“China (Shenzhen-Luohu) – Italy (Milan) Economic and Trade Cooperation and Exchange Conference”, il 25 Ottobre a Milano.

23 ottobre 2024. Il prossimo 25 ottobre, Milano ospiterà un evento di grande rilevanza per i rapporti economici tra Italia e Cina: “China (Shenzhen-Luohu) – Italy (Milan) Economic and Trade Cooperation and Exchange Conference”, organizzata da Guodong Cultural e CONFLAVORO PMI LOMBARDIA, con il supporto di Gazzetta di Milano come Media Partner. L’incontro avrà luogo presso la sede di CONFLAVORO PMI LOMBARDIA e vedrà l’intervento di: Agostino Marotta – Direttore Editoriale di Gazzetta di Milano, Yang Haojie VP – Vice Presidente Guodong Cultural e figure chiave di CONFLAVORO PMI LOMBARDIA come il Dott. Giuseppe Ligotti, Coordinatore Regionale e Presidente di CONFLAVORO PMI Varese.

Italia e Cina: Opportunità di Internazionalizzazione in un Momento di Cambiamento Geopolitico

L’evento rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i legami tra due economie strategiche, quella italiana e quella cinese, in un momento geopolitico particolarmente delicato e in questo senso Gazzetta di Milano ha sempre avuto una visione lungimirante avendo scelto come corrispondente a Shenzhen Wang Xinxin – Ambasciatrice della Comunicazione Culturale tra Shenzhen e l’Italia.

La delegazione cinese presente sarà composta da rappresentanti di alto livello del distretto di Shenzhen- Luohu, una delle aree più dinamiche della Cina, e condividerà la propria visione delle opportunità offerte dal mercato cinese, ponendo particolare attenzione su Shenzhen. Tra i membri della delegazione, spicca Yu Hongjun – Vice Sindaco del Distretto di Luohu, Shenzhen che parteciperà insieme a Tong Xing – Direttore del Centro Servizi per le Imprese del Distretto di Luohu, Shenzhen, Zhao Jingyu – Funzionario Centro Servizi per le Imprese del Distretto di Luohu, Shenzhen, Zheng Xinxin – Capo Sezione dell’Ufficio Affari Esteri del Distretto di Luohu, Shenzhen, Lin Ning – Funzionario della Divisione Promozione Investimenti , Ufficio Promozione Investimenti del Comune di Shenzhen, Chen Sicong – Vice Capo Sezione della Filiale di Luohu del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Comune di Shenzhen; offrendo alle imprese italiane una panoramica delle possibilità di sviluppo e cooperazione.

L’Importanza dell’Internazionalizzazione per le PMI Italiane

In un contesto globale caratterizzato da incertezze politiche ed economiche, l’internazionalizzazione diventa una strategia fondamentale per le aziende italiane, in particolare per le PMI. Espandere i propri orizzonti verso mercati emergenti e dinamici come quello cinese consente non solo di diversificare i rischi, ma anche di cogliere nuove opportunità di crescita. L’evento di Milano fornirà uno spazio privilegiato per creare ponti tra imprese italiane e cinesi, favorendo il dialogo e la nascita di partnership commerciali e industriali.

La Cina, con la sua crescente influenza economica e tecnologica, rappresenta uno dei principali attori sullo scenario internazionale. Shenzhen, in particolare, è un hub per l’innovazione tecnologica e il commercio, e può offrire alle imprese italiane una vasta gamma di possibilità, dalla produzione all’alta tecnologia, passando per la ricerca e sviluppo.

“L’incontro con i rappresentanti del distretto cinese di Shenzhen, è un’importante opportunità per rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Cina. – afferma Giuseppe Ligotti, Coordinatore Regionale CONFLAVORO PMI LOMBARDIA e Presidente di CONFLAVORO PMI Varese – Shenzhen rappresenta un polo strategico di innovazione tecnologica e sviluppo economico in Cina. Favorire lo scambio commerciale tra le nostre imprese lombarde e quelle cinesi significa aprire le porte a nuove opportunità di crescita e collaborazione reciproca.

L’incontro, non si limita soltanto alla creazione di nuove relazioni economiche, ma mira a facilitare un dialogo più ampio e costruttivo tra i due Paesi. Vogliamo promuovere un ecosistema in cui le imprese italiane possano beneficiare dell’accesso a un mercato in forte espansione come quello cinese, e al tempo stesso le aziende cinesi possano trovare nella Lombardia un partner affidabile e competente per affermarsi sul mercato europeo.

È necessaria una cooperazione che guardi alla sostenibilità e all’innovazione, settori in cui entrambi i Paesi stanno investendo fortemente. Questo incontro rappresenta un primo passo verso una collaborazione più strutturata e duratura, che può portare a vantaggi economici tangibili per entrambe le parti. Il nostro obiettivo è creare un ponte solido tra le imprese lombarde e quelle di Shenzhen, facilitando lo scambio di know-how, tecnologie e risorse.”

Un Contesto Geopolitico in Evoluzione

L’attuale scenario geopolitico globale è segnato da tensioni economiche e commerciali, che rendono la costruzione di nuove alleanze una necessità impellente per Paesi e imprese. In questo contesto, rafforzare i rapporti con la Cina, che continua a crescere come una delle maggiori potenze economiche, diventa strategico. Per l’Italia, in particolare, consolidare rapporti con nuove forze economiche significa non solo mantenere la competitività, ma anche prepararsi a un futuro sempre più interconnesso e globalizzato.

La conferenza offrirà uno spazio di discussione non solo per esplorare le opportunità per le aziende italiane in Cina, ma anche per comprendere come le imprese cinesi possano inserirsi nel mercato italiano, contribuendo a una crescita reciproca. Lo scambio di esperienze e competenze tra le due nazioni potrebbe rappresentare una chiave per affrontare con successo le sfide poste dalla globalizzazione e dalle trasformazioni economiche mondiali.

In un’epoca caratterizzata da mutamenti rapidi e imprevedibili, eventi come “China (Shenzhen-Luohu) – Italy (Milan) Economic and Trade Cooperation and Exchange Conference” offrono opportunità cruciali per rafforzare legami internazionali e favorire la crescita economica su scala globale. L’internazionalizzazione delle imprese italiane e l’apertura verso mercati come quello cinese rappresentano una via per garantire competitività e sviluppo in un mondo sempre più interconnesso.

L’evento dunque rappresenta non soltanto una piattaforma per scambi commerciali, ma anche un passo importante verso un futuro di collaborazione e prosperità condivisa.