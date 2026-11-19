CGTN ha pubblicato un articolo dove si sottolinea il rinnovato appello da parte della Cina ad ampliare le possibilità di prosperità condivisa nella regione Asia-Pacifico. L’articolo analizza inoltre come lo sviluppo della Cina stessa offra una serie di opportunità di crescita economica in tutta la regione e oltre.

SHENZHEN, Cina, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Secondo Martin Chu, co-fondatore di una startup nel settore delle tecnologie verdi, la Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area non funge soltanto da cluster geografico, ma da rete industriale e di innovazione integrata.

La presenza della sua azienda in tre città, dove circa metà del team ha sede a Shenzhen, l’altra metà a Hong Kong e le attività produttive avvengono a Guangzhou, rappresenta un piccolo universo del più ampio ecosistema di innovazione che sta prendendo forma nella Greater Bay Area.

Secondo la classifica del 2026 stilata dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), il polo Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou si è confermato per il secondo anno consecutivo al primo posto tra i poli di innovazione mondiali, ottenendo un riconoscimento a livello globale.

La crescente rilevanza delle aree portuali, di cui l’Asia-Pacifico vanta la più grande concentrazione al mondo, è stata sottolineata mercoledì quando il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato che la Cina sostiene la creazione di un’Associazione mondiale per la cooperazione economica delle aree portuali.

Secondo quanto affermato da Xi nel discorso di apertura tenuto in occasione della cerimonia inaugurale del Vertice dei CEO dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 a Shenzhen, l’obiettivo è quello di approfondire gli scambi e le interazioni tra le aree portuali di tutto il mondo ed esplorare nuove vie per una cooperazione economica più solida nella regione Asia-Pacifico.

Ha esortato a unire gli sforzi per affrontare le sfide che ostacolano lo sviluppo attraverso l’apertura, lo slancio alla crescita attraverso l’innovazione e la prosperità condivisa attraverso la cooperazione.

Una comunità Asia-Pacifico

Dopo decenni di espansione del commercio, degli investimenti, dell’integrazione industriale e della connettività transfrontaliera, la regione Asia-Pacifico è stata uno dei principali motori della crescita globale. Le 21 economie che fanno parte dell’APEC, in cui vive circa il 40% della popolazione mondiale, rappresentano quasi il 50% del commercio internazionale e oltre il 60% del PIL globale.

Nel suo report sulle prospettive economiche regionali pubblicate il mese scorso, il Fondo Monetario Internazionale ha individuato tre forze principali che stanno trasformando l’economia dell’Asia-Pacifico: lo shock energetico derivante dal conflitto in Medio Oriente, il boom tecnologico guidato dall’intelligenza artificiale e il continuo riassetto commerciale a seguito degli shock legati alle politiche commerciali.

“Cosa sta succedendo nel mondo? Cosa dovremmo fare nella regione Asia-Pacifico? Aprire o chiudere porte, collaborare o mettersi l’uno contro l’altro, adattarsi al cambiamento o continuare con i vecchi metodi?” Xi ha posto queste domande in occasione del vertice di mercoledì. Le ha descritte come “questioni difficili dei nostri tempi alle quali dobbiamo rispondere”.

Perché tutti possano godere di prosperità nella regione Asia-Pacifico, ha esortato a unire gli sforzi per sostenere la pace e la stabilità, costruire ponti di apertura e cooperazione, promuovere l’innovazione per stimolare la crescita e aumentare le opportunità di vantaggi reciproci e di benefici per tutti.

A dimostrazione della crescente influenza della regione nel panorama globale dell’innovazione, la classifica 2026 dell’OMPI ha collocato tutti e sette i principali cluster di innovazione mondiali nelle economie dell’APEC, che si estendono dall’Asia orientale agli Stati Uniti.

Sottolineando il ruolo guida dell’APEC nel campo dell’innovazione, Xi ha invitato a intensificare gli sforzi per stringere partnership in ambito scientifico, tecnologico e dell’innovazione, rafforzare la cooperazione nell’economia digitale e nell’intelligenza artificiale e promuovere la transizione verso un’economia verde e a basse emissioni di carbonio.

“In questo modo, potremo trasformare i nostri punti di forza nel campo dell’innovazione in motori di crescita e dare un forte impulso allo sviluppo economico nella regione Asia-Pacifico”, ha affermato.

Una serie di opportunità

Gli incontri dell’APEC a Shenzhen si sono tenuti a pochi giorni dalla conclusione, in Cina, della nona China International Import Expo (CIIE), la prima fiera al mondo a livello nazionale sul tema delle importazioni. Gli accordi annuali previsti in occasione della fiera hanno raggiunto la cifra record di 85,45 miliardi di dollari, in aumento del 2,3% rispetto all’edizione precedente.

Rivolgendosi mercoledì ai leader del mondo imprenditoriale, Xi ha citato la CIIE come esempio concreto dell’enorme mercato aperto cinese – oggi il secondo più grande al mondo – quale fonte di nuove opportunità.

“Dai veicoli a energia alternativa alle case intelligenti, dall’economia d’argento al turismo sulla neve e sul ghiaccio, ogni nuovo settore in crescita sta creando nuove opportunità per le imprese di tutto il mondo”, ha affermato.

Xi ha aggiunto che la Cina offrirà inoltre alle comunità imprenditoriali globali un terreno fertile per lo sviluppo e un ambiente che favorisca una cooperazione sinergica.

L’”Anno della Cina” dell’APEC 2026 coincide con l’avvio del 15° Piano quinquennale (2026-2030) del Paese per lo sviluppo economico e sociale, nonché con il 25° anniversario dell’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

A luglio, la Banca Mondiale ha evidenziato che la Cina è, al momento, focalizzata su una nuova fase di crescita di alta qualità, trainata dalla produttività. Nei primi tre trimestri dell’anno, il PIL della Cina è cresciuto del 4,6% rispetto all’anno precedente, mentre il commercio con le altre economie dell’APEC ha visto un incremento del 23,9%, raggiungendo i 24,07 trilioni di yuan (3,6 trilioni di dollari).

Sottolineando che il 15° Piano quinquennale ha registrato un avvio promettente, Xi ha affermato che esso non è solo un progetto per lo sviluppo della Cina, ma offre anche una serie di opportunità per promuovere la crescita economica nella regione Asia-Pacifico e nel resto del mondo.

Nel sottolineare che negli ultimi 25 anni la Cina ha sempre rispettato pienamente i propri impegni nei confronti dell’OMC, Xi ha dichiarato che la Cina si è opposta all’unilateralismo e al protezionismo e ha mantenuto il proprio impegno a favore di un vero multilateralismo, a sostegno del sistema commerciale multilaterale e delle regole dell’OMC, nonché a favore di una riforma dell’OMC.

“A prescindere da come possa evolversi il panorama internazionale, la Cina non vacillerà nel perseguire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con tutti gli altri Paesi”.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-18/How-China-is-creating-new-opportunities-for-an-Asia-Pacific-community-1SaEt6x1CO4/p.html

Contatti：CGTN E-mail：jiang.simin@cgtn.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.