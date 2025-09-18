Carenze farmaci/ Collatina (Egualia), «Dopo il monito della Corte dei Conti UE, fare presto»

Roma, 18 settembre 2025 – «La sequenza di criticità che dà vita e accentua Il problema delle carenze di medicinali è ben chiaro ai vertici europei, che hanno prodotto finora risposte timide e insufficienti e un Critical Medicines Act che stanzia risorse minimali per affrontare le debolezze di un mercato unico troppo frammentato», Stefano Collatina, presidente di Egualia, commenta così l’alert lanciato dalla Corte dei Conti UE (Relazione speciale 189/ 2025) sulle Carenze critiche di medicinali.

Nella Relazione si legge che “attualmente non esiste un quadro efficace per affrontare le carenze critiche di medicinali” e che “le misure volte ad affrontare le cause di tali carenze sono ancora in una fase iniziale” per questo la Corte “raccomanda alla Commissione di migliorare il sistema per affrontare le carenze critiche, avviare un’azione coordinata per affrontare le cause profonde delle carenze e migliorare il funzionamento del mercato unico dei medicinali”.

«Sono osservazioni più che condivisibili a cui si aggiunge la necessità che i singoli Governi e in particolare il nostro si attivino per offrire l’indispensabile supporto alla filiera produttiva con investimenti straordinari adeguati – conclude Collatina -. È rimasto ormai è poco tempo per evitare le conseguenze di una crisi di sostenibilità senza precedenti che, se non contrastata, si tradurrà nel definitivo ritiro dal mercato di medicinali di uso ampio e consolidato, specie per i pazienti cronici».

EGUALIA (già Assogenerici) è l’organo ufficiale di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia. L’associazione, fondata nel 1993, rappresenta oggi più di cinquanta tra imprese multinazionali e aziende italiane dislocate su tutto il territorio nazionale, per un totale di 10mila occupati e quasi 40 siti produttivi. In ambito europeo, EGUALIA è membro di Medicines for Europe (già EGA), la voce delle industrie produttrici di farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Europa che rappresenta 350 siti produttivi e di ricerca con un totale di 160mila addetti.

