Cinzia Coser, Difesa Patrimoniale: il Bestseller su come proteggere il potere d’acquisto nel tempo con l’oro fisico

Milano,19.09.2025 –In un contesto economico come quello attuale in cui il valore dei risparmi viene eroso giorno dopo giorno dall’inflazione e dove il potere d’acquisto diminuisce costantemente, ecco che un bene antico e prezioso come l'oro fisico può davvero diventare lo scudo più efficace contro l'incertezza economica.

Per tutti coloro che desiderano proteggere il proprio patrimonio in maniera efficace ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Cinzia Coser “DIFESA PATRIMONIALE. Come Proteggere ITuoi Risparmi Dall'Inflazione (ENon Solo) Per Preservarne Il Valore Nel Tempo Grazie All'Oro Fisico” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per avviare un percorso concreto verso una reale difesa patrimoniale, finalizzata a riconquistare la propria serenità e una maggiore libertà finanziaria.

“Questo libro affronta le radici profonde del sistema monetario a debito, spiegando come inflazione, debito pubblico e la continua creazione di nuova moneta erodano giorno dopo giorno il valore reale dei nostri risparmi” afferma Cinzia Coser, autrice del libro. “È proprio qui che entra in giocol'oro fisico come strumento concreto di protezione e diversificazione, una valuta eterna e indipendente dalle mode o dalle crisi”.

L’obiettivo dell’autrice attraverso questo libroè condividere, in modo semplice e diretto, queste verità al maggior numero di persone possibile. Secondo lei, infatti, solo con la consapevolezza possiamo iniziare a liberarci da un sistema che ci governa e ci schiavizza.

“Il messaggio di Cinzia Coser non è rivolto solo agli imprenditori, con l’obiettivo di mostrare come tutelare il patrimonio aziendale, ma si estende anche al singolo individuo, presentando l’oro come opportunità professionale e via verso una maggiore libertà, personale ed economica” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Senza consapevolezza economica, senza sapere cosa sia realmente il denaro, come venga creato e come funzioni il sistema monetario attuale, mancano le fondamenta per una vera libertà finanziaria e personale”.

“Ho deciso di affidarmi aGiacomo Bruno dopo aver compreso quanto scrivere un libro possa essere strategico per il mio settore e per rafforzare il mio personal brand” conclude l’autrice. “Ho visto in Bruno Editore un partner affidabile per dare al mio messaggio la visibilità che merita”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://bit.ly/4emtjI3

Cinzia Coser, nata a Trento nel 1983, è appassionata di metalli preziosi dal 2020. Inizialmente cliente, si è poi trasformata in professionista, ereditando lo spirito imprenditoriale dal padre. Vive con il suo compagno, che condivide la sua attività, immersa nelle montagne trentine.La sua formazione è costante e continua per tenersi sempre aggiornata nel suo lavoro, con un impegno e una dedizione assoluta verso i suoi clienti, il cui benessere è al centro della sua attenzione. Oltre alla sua professione di consulente in metalli preziosi, Cinzia investe nella sua crescita personale e nella formazione in altri settori legati al benessere fisico dell'essere umano, come la cura dell'elemento acqua, essenziale per la vita, e la gestione dell'emotività, formandosi come life coach, ampliando così le sue competenze per offrire un supporto ancora più completo. Sito web: https://linktr.ee/cinziacoseroro

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

Contatti:

Immediapress

Info su: https://www.brunoeditore.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.