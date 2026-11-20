La prima versione si collega agli agenti di Brandwatch Consumer Research, portando Cision Intelligence direttamente negli strumenti e nei flussi di lavoro supportati

CHICAGO, 20 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader globale nella consumer e media intelligence e nelle tecnologie per la comunicazione, ha annunciato oggi il lancio della prima versione di Cision MCP, rendendo la propria consumer intelligence più vicina alle decisioni quotidiane dei clienti. Il lancio fa seguito alla presentazione di Cision Intelligence.

Cision MCP utilizza il Model Context Protocol per collegare strumenti e agenti supportati all'intelligence specialistica di Cision. La prima versione si collega agli agenti di Brandwatch Consumer Research, aiutando i team ad analizzare le conversazioni dei consumatori, interpretare i risultati e rimanere aggiornati sui cambiamenti rilevanti per la propria attività.

«I clienti devono poter approfondire una questione importante nel momento e nel contesto in cui emerge», ha dichiarato Jeff Mullins, Direttore tecnologico di Cision. «Cision MCP porta la nostra intelligence specialistica direttamente negli strumenti e nei flussi di lavoro supportati, a partire da Brandwatch Consumer Research. La nostra infrastruttura IA condivisa ci consente di ampliare progressivamente questo accesso man mano che sviluppiamo nuove funzionalità nell'intero ecosistema Cision».

Da una domanda di business a una decisione più consapevole

La prima versione mette a disposizione quattro funzionalità tramite Cision MCP:

Per un team che sta analizzando le reazioni al lancio di un prodotto, queste funzionalità possono aiutare a esaminare ciò di cui parlano i consumatori, comprendere le domande ricorrenti e monitorare l'evoluzione della conversazione. Queste informazioni possono orientare il messaggio successivo del team oppure mettere in evidenza una questione che merita un'analisi più approfondita.

I clienti possono utilizzare Cision MCP insieme a Brandwatch Consumer Research, disponendo così di un'ulteriore modalità per sfruttarne le capacità di intelligence all'interno degli ambienti supportati.

Un'unica connessione, funzionalità in continua espansione

Cision Intelligence riunisce dati specialistici, competenze e capacità di intelligenza artificiale di Cision attraverso un'infrastruttura condivisa, progettata per essere riutilizzata nelle diverse soluzioni Cision e negli strumenti e agenti esterni supportati.

Cision prevede di estendere rapidamente l'accesso tramite MCP anche alle altre proprie soluzioni. Ulteriori agenti specifici per prodotto porteranno nuove funzionalità nei flussi di lavoro dei clienti, mentre nel tempo verranno sviluppate connessioni più ampie tra i diversi prodotti.

La prima versione collega i clienti agli agenti di Brandwatch Consumer Research. L'accesso a ulteriori prodotti e funzionalità sarà comunicato man mano che le nuove versioni saranno rese disponibili.

Scopri Cision MCPScopri le prime funzionalità di Cision Intelligence disponibili tramite Cision MCP all'indirizzo cision.com/cision-mcp/

I prodotti esistenti rimangono disponibili, lasciando ai clienti la possibilità di continuare a lavorare con le soluzioni che utilizzano già oggi.

Informazioni su CisionCision è leader globale nelle soluzioni di intelligence sui consumatori e sui media, engagement e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle pubbliche relazioni e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social media gli strumenti necessari per eccellere nell'attuale contesto basato sui dati. La nostra profonda esperienza, le partnership esclusive per l'accesso ai dati e i nostri prodotti pluripremiati, tra cui CisionOne, Brandwatch, Trajaan e PR Newswire, consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle società Fortune 500, di aumentare la propria visibilità, comprendere meglio i propri pubblici e farsi comprendere dalle audience per loro più importanti.

Contatto media:Cision Public RelationsCisionPR@cision.com

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