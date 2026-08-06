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Cision conquista tre MarTech Breakthrough Awards 2026 per il social listening, la distribuzione di comunicati stampa e l'AEO

06 agosto 2026 | 19.01
LETTURA: 4 minuti

Brandwatch è stata nominata «Social Listening Solution of the Year», mentre PR Newswire si è aggiudicata i prestigiosi riconoscimenti «Press Release Distribution Company of the Year» e «AEO Platform of the Year»

CHICAGO, 6 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader globale nella consumer e media intelligence, ha annunciato oggi che due dei suoi brand, Brandwatch e PR Newswire, hanno ottenuto complessivamente tre importanti riconoscimenti di categoria nell'ambito dei MarTech Breakthrough Awards 2026.

Il programma annuale, che ha ricevuto migliaia di candidature provenienti da oltre 15 Paesi, ha premiato il portafoglio di Cision per il contributo all'innovazione nel moderno panorama delle tecnologie per la comunicazione e il marketing: 

Questi successi rappresentano il quinto, il sesto e il settimo MarTech Breakthrough Award ottenuti dai brand di Cision negli ultimi quattro anni e testimoniano l'impegno dell'azienda nell'offrire soluzioni end-to-end di media e consumer intelligence basate sull'intelligenza artificiale.

Trasformare i dati social in azioni più consapevoli 

Brandwatch aggrega e analizza dati provenienti da oltre 100 milioni di fonti online, consentendo ai team di marketing di orientarsi nel rumore digitale, monitorare segnali del pubblico in rapida evoluzione e prendere decisioni più informate.

«Il nostro recente rapporto Marketer of 2026 ha rivelato che soltanto il 25% dei professionisti del marketing ritiene di comprendere realmente il proprio pubblico. È proprio questo il divario che Brandwatch è stata progettata per colmare», ha dichiarato Guy Abramo, Chief Executive Officer di Cision. «Questo riconoscimento riflette l'impegno costante del nostro team nell'aiutare i professionisti del marketing a passare da dati social frammentati a una comprensione più chiara del pubblico e a strategie attuate con maggiore sicurezza». 

Scopri tutte le pluripremiate soluzioni di social intelligence di Brandwatch  

Modernizzare la distribuzione e aumentare la visibilità nella ricerca basata sull'IA 

Dal suo lancio nel settembre 2025, PR Newswire Amplify™ ha ridefinito la distribuzione dei comunicati stampa, aiutando i professionisti delle pubbliche relazioni e della comunicazione a raggiungere un pubblico più ampio e garantendo al contempo la reperibilità dei contenuti nei sistemi di IA generativa. Grazie a funzionalità quali Press Release Score e AEO & GEO Brand Report, quest'ultimo basato sulla tecnologia di Trajaan, società del gruppo Cision, Amplify consente ai team di valutare e migliorare la presenza del proprio brand nei sistemi di IA e di far arrivare le proprie storie al pubblico più rilevante.

«La conquista di questi riconoscimenti rappresenta un grandissimo onore e testimonia la dedizione del nostro team», ha aggiunto Abramo. «Questi premi celebrano il nostro impegno nel portare avanti una tradizione lunga 70 anni come servizio leader nella distribuzione dei comunicati stampa, aiutando al contempo i clienti ad anticipare l'evoluzione della ricerca basata sull'IA grazie alle potenti innovazioni offerte da Amplify». 

Scopri tutte le pluripremiate funzionalità di distribuzione e AEO di PR Newswire  

Il riconoscimento del settore 

Giunti alla nona edizione, i MarTech Breakthrough Awards premiano le aziende e le tecnologie più innovative che stanno plasmando il futuro del marketing technology a livello globale.

«Oggi i brand devono affrontare flussi di lavoro frammentati, la pressione di produrre contenuti multicanale e l'esigenza urgente di passare dalle tradizionali strategie SEO alla GEO e all'AEO», ha dichiarato Steve Johansson, Managing Director di MarTech Breakthrough. «PR Newswire ha trasformato la distribuzione dei comunicati stampa in una piattaforma intelligente basata sull'IA, progettata specificamente per le esigenze dei moderni professionisti della comunicazione. Allo stesso modo, Brandwatch offre una visione chiara e significativa in un panorama social sempre più frammentato. Entrambe le soluzioni incarnano pienamente lo spirito dei Breakthrough Awards». 

Per maggiori informazioni sulle pluripremiate soluzioni di media e consumer intelligence di Cision, visita www.cision.com  

Informazioni su Cision  

Cision è il leader globale nelle soluzioni di consumer e media intelligence, engagement e comunicazione. L'azienda mette a disposizione dei professionisti delle pubbliche relazioni, della comunicazione corporate, del marketing e dei social media gli strumenti necessari per distinguersi nell'attuale contesto basato sui dati. La profonda esperienza di Cision, le partnership esclusive nell'ambito dei dati e i suoi pluripremiati prodotti, tra cui TrajaanBrandwatchCisionOne, and PR Newswire, riuniscono i segnali provenienti da ricerca, social media e mezzi di informazione. In questo modo, i team possono comprendere meglio ciò che sta accadendo, orientare la conversazione e amplificare il proprio impatto. Oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle società Fortune 500, si affidano a Cision per prendere decisioni più efficaci e raggiungere i propri obiettivi.

Contatto per i media:  Ufficio stampa Cision  CisionPR@cision.com

 

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