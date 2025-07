CHiQ promuove l'inclusione e l'innovazione in qualità di presenting partner del German Open di tennis in carrozzina

BERLINO, GERMANIA - Media OutReach Newswire - 28 Luglio 2025 - CHiQ, un marchio globale leader nel campo dell'elettronica di consumo e dei dispositivi per la smart home, è orgogliosa di annunciare di essere sponsor ufficiale dei German Open 2025 di tennis in carrozzina. In collaborazione con la federazione tennistica tedesca (DTB), CHiQ compie un coraggioso passo in avanti potenziando la tecnologia antropocentrica per aumentare l'inclusione, l'eccellenza e l'impatto sociale in ambito sportivo. Oltre ad assumere il ruolo di sponsor, CHiQ dimostra il proprio impegno in favore del benessere pubblico e di principi ESG come l'inclusione, le pari opportunità e la sostenibilità.

Il German Open di tennis in carrozzina si tiene presso il rinomato Tennis-Club SCC di Berlino dal 23 al 27 luglio 2025 ed è considerato il più importante torneo tedesco di questo sport. Questo evento fondamentale del circuito internazionale di tennis in carrozzina "UNIQLO Wheelchair Tennis Tour" ospita oltre 100 atleti di eccezione, compresi numerosi partecipanti tra i migliori 10 a livello globale e campioni nazionali, che si affrontano nelle categorie singolo, doppio, maschile, femminile e Quad, tutti in competizione per l'ambito Beate Loddenkemper Trophy.

La partecipazione di CHiQ, espressa nello slogan "Every Serve Counts. Every Life Shines," aumenta ulteriormente la visibilità del marchio in Germania e in Europa, sottolineando il risoluto impegno nella leadership in campo ESG grazie alla fusione di tecnologia intelligente e autentico empowerment sociale e dimostrando come l'innovazione possa avere un effetto positivo su inclusione, sostenibilità e benessere sociale.

"La collaborazione con CHiQ segna un passo importante per il tennis in carrozzina in Germania", ha sottolineato Simon Papendorf, Managing Director di DTB. "Insieme aumentiamo la visibilità di atleti straordinari con disabilità e sosteniamo l'inclusione promuovendo l'accesso a uno sport senza barriere."

Il sig. Feng, General Manager di CHiQ Europe, ha aggiunto, "L'essenza dello sport va oltre la competizione: crea connessioni. Per CHiQ la tecnologia va oltre il prodotto e induce comprensione, compassione e rispetto. Con questo torneo rendiamo visibili la forza e la tenacia che sostengono il percorso di ogni atleta e diamo espressione all'attuale missione filantropica di CHiQ." Entrando nel mercato europeo, CHiQ ha adottato uno stile di vita giovane e competente a livello tecnologico, incentrato su un'innovazione orientata agli utenti. Questa sponsorizzazione, in cui l'ESG viene considerato come ampliamento essenziale del valore del marchio, apre un nuovo capitolo per CHiQ, improntato alla tecnologia, guidato dalla responsabilità e radicato nell'impatto quotidiano.

Informazioni su CHiQ

CHiQ è un marchio del gruppo Changhong, uno dei produttori leader a livello mondiale di elettronica di consumo ed elettrodomestici, ed ha ridefinito gli standard del settore con prodotti innovativi, tecnologie intelligenti e un profondo impegno in termini di responsabilità sociale dell'impresa. Il suo influsso sui mercati globali e in particolare su quello europeo è in continuo aumento.

Contatti:

Immediapress

Media Contact:

Lia Lin

tongxin.lin@changhong.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.