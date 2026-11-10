Capelli, l’AI detta il look. L’esperto: «Attenzione ai risultati impossibili»

Dalla frangia perfetta al biondo platino in pochi secondi: le simulazioni digitali cambiano il modo di scegliere il proprio look, ma rischiano di creare aspettative irrealistiche. L'hairstylist Cristiano Russo: «L'algoritmo può inventare volume, consistenza e colori che sui capelli veri non sono sempre riproducibili».

Roma, [data] – Non più soltanto fotografie di celebrities o immagini trovate sui social. Dal parrucchiere si arriva anche con il proprio volto trasformato dall'intelligenza artificiale: caschetti impeccabili, frange geometriche, chiome voluminose e cambi di colore radicali, ottenuti caricando una semplice fotografia su un'applicazione.

È una delle nuove frontiere dell'AI applicata alla bellezza, che consente di sperimentare virtualmente il proprio aspetto prima di prendere appuntamento in salone. Ma c'è un problema: non tutto quello che l'intelligenza artificiale mostra sullo schermo può essere realizzato sui capelli veri.

A mettere in guardia dalle aspettative generate dai nuovi strumenti digitali è Cristiano Russo, esperto hairstylist di Franco e Cristiano Russo, che racconta come le immagini elaborate dall'AI stiano entrando nel dialogo tra cliente e parrucchiere.

«Mi capita di vedere clienti che arrivano con immagini elaborate digitalmente e chiedono di riprodurre esattamente quel risultato. Il problema è che l'intelligenza artificiale può modificare completamente l'aspetto dei capelli, aumentandone il volume, cambiandone la consistenza o creando movimenti che nella realtà richiederebbero ore di styling. Quella fotografia può essere un ottimo punto di partenza, ma bisogna capire quanto sia realistica», spiega Russo.

Frange perfette e volumi impossibili: quello che l'AI non sa dei nostri capelli

Il primo limite delle simulazioni digitali riguarda la struttura stessa del capello. L'intelligenza artificiale può generare un'acconciatura esteticamente convincente senza tenere necessariamente conto di caratteristiche decisive come densità, spessore, porosità, direzione di crescita e presenza di vortici.

Il risultato? Una frangia perfettamente liscia potrebbe essere difficile da gestire su capelli con vortici pronunciati. Un caschetto voluminoso potrebbe richiedere una piega quotidiana su capelli sottili, mentre una scalatura particolarmente elaborata potrebbe non valorizzare una chioma poco folta.

«L'algoritmo può mostrarci un taglio bellissimo, ma non sa necessariamente come si comporteranno quei capelli dopo il primo lavaggio. Una cliente può vedersi con onde morbide e voluminose, ma se ha capelli molto lisci e sottili dovrà mettere in conto prodotti, strumenti e tempo per ricreare quell'effetto. È una delle prime cose che spiego quando mi viene mostrata una simulazione», osserva Russo.

Il vero banco di prova, quindi, non è soltanto come appare un taglio nella fotografia, ma come si comporta nella vita quotidiana, quando viene meno lo styling professionale.

Dal castano al platino con un clic: il rischio delle trasformazioni irrealistiche

Ancora più delicata è la questione del colore. Le applicazioni di intelligenza artificiale consentono di passare virtualmente dal nero corvino al biondo ghiaccio in pochi secondi, senza considerare le condizioni reali dei capelli.

In salone, invece, una trasformazione di questo tipo può richiedere più sedute, trattamenti specifici e un'attenta valutazione delle colorazioni precedenti.

«Con l'intelligenza artificiale si può passare dal nero al platino in pochi secondi. In salone dobbiamo valutare pigmenti, colorazioni precedenti e resistenza del capello. Alcuni risultati richiedono tempo, altri vanno modificati per evitare danni. Anche la luce e i filtri delle immagini digitali possono alterare la percezione delle tonalità», precisa l'hairstylist.

La differenza è sostanziale: mentre l'algoritmo interviene sui pixel, il professionista deve lavorare su una fibra capillare reale, rispettandone caratteristiche, limiti e condizioni.

I cinque errori da evitare quando si sceglie un taglio con l'intelligenza artificiale

Secondo Cristiano Russo, le simulazioni digitali possono rappresentare uno strumento utile per sperimentare nuove possibilità, a patto di non considerarle una garanzia del risultato finale.

Cinque le precauzioni da adottare prima di presentarsi dal parrucchiere con una fotografia generata dall'AI:

Non innamorarsi di un'unica immagine. Meglio confrontare diverse simulazioni, valutando tagli e colori alternativi. Evitare fotografie troppo ritoccate. Per ottenere anteprime più attendibili è preferibile partire da immagini recenti, con luce naturale e senza filtri. Non ignorare la struttura dei capelli. Un'acconciatura ideale per capelli folti potrebbe non funzionare allo stesso modo su capelli fini o poco densi. Considerare il tempo necessario per la piega. Un look perfetto sullo schermo potrebbe richiedere prodotti, strumenti e una manutenzione quotidiana impegnativa. Chiedere sempre una valutazione professionale. Il parrucchiere può distinguere gli elementi realmente riproducibili da quelli che richiedono adattamenti.

C'è poi un ulteriore aspetto da non sottovalutare: la privacy. Prima di caricare fotografie del proprio volto sulle piattaforme digitali è opportuno verificare le condizioni di utilizzo, le modalità di conservazione delle immagini e le eventuali autorizzazioni richieste.

L'AI sostituirà il consiglio del parrucchiere? «Può suggerire un look, non conoscere davvero i capelli»

L'arrivo dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'hairstyling non rappresenta necessariamente una minaccia per il lavoro dei professionisti. Al contrario, può diventare un nuovo strumento di confronto tra cliente e parrucchiere, aiutando a visualizzare idee e desideri che prima erano difficili da comunicare.

La differenza resta nella capacità di trasformare un'immagine virtuale in un risultato concreto, personalizzato e sostenibile nel tempo.

«Trovo interessante che le clienti possano sperimentare virtualmente tanti look prima di prendere una decisione. A volte scoprono colori o tagli che non avrebbero mai preso in considerazione. Il consiglio è portare quelle immagini dal parrucchiere e discuterne insieme. Possiamo prendere una frangia da una simulazione, la lunghezza da un'altra e adattare il colore alla persona. L'intelligenza artificiale può dare idee, ma il risultato va costruito sui capelli veri», conclude Cristiano Russo.

La nuova sfida per il settore beauty non è dunque scegliere tra tecnologia e competenza umana, ma imparare a farle dialogare: perché un taglio può nascere da un algoritmo, ma deve funzionare anche davanti allo specchio, dopo il primo shampoo e nella vita di tutti i giorni.

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