micron Technology (MU) e Invesco QQQ ETF (QQQ).

Lo sviluppo espande la piattaforma multi-asset di Bybit, consentendo l'accesso alle azioni statunitensi a integrazione della propria offerta attuale di asset digitali e strumenti di mercato tradizionali. Gli utenti idonei nelle giurisdizioni autorizzate che hanno completato la verifica KYC richiesta possono negoziare le azioni e gli ETF statunitensi supportati utilizzando USDC.

"Le azioni sono una parte importante della nostra evoluzione verso la nuova piattaforma finanziaria. I mercati finanziari sono stati a lungo frammentati tra diversi prodotti e piattaforme, ma sempre più utenti si aspettano un'esperienza più connessa", ha dichiarato Ben Zhou, Co-founder e CEO di Bybit. "Con le azioni ora disponibili tramite Bybit, non ci limitiamo ad aggiungere un'altra classe di attività. Stiamo offrendo alle persone un accesso più ampio ai mercati finanziari e una maggiore libertà nel cogliere le opportunità".

Accesso alle azioni e agli ETF statunitensi

Il trading di azioni consente agli utenti idonei di acquistare e vendere le azioni e gli ETF statunitensi supportati utilizzando USDC, portando l'esposizione azionaria nello stesso ambiente utilizzato per gli asset digitali. A differenza dei derivati di prezzo o degli strumenti sintetici, la negoziazione di azioni conferisce agli utenti idonei un interesse economico nei titoli sottostanti che acquistano.

Gli ordini sono indirizzati attraverso l'infrastruttura di intermediazione regolamentata di Bybit ed eseguiti tramite Alpaca, broker-dealer statunitense con compensazione in proprio e leader globale nelle infrastrutture agent-first. Inoltre, i titoli sottostanti sono detenuti in custodia da Alpaca.

"L'espansione di Bybit in azioni ed ETF statunitensi è un importante passo avanti nell'offerta ai suoi utenti globali un'esperienza di trading più completa e multi-asset", ha dichiarato Yoshi Yokokawa, Co-Founder e CEO di Alpaca. "Siamo entusiasti di collaborare con Bybit e contribuire ad alimentare questa nuova fase di accesso al mercato globale".

Le principali caratteristiche al lancio includono:

I titolari idonei di azioni ed ETF statunitensi supportati possono ricevere i benefici economici associati alle loro partecipazioni, compresi i dividendi in contanti e in azioni, fatte salve le condizioni applicabili in materia di titoli e di operazioni sul capitale. I dividendi in contanti sono convertiti da USD in USDC e accreditati sul conto di negoziazione unificato (UTA) dell'utente, mentre i dividendi in azioni si riflettono direttamente nella posizione dell'utente.

I frazionamenti azionari si riflettono anche nelle partecipazioni degli utenti conformemente all'operazione sul capitale applicabile. L'attribuzione dei diritti di voto è prevista in una fase successiva.

Costruire una piattaforma multi-asset più ampia

L'integrazione di servizi correlati alle azioni si aggiunge alla gamma in espansione di prodotti dell'exchange sia sui mercati tradizionali che su quelli digitali. Oltre al trading a pronti e sui derivati di criptovalute, Bybit offre l'accesso ai mercati tradizionali attraverso la sua piattaforma MT5, azioni tokenizzate e contratti perpetui TradFi.

"Crediamo che il prossimo capitolo della finanza sarà caratterizzato dall'abbattimento delle barriere tra i mercati delle criptovalute e quelli tradizionali. Bybit è costruita per operare in entrambi i mondi e dimostra che la tokenizzazione degli asset del mondo reale su larga scala non è un'ambizione futura. È qualcosa che stiamo realizzando oggi", ha aggiunto Ben.

Esclusione di responsabilità

Bybit Stocks: il servizio Bybit Stocks è fornito da Infra Capital Limited (introducing broker), regolamentata dalla Financial Services Commission di Mauritius (GB23202169). I servizi di compensazione, regolamento e custodia dei titoli statunitensi sono forniti da Alpaca Securities LLC((dba "Alpaca Clearing"), membro FINRA/SIPC. Alcune operazioni sul capitale potrebbero essere soggette a restrizioni al momento. L'accesso e la titolarità sono soggetti alle condizioni di Bybit Stocks. Il capitale è a rischio: l'investitori potrebbe ricevere meno di quanto investito. Si prega di leggere le informative sui rischi prima di investire.

#Bybit / #NewFinancialPlatform

Informazioni su Bybit

Bybit è la nuova piattaforma finanziaria.

Crediamo che tutti debbano poter accedere alle opportunità offerte dalla finanza globale. Per questo stiamo costruendo la prima piattaforma intelligente in grado di connettere chiunque, ovunque si trovi, ai mercati finanziari globali.

Scelta da oltre 80 milioni di utenti in tutto il mondo, Bybit riunisce investimenti, trading, pagamenti e gestione patrimoniale in un unico ecosistema sicuro e intelligente. Grazie alla combinazione di tecnologie basate sull'IA, elevata liquidità globale, solidi sistemi di sicurezza e operazioni trasparenti, Bybit rende la finanza globale più accessibile ed efficiente, offrendo a tutti maggiori possibilità di partecipazione.

Pensata per tutti. Basata sull'intelligenza. Aperta al mondo.

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