Champions League – Inter sfida al tabù: il Bayern, a Milano, ha sempre vinto Real sogna l’impresa contro l’Arsenal: Blancos in semifinale a 5,00 su Sisal.it

Roma, 15 aprile 2025 – Novanta minuti, o forse qualcosa in più se si dovesse andare ai supplementari, per entrare tra le prime quattro d’Europa. L’Inter è a un passo dalle semifinali di Champions League ma prima di cantar vittoria bisogna eliminare quel Bayern Monaco che, nella San Siro nerazzurra, ha conosciuto solo vittorie. La storia della sfida tra interisti e bavaresi presenta una statistica particolare: se si esclude la finale del 2010, in nove confronti diretti ci sono state ben sette vittorie esterne. Ecco perché l’Inter, vincente a Monaco la scorsa settimana, si trova a partire leggermente indietro per gli esperti Sisal: successo nerazzurro a 2,60, blitz del Bayern a 2,50 con il pareggio a 3,60. L’ipotesi supplementari è offerta a 4,50 mentre si sale fino a 8,75 per una soluzione ai calci di rigore. La bilancia pende invece dalla parte dei ragazzi di Inzaghi per ciò che riguarda il passaggio turno: 1,40 per Lautaro e compagni, 3,00 per i tedeschi. Partita più da Over, a 1,72, che da Under, offerto a 2,00 mentre un risultato esatto di 2-1, come all’andata, si gioca a 10 per l’Inter e a 9,75 per il Bayern. Occhio, di conseguenza, ad un eventuale Ribaltone, in quota a 6,50. La sfida del Meazza sarà anche un incrocio tra due dei bomber più forti d’Europa: Lautaro Martinez e Harry Kane. Entrambi sono appaiati a 2,50 per entrare nel tabellino dei marcatori mentre sia Marko Arnautovic, a 3,50, che l’eterno Thomas Muller, a 4,50, potrebbero lasciare il segno sulla gara.

Cerca invece un’impresa epica il Real Madrid, travolto dall’Arsenal la scorsa settimana all’Emirates per 3-0. Sembra incredibile ma i Gunners sono una maledizione per i Blancos: tre confronti diretti, nessuna vittoria spagnola e nessun gol realizzato. I campioni d’Europa in carica dovranno attingere a tutte le loro forze per provare a ribaltare un risultato che sembra scritto: secondo gli esperti Sisal, il Real parte favorito, tra le mura di casa, a 1,67 contro il 4,75 dell’Arsenal mentre il pareggio si gioca a 4,00. Il quarto No Goal consecutivo della sfida è in quota a 2,25. La gara che prosegue oltre il novantesimo è data a 8,50, con i supplementari, mentre i calci di rigore pagherebbero 17 volte la posta. Gli spagnoli che compiono il miracolo e approdano in semifinale sono offerti a 5,00 contro l’1,18 dei londinesi. Si prospetta una gara intensa: un rigore, a 2,85, un’espulsione, a 4,10, ma anche un intervento del VAR, dato a 3,50, potrebbero indirizzare la gara in un senso o nell’altro. Kylian Mbappé, a 1,85, e Vinicius, a 2,50, guideranno il Real mentre l’Arsenal si affida a Bukayo Saka, in quota a 4,00, e a capitan Martin Ødegaard per entrare tra le migliori quattro della Champions League.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre

con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi