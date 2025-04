Cervoz amplia gli obiettivi globali con soluzioni industriali

TAIPEI, 28 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Cervoz, leader in soluzioni di storage, memoria ed espansione di livello industriale, sta ampliando i suoi obiettivi per il 2025. Presenterà soluzioni industriali avanzate nelle principali fiere internazionali, tra cui Automate 2025 (12–15 maggio, USA, Stand 6903) e SPS Italia 2025 (13–15 maggio, Italia, Stand E062, Sala 6), per potenziare automazione industriale, calcolo edge e applicazioni gestite dall'AI.

Soluzioni innovative per le sfide industriali

Cervoz potenzia la sua progettualità per soddisfare le esigenze di automazione industriale avanzata. Sfruttando soluzioni di storage, memoria ed espansione affidabili, l'azienda garantisce stabilità ed elaborazione efficiente dei dati in ambienti complessi, soddisfacendo le esigenze di produzione intelligente, controllo automatizzato e infrastruttura industriale moderna.

Soluzioni di storage: Gli SSD M.2 2280 NVMe coprono il design T445 a singola faccia per spazi compatti, mentre la famiglia T455 offre maggiore resistenza per applicazioni esigenti. L'SSD M.2 2230 (tasto A+E) NVMe eccelle per prestazioni ed efficienza in termini di spazio: ideale per il calcolo edge.

Moduli DRAM: Cervoz offre una gamma completa di soluzioni di memoria, dal DDR1 legacy ai moduli DDR5-5600MHz ad alta velocità. Moduli di memoria ideali nell'industria per prestazioni elevate e durata.

Schede di espansione: Le schede di espansione M.2 3-in-1 di Cervoz trasformano il 2280 nei formati 2242 o 2260, massimizzando la flessibilità in applicazioni con spazio limitato. I moduli Wi-Fi 6 wide-temp. e Wi-Fi 6E offrono solida connettività wireless per reti industriali. I cavi Ethernet offrono velocità fino a 10GbE e dispongono di molte opzioni di connettori, inclusi RJ45, M12 ed SFP. Le schede CAN Bus offrono resilienza per temperatura e protezione di isolamento. Le nuove schede di espansione USB hanno opzioni combinate M.2 2280 con USB Tipo-C e PCIe a basso profilo con USB Tipo-A/C per una compatibilità migliore.

Innovazioni future nella connettività industriale

Cervoz sta espandendo il portfolio per rispondere al mercato. Le novità prossime includono una scheda USB Tipo-C con supporto PD (Display and Power Delivery), una scheda LAN PCIe a basso profilo 2.5GbE compatta con quattro porte, SSD conformi MIL-STD-810H e moduli DRAM per uso intensivo. Questo l'impegno di Cervoz per l'affidabilità industriale.

Vetrine globali: Automate 2025 e SPS Italia 2025

Per rafforzare ulteriormente i suoi obiettivi globali, Cervoz presenterà soluzioni all'avanguardia in due fiere questo maggio:

I partecipanti avranno la possibilità di scoprire gli SSD, i moduli DRAM e le schede di espansione di Cervoz, interagendo con esperti del settore. Fissate un appuntamento con sales@cervoz.com per scoprire come Cervoz può trasformare le attività. —vi aspettiamo nei nostri stand!

Creare connessioni

Inoltre, Cervoz parteciperà all'Automation Expo 2025 (India) e Embedded World North America 2025 (USA), per rafforzare il suo impegno nel promuovere partnership internazionali e rispondere alle esigenze del settore in tutto il mondo.

Cervoz vi invita ai prossimi eventi: unitevi per dare forma al futuro dell'automazione industriale!

