C.N.E - Federimprese Europa: attivo lo sportello ricerca bandi nazionali ed europei per imprese e cittadini promosso dalla Presidente Nazionale Mary Modaffari

Roma, 16/04/2025. Lo sportello ricerca bandi nazionali ed europei C.N.E con annesso studio di fattibilità è stato ideato per rendere accessibili a tutti , le opportunità di finanziamento per imprese e cittadini che intendono ampliare o aprire un attività imprenditoriale.

Il servizio sempre aggiornato con i bandi in uscita ed attivi sia a livello nazionale ( locale , regionale e quant'altro ) che europeo è attivo non solo per gli associati ma anche per chi ha necessità di supporto concreto . Le richieste di consulenza possono pervenire attraverso la mail dedicata ricercabandi@confederazionenazionalesercenti.it .

Fanno parte del team del progetto ricerca bandi , europrogettisti , tecnici , commercialisti , agronomi e avvocati , che si occupano di ricercare i bandi più idonei in base alle tipologie di aziende richiedenti o in base all' idea di attività che ogni cittadino ha la volontà di intraprendere; successivamente verranno svolti vari studi di fattibilità, computi metrici e presentazione del progetto.

« Questo servizio rappresenta un opportunità di crescita per il nostro Paese . L' apertura di nuove attività sono segno di sviluppo , rappresentatività , crescita dell' occupazione, sviluppo dell' economia circolare. Come Associazione Datoriale siamo pronti a supportare le partite iva in questa fase di transizione afferma la Presidente Nazionale Mary Modaffari

ufficiostampa@cne.info

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi