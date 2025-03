China Mobile, Alibaba Cloud e ZTE con la loro soluzione di capability exposure si aggiudicano il riconoscimento "Open Gateway Challenge" dei GSMA GLOMO

BARCELLONA, Spagna, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha annunciato che la soluzione AaaS Open Gateway, sviluppata congiuntamente da China Mobile, Alibaba Cloud e ZTE, è stata insignita del premio "Open Gateway Challenge" dei GSMA GLOMO. Questo prestigioso riconoscimento sancisce l'adozione commerciale su larga scala di Open Gateway in scenari industriali chiave, e sottolinea l'alta considerazione che l'industria globale riserva all'impegno di China Mobile nel collaborare con i partner per promuovere l'iniziativa Open Gateway della GSMA.

China Mobile è stata tra i primi operatori ad aderire all'iniziativa globale Open Gateway della GSMA. Negli ultimi anni ha sostenuto attivamente la filosofia di sviluppo Open Gateway creando la maggior piattaforma Open Gateway al mondo, che non solo potenzia i servizi offerti, ma amplia anche gli scenari applicativi a ciclo continuo, arricchendo l'ecosistema Open Gateway. In collaborazione con ZTE, China Mobile ha sviluppato l'API QoD (Quality on Demand) basata sugli standard CAMARA API, diventando la prima a superare con successo 63 test tecnici nell'ambito del gruppo di lavoro Open Gateway e ad arrivare all'implementazione commerciale.

La soluzione di capability exposure sviluppata congiuntamente da China Mobile, Alibaba Cloud e ZTE integra i punti di forza di tutte le parti nei settori delle telecomunicazioni e della tecnologia finanziaria. Sfruttando la piattaforma middleware CT gestita dal Dipartimento Reti di China Mobile e la sua "capacità di accelerazione QoS", la soluzione garantisce una qualità di rete superiore per i pagamenti mobili. Questa collaborazione è finalizzata a fornire un'esperienza di servizio 5G più fluida, efficiente e innovativa, ridefinendo il coinvolgimento degli utenti nell'ecosistema digitale di prossima generazione.

Alipay, tra le principali piattaforme di pagamento online a livello mondiale, si integra con la piattaforma AaaS Open Gateway di China Mobile tramite Alibaba Cloud. Quando gli utenti accedono ai servizi di pagamento in aree con scarsa copertura di rete, Alibaba Cloud sfrutta l'API per migliorare dinamicamente le prestazioni della rete wireless. Questa ottimizzazione riduce i tempi delle transazioni dei pagamenti e la percentuale di fallimento delle transazioni, migliorando notevolmente l'esperienza di pagamento dell'utente.

Guardando al futuro, China Mobile continuerà a collaborare con i partner del settore per contribuire con API caratterizzate da capacità più avanzate e a promuovere scenari innovativi delle applicazioni. Promuovendo la commercializzazione del 5G e accelerando l'adozione globale dell'ecosistema Open Gateway, China Mobile conferma l'impegno per promuovere l'innovazione e plasmare il futuro della connettività intelligente su scala globale.

L'iniziativa Open Gateway è un'iniziativa fondamentale promossa dalla GSMA per favorire la globalizzazione della capability exposure delle reti. In qualità di framework API universale per l'open network, consente un accesso fluido e standardizzato alle funzionalità della rete degli operatori per aziende e sviluppatori internazionali. Queste funzionalità vengono implementate tramite API standardizzate a livello globale nell'ambito del framework CAMARA, un progetto open source guidato congiuntamente dalla Linux Foundation e dalla GSMA che promuove l'innovazione e l'interoperabilità nell'intero ecosistema digitale globale.

I GLOMO Awards annuali costituiscono il riconoscimento più prestigioso del settore. Con una giuria composta, quest'anno, da oltre 260 analisti globali, professionisti dei media ed esperti del settore, i GLOMO Awards 2025 riconoscono privati e aziende che promuovono l'innovazione e dimostrano l'eccellenza nel settore in rapida crescita della telefonia mobile.

