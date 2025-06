Calabria7 vola sul web: partenza con boom di lettori e nuove sezioni in arrivo per raccontare la Calabria con coraggio

Catanzaro, 18/06/2025 - Più lettori, più contenuti, più libertà. Calabria7 prosegue la sua ascesa nel mondo dell’editoria online con una piattaforma moderna, inchieste inedite, approfondimenti quotidiani per un’informazione sempre più plurale e indipendente.

Nel cuore di una Calabria che spesso resta ai margini del racconto nazionale, Calabria7 sta riscrivendo il futuro dell’informazione online. E lo fa nel segno nella forma e nella sostanza rappresentando la vera novità del panorama editoriale calabrese. Una voce fuori dal coro per dare spazio a un giornalismo libero, intransigente, dalla parte dei cittadini.

I mix vincente che ha già portato a risultati rilevanti: il sito ha registrato un vero e proprio boom di lettori e traffico online, con migliaia di nuovi utenti ogni giorno e una crescita costante di interazioni, condivisioni e partecipazione attiva. Un segnale forte, che conferma la fame di un’informazione diversa, più vicina al territorio, più credibile, più approfondita.

Un sito nuovo, una comunità in crescita

Il restyling del portale calabria7.news ha dato il via al cambiamento, trasformando il sito in una piattaforma digitale più intuitiva, accessibile e coinvolgente. Una nuova identità grafica, un’interfaccia moderna, collegamenti fluidi ai social network e un’ottimizzazione per la fruizione mobile hanno reso la navigazione rapida e immersiva, ma sempre al servizio della qualità.

Dietro il progetto c’è un team internazionale di professionisti del web e della comunicazione, che ha collaborato fianco a fianco alla redazione per costruire un'informazione digitale all’altezza dei tempi, capace di coniugare velocità e rigore, immediatezza e approfondimento.

Nuove sezioni, nuovi linguaggi

Oltre alla veste grafica e al salto tecnologico, il rilancio di Calabria7 si distingue per la nascita di tre nuove sezioni editoriali che ampliano il raggio d’azione del giornale e aprono a nuovi linguaggi e pubblici.

Insider 24

È la sezione investigativa della testata. Qui si trovano inchieste esclusive, dossier, reportage inediti e retroscena giudiziari legati alla ‘ndrangheta e ai poteri occulti che condizionano la vita pubblica calabrese. Uno spazio scomodo, necessario, pensato per chi non si accontenta della superficie.

Mix Zone

Una zona mista, ibrida, dove si incontrano analisi, rubriche, commenti e storie fuori dai radar. Un contenitore aperto per chi cerca contenuti originali e sguardi critici sulla realtà. Dall’attualità alla cultura, dai diritti ai fenomeni sociali: Mix Zone è il cuore più narrativo e riflessivo di C7.

C7 Play

È il volto multimediale del giornale. Una sezione on demand dove trovano spazio video esclusivi, short video per i social e, presto, anche podcast originali. Un modo nuovo di informarsi, che si adatta ai tempi, alle abitudini e ai ritmi della vita quotidiana.

Un giornalismo indipendente, partecipativo, umano

Ma il vero segreto di Calabria7 non sta solo nella tecnologia o nelle nuove sezioni. Sta nella visione editoriale forte e coerente che anima il progetto. Calabria7 punta a costruire un rapporto diretto con i cittadini, ascoltandoli, coinvolgendoli, dando loro la possibilità di segnalare, partecipare, interagire. Non solo un pubblico, ma una comunità. Non solo utenti, ma protagonisti.

Un giornale in movimento, con lo sguardo dritto sul futuro

Nel tempo della disinformazione e dell’algoritmo, Calabria7 si propone come una voce autentica, non addomesticata, capace di raccontare la Calabria senza filtri e senza paure. L’informazione in tempo reale resterà un punto fermo, ma sempre nel rispetto dei criteri fondamentali del giornalismo: verificare, contestualizzare, spiegare.

Con più lettori, più strumenti e più libertà, il nuovo Calabria7 si candida a diventare un riferimento stabile per chi vuole capire davvero cosa succede in Calabria. Un giornale che guarda avanti, ma resta fedele a un principio semplice e potente: l’informazione è un bene comune.

Contatti:

Ufficio Stampa: Calabria7

Contatto mail: info@calabria7.news

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.