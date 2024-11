Chieti, unità politica e impegno condiviso: una nuova visione per il futuro della città

Chieti, 27 novembre 2024 – Un momento di difficoltà può trasformarsi in un’occasione per rilanciare il dialogo politico e costruire un futuro migliore per la comunità. È quanto emerge dal messaggio congiunto di solidarietà e impegno condiviso, rivolto al sindaco Diego Ferrara, da un gruppo di consiglieri comunali che hanno deciso di anteporre il bene di Chieti a qualsiasi divisione politica.

La notizia delle condizioni di salute in miglioramento del sindaco Ferrara ha portato sollievo alla città. Ma ancor più significativo è stato il suo richiamo a un nuovo slancio per affrontare le emergenze che quotidianamente sfidano la comunità teatina. Un appello che ha trovato immediata risposta in un gruppo eterogeneo di consiglieri comunali – Serena Pompilio, Nunzia Castelli, Filippo Di Giovanni, Enzo Ginefra e Bruno Di Iorio – che, pur provenendo da percorsi politici e sensibilità differenti, hanno scelto di unirsi in un progetto comune.

Una sinergia oltre le divisioni

Il gruppo di consiglieri ha dichiarato con forza l’intenzione di lavorare insieme per rispondere concretamente alle necessità dei cittadini. Non si tratta di un’alleanza fondata su posizionamenti politici, ma su una visione condivisa: dare priorità assoluta al bene di Chieti, mettendo da parte divisioni ideologiche e barriere di appartenenza.

“In questo momento storico, Chieti si trova a un bivio. Le difficoltà che attraversa la città non possono essere affrontate con divisioni, ma con unione d’intenti e responsabilità condivisa”, si legge nella dichiarazione congiunta.

Le sfide della città

Le emergenze di Chieti sono molteplici e richiedono risposte efficaci e immediate. Dal disagio sociale alla riqualificazione urbana, dall’urgente necessità di migliorare i servizi alla pianificazione di un futuro sostenibile, ogni tema impone scelte coraggiose e una collaborazione ampia tra tutte le forze politiche.

Questo approccio, sottolineano i consiglieri, non significa rinunciare alla propria identità politica, ma piuttosto riconoscere che il bene della città deve essere il principale obiettivo. È un richiamo alla responsabilità, ma anche alla possibilità di trasformare un momento complesso in un’opportunità per costruire una città che guardi al futuro con speranza.

Un progetto condiviso per Chieti

Il messaggio è chiaro: il momento attuale richiede unità e visione. I firmatari hanno espresso la volontà di lavorare per una fase amministrativa che risponda con concretezza e lungimiranza alle aspettative della comunità teatina, dimostrando che la politica può essere uno strumento per unire e non per dividere.

Il gruppo si dice certo che questa disponibilità sarà valorizzata, augurandosi che il sindaco Ferrara e l’amministrazione comunale sappiano cogliere l’importanza di questo impegno condiviso. In un momento storico in cui la frammentazione politica sembra prevalere, Chieti lancia un messaggio controcorrente: le differenze possono essere superate quando l’obiettivo è comune e il futuro della comunità è in gioco.

Oggi più che mai, la città ha bisogno di unità, responsabilità e azione.