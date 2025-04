C.N.E. - Federimprese Europa , il Presidente Nazionale Mary Modaffari : presentato il nuovo servizio di supporto alla costituzione di startup innovative

Roma, 11/04/2025 - La Confederazione Nazionale Esercenti - Federimprese Europa promuove l’innovazione e lo sviluppo delle imprese, fornendo supporto a ogni azienda, sia essa una start up tecnologica o un’attività di tipo tradizionale. Costituire una startup innovativa richiede un’assistenza qualificata e professionisti specializzati in settori differenti a sostegno dell’azienda. La start up innovativa è un’impresa dal carattere giovane con a capo uno o più imprenditori, che ha come scopo quello di promuovere un prodotto o un servizio unico nel suo genere, dalla potente carica innovativa.

Le start up utilizzano un nuovo modello di business, avvalendosi di un team altamente competente e perseguendo la sostenibilità economica per coniugare abilmente ricerca e sviluppo. La Confederazione ha costituito un dipartimento specifico per assistenza alle startup composto da progettisti , avvocati, consulenti del lavoro che supporteranno i soci che hanno intenzione di costituire una startup innovativa nello studio di fattibilità del progetto e sulla revisione dell' idea progettuale.

Le start-up devono rispettare determinati requisiti contenuti all’interno dell’art. 25 del decreto legislativo del 18 ottobre 2012 : questo tipo di società deve aver sede nel nostro paese o in uno stato europeo, ma con sede produttiva sul territorio italiano; inoltre, non deve operare da più di 60 mesi. Infine, deve avere come obiettivi lo sviluppo e la produzione di prodotti tecnologici e innovativi, oltre a non essere nata dalla fusione o scissione di un’altra azienda

ufficiostampa@cne.info

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi