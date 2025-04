/C O R R E C T I O N -- Kedrion/

Nel comunicato stampa "Kedrion Biopharma chiude il 2024 con una crescita del +10% e presenta la sua nuova identità," la società ci informa che la frase 1 del paragrafo 9 dovrebbe essere "Marcucci," anziché quanto pubblicato inavvertitamente in origine. Di seguito il comunicato completo e corretto:

Kedrion Biopharma chiude il 2024 con una crescita del +10% e presenta la sua nuova identità

La nuova immagine dell'azienda è fondata sul potere delle connessioni rare

CASTELVECCHIO PASCOLI, Italia, 14 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Kedrion Biopharma, azienda biofarmaceutica che raccoglie e fraziona il plasma, presenta oggi la sua nuova identità e condivide i risultati finanziari del 2024. L'annuncio della nuova Kedrion sottolinea l'impegno dell'azienda nello sviluppo di terapie per patologie gravi edebilitanti nonché malattie rare e ultra-rare.

Il 2024 è stato un anno importante per Kedrion che ha segnato una crescita a doppia cifra, con un fatturato che ha raggiunto 1.578 milioni di Euro, un aumento del +10% rispetto al 2023. L'EBITDA reported è cresciuto del 28% a 232 milioni di Euro, mentre l'EBITDA adjusted è salito del 20% a 279 milioni di Euro. Il miglioramento dei margini e una gestione finanziaria rigorosa hanno generato un flusso di cassa positivo, finanziando interamente gli investimenti e rafforzando le attività.

Questi dati riflettono una strategia che ha reso Kedrion un'azienda da circa 5.200 dipendenti con una presenza in oltre 100 paesi. La sede centrale di Kedrion si trova in Italia e il gruppo ha società affiliate in Europa, Regno Unito, Nord America, America Latina e Asia. L'azienda gestisce una vasta rete di centri per la raccolta del plasma negli Stati Uniti e in Europa. Questi centri riforniscono di plasma gli impianti di frazionamento e supportano un ampio portfolio di 38 prodotti. Con questi numeri l'azienda si posiziona al quinto posto tra i player mondiali nel settore delle terapie plasmaderivate.

Negli ultimi anni, Kedrion ha consolidato la propria leadership globale nei plasmaderivati, rafforzando l'impegno a supportare coloro che convivono con patologie debilitanti e malattie rare. La nuova identità di Kedrion raccoglie tutte le società affiliate sotto un unico brand e riflette la missione di supportare i pazienti garantendo un più ampio accesso a trattamenti che migliorano la vita.

Il nuovo logo simboleggia un link e racchiude l'essenza stessa dell'azienda ovvero la sua capacità di creare connessioni rare. Kedrion favorisce connessioni tra donatori, pazienti, ricercatori, caregiver e familiari. Un tratto distintivo che caratterizza ogni innovazione, investimento e ottimizzazione di processo, allo scopo di raggiungere il maggior numero di persone in tutto il mondo.

Kedrion è da sempre impegnata nella ricerca e nell'innovazione, in particolare per trovare soluzioni a necessità terapeutiche che non hanno ancora una risposta. Ed è grazie alla ricerca che l'azienda è stata in grado di identificare due soluzioni terapeutiche uniche al mondo per due malattie rare estremamente gravi.

Oggi, la pipeline di Kedrion si sta espandendo con nuove terapie in fase di sviluppo e future richieste di designazione di farmaco orfano. Inoltre, l'azienda sta esplorando l'uso di nuove proteine per malattie rare utilizzando la proteomica e le frazioni di scarto del plasma per aprire la strada a trattamenti futuri.

L'impegno di Kedrion nell'utilizzo di materiali precedentemente considerati di scarto fa parte di un approccio più ampio che vede l'azienda fortemente impegnata nella sostenibilità. Kedrion sta portando avanti un Piano Net Zero per ridurre l'impatto ambientale, e si sta allineando con l'iniziativa Science Based Targets (SBTi), che stabilisce obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni e la tutela del clima.

Paolo Marcucci, Chairman del Board di Kedrion Biopharma

"La nostra storia nel settore dei plasmaderivati risale a molti decenni fa. Il percorso che abbiamo intrapreso è stato lungo, e oggi siamo un player di spicco nel settore. I traguardi raggiunti nel 2024 rappresentano un'altra pietra miliare in questo percorso, ma il successo non si misura solo in numeri, bensì con la profondità e l'ampiezza dei nostri ideali, della nostra dedizione e della nostra visione. E, soprattutto, il successo si riflette nella qualità delle relazioni con le persone che serviamo, i nostri pazienti, e con coloro con cui collaboriamo, donatori, ricercatori, operatori sanitari e gruppi di advocacy. Questo impegno è ben rappresentato dalla nuova identità che mostriamo oggi al mondo."

Ugo di Francesco CEO di Kedrion Biopharma

"Oggi per noi si apre un capitolo importante. Negli ultimi anni, Kedrion ha espanso le proprie competenze, la propria portata, e capacità. Oggi siamo pronti a svelare la nostra nuova identità e a presentarci come un'unica azienda. Ogni connessione, dai donatori ai pazienti ai nostri dipendenti e partner, ha un impatto che dura nel tempo. Noi le chiamiamo 'connessioni rare': esse rappresentano il valore su cui abbiamo deciso di fondare la nostra nuova identità. Il 2024 è stato un anno significativo per la nostra crescita, e i prossimi anni saranno cruciali per consolidare ulteriormente la nostra presenza come azienda biofarmaceutica globale."

Il sito aggiornato kedrion.com sarà attivo a partire da oggi alle 15:00 CET. Sul sito gli utenti potranno scoprire la nuova identità e la nuova narrativa dell'azienda.

Kedrion Biopharma

Kedrion Biopharma raccoglie e fraziona il plasma con lo scopo di produrre e distribuire terapie plasmaderivate per patologie rare, ultra-rare e debilitanti, come i Disturbi della Coagulazione e Neurologici, le Immunodeficienze e la sensibilizzazione da Rh. Impieghiamo circa 5.200 persone in tutto il mondo e gestiamo un network industriale di 68 centri di raccolta del plasma negli Stati Uniti e 8 nella Repubblica Ceca, e 7 impianti produttivi in 5 Paesi. Ci impegniamo a creare un mondo in cui scienza e cura non conoscano limiti, collaborando con la comunità medico-scientifica, le istituzioni, i gruppi di rappresentanza dei pazienti e gli enti di ricerca per promuovere l'innovazione e migliorare le cure. Ogni connessione che creiamo ha il potere di impattare positivamente su qualcuno, in qualche luogo.

kedrion.com

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato contiene "dichiarazioni previsionali", ai sensi delle leggi sui titoli e di talune altre giurisdizioni, basate sulle attuali aspettative e proiezioni circa gli eventi futuri. Tutte le dichiarazioni presenti in questo comunicato – tranne quelle riferite ad accadimenti già avvenuti – sono da considerarsi, senza alcuna eccezione, dichiarazioni previsionali, incluse: le affermazioni riguardanti la nostra futura posizione finanziaria, rischi ed incertezze relativi alle nostre attività di business, la strategia, spese in conto capitale e i nostri piani ed obiettivi per operazioni future.

Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a numerosi rischi ed incertezze. Termini come "credere", "prevedere", "anticipare", "poter essere che", "supporre", "pianificare", "avere intenzione di", "volere", "dovrebbe", "stimare", "rischio", "traguardo", "obiettivi", "previsioni", "probabilmente", "progetto", "cercare" ed espressioni simili, così come il contrario di queste espressioni, hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali. Sebbene riteniamo che le aspettative contenute nelle nostre dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non siamo in grado di fornire alcuna garanzia circa la correttezza futura di tali aspettative. Qualsiasi dichiarazione previsionale è valida solo alla data in cui è stata rilasciata e, pertanto, non siamo tenuti ad aggiornare o rivedere pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, sia essa il risultato di nuove informazioni, accadimenti futuri o altro.

Il presente comunicato ha scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Questo comunicato non contiene tutte le informazioni rilevanti per un investitore e non è richiesto in base all'atto di sottoscrizione datato 3 maggio 2023 stipulato per l'emissione del "6½% senior secured notes due 2029".

