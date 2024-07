CLIO - Clinica Oculistica: inaugurata a Roma la più grande clinica oftalmica privata d’Italia

È dotata di tecnologie innovative per una chirurgia sempre più precisa ed efficace. CLIO - Clinica Oculistica sarà a disposizione dei migliori professionisti oftalmici e dei pazienti.

Roma, 19 luglio 2024. Nel campo dell’oftalmologia sono stati fatti progressi straordinari. La chirurgia oculare è diventata sempre più precisa e meno invasiva, permettendo di raggiungere traguardi impensabili. A Roma è stato inaugurato il nuovo centro CLIO - Clinica Oculistica, la più grande clinica oftalmica privata d’Italia, dotata delle tecnologie di ultima generazione. Un unicum in Italia a livello privato, con pochi esempi simili solo in Spagna e Francia.

«Dopo un’esperienza di oltre 30 anni nel settore oftalmico – spiega Andrea Chini, amministratore delegato di CLIO - Clinica Oculistica – il mio sogno era creare una struttura all’avanguardia da mettere a disposizione dei migliori professionisti oftalmici e dei pazienti. L’obiettivo di CLIO è fare sinergia tra i professionisti, fianco a fianco, ognuno in grado di seguire i propri pazienti o le persone che decideranno di affidare gli occhi alle loro mani e alla loro conoscenza».

L’evento di inaugurazione ha richiamato professionalità da tutta Italia. CLIO - Clinica Oculistica nasce da un’esperienza di 10 anni in un’altra struttura a Roma, con oltre 35.000 chirurgie portate a termine con successo insieme a tanti oculisti che hanno scelto di esserne partner. Oggi si rafforza come centro d’eccellenza della chirurgia oculistica a Roma, con una struttura più grande, tutti i servizi a disposizione e le migliori tecnologie. Il centro, infatti, è strutturato su 6 piani con 5 sale operatorie, 20 ambulatori e una sala convegni attrezzata. A disposizione dei chirurghi c’è tutta la chirurgia principale: cataratta, refrattiva, distacco di retina. Un’area molto importante di CLIO sarà presto dedicata anche al mondo pediatrico. «Nei prossimi mesi apriremo il canale CLIO bimbi – spiega Chini –. Ad eccezione di un’eccellenza come il Bambino Gesù, non ci sono altre strutture in grado di soddisfare la grande domanda che una città come Roma può generare. Nella clinica CLIO saranno a disposizione professionisti dedicati».

Ma le novità non finiscono qui. La salute dei pazienti e il benessere dei loro occhi è al centro di CLIO - Clinica Oculistica. A breve sono previsti nuovi obiettivi. «Il prossimo step è realizzare nella struttura anche un primo soccorso oftalmico diurno – precisa Andrea Chini –. Darà spazio a tutti quei problemi di piccola e media entità che hanno bisogno di una soluzione rapida. Un servizio di cui c’è molto bisogno in una città grande come Roma e che affiancherà quanto garantito già egregiamente dal servizio pubblico».

Anche per gli interventi di chirurgia oculistica si verifica sempre più carenza di disponibilità nelle strutture pubbliche. L’apertura di CLIO - Clinica Oculistica rappresenterà un punto di riferimento su Roma e non solo per i migliori professionisti oftalmici e per i pazienti, grazie alla dotazione di tecnologie all’avanguardia.

CONTATTI: https://www.clioculistica.it/