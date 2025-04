Cerimonia di omaggio dell'Imperatore Huangdi: i cinesi di tutto il mondo si sono riuniti per rafforzare il consenso sulla civiltà

ZHENGZHOU, Cina, 8 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Il 31 marzo 2025 a Xinzheng, nella città di Zhengzhou, provincia dello Henan, si è tenuta la Cerimonia di omaggio degli antenati dedicata all'Imperatore Huangdi nell'anno di Yisi (Yisi è l'anno del Serpente di Legno nel calendario cinese tradizionale.). I cinesi da tutto il mondo si sono riuniti nella città natale dell'Imperatore Huangdi per pregare per il rinnovamento nazionale e condividere la comune speranza di pace nel mondo. La grandiosa cerimonia, dal tema "Stessa radice, stesso antenato, stessa origine", ha reso omaggio al progenitore della civiltà cinese.

"L'Imperatore Huangdi segna l'inizio della civiltà cinese. Una serie di scoperte archeologiche ha confermato che l'era dell'Imperatore Huangdi si estende dalle origini fino alle fasi iniziali di formazione della civiltà", ha spiegato Wang Wei, ex presidente della Società archeologica cinese e direttore dell'Istituto provinciale per i beni culturali e archeologia dello Henan.

Chen Linchun, direttore responsabile della Cerimonia di omaggio degli antenati, ha affermato che questo evento racchiude i codici della civiltà dello Henan: l'antica città di Zheng-Han è stata la capitale degli stati di Zheng e di Han durante i periodi delle 'Primavere e Autunni' e dei 'Regni Combattenti'. I costumi per la cerimonia di quest'anno si sono ispirati agli stili dei periodi Zhou Occidentale, 'Primavere e Autunni' e 'Stati Combattenti', mentre la musica e le coreografie delle danze della cerimonia hanno richiamato incisioni rupestri, affreschi e bassorilievi rinvenuti presso i siti archeologici dello Henan. "Pur con innovazioni, tutto è fondato su evidenze storiche e culturali", ha precisato.

La cerimonia di omaggio degli antenati rappresenta un legame spirituale che unisce la nazione cinese. Wen Shanan, segretario generale dell'Associazione per gli scambi culturali Cina-Thailandia e presidente dell'Associazione del Clan Wen in Thailandia, ha affermato: "Come cinesi d'oltremare, abbiamo promosso lo scambio interpersonale tra i due paesi e abbiamo sempre ricordato che lo Henan rappresenta la nostra radice ancestrale".

Dato' Seri Ang Lai Hee, malese di quarta generazione di origini cinesi, ha partecipato alla cerimonia. Da anni si impegna a preservare l'eredità culturale dell'Imperatore Huangdi in Malesia.

Jason Dane Castleton, americano, si è profondamente commosso assistendo alla cerimonia. Ha esclamato: "Questa cultura cinese è davvero affascinante".

Di recente, cerimonie di omaggio parallele si sono tenute a Sydney, San Francisco, nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong e in altre città del mondo. Rendendo omaggio al antenato comune, le comunità cinesi di tutto il mondo non solo si sono ricollegate alle radici della civiltà del colosso asiatico, ma hanno anche costruito ponti per il dialogo tra civiltà.

Nel corso dell'evento, la Stazione radiotelevisiva di Zhengzhou ha collaborato con circa cinquanta media di lingua cinese in tutto il mondo per trasmettere la cerimonia di omaggio, condividendo con un pubblico globale questo momento importante.

