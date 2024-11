Collegamenti migliorati: T'way Air aumenta il numero di voli tra Seoul e Roma

Il 27 novembre parte il volo del mercoledì; servizi giornalieri Seul-Roma programmati per l'estate 2025

ROMA, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- T'way Air, la principale compagnia aerea low cost della Corea del Sud, annuncia l'espansione del servizio diretto Seul-Roma da tre a quattro voli settimanali, con un ulteriore aumento a servizi giornalieri durante la stagione estiva 2025, per offrire maggiore comodità ai viaggiatori tra Corea e Italia.

Dal lancio del servizio Seul-Roma l'8 agosto 2024, T'way Air ha operato tre voli settimanali – il martedì, il giovedì e la domenica – utilizzando aeromobili Airbus A330-200 ed è diventata la scelta preferita dai viaggiatori che cercano collegamenti comodi e dal prezzo accessibile tra Corea e Italia.

Il volo parte dall'aeroporto internazionale di Seul Incheon alle 11:00 e arriva all'aeroporto di Roma Fiumicino alle 17:00. Il volo di ritorno parte da Roma alle 19:00 e arriva a Seul alle 14:50 del giorno successivo. I passeggeri in classe Business Saver ed Economy possono usufruire di due pasti gratuiti per ogni viaggio di sola andata.

A partire dal 27 novembre 2024, T'way Air introdurrà un volo aggiuntivo il mercoledì per soddisfare ulteriormente la crescente domanda. Guardando al futuro, il 25 aprile 2025 la compagnia aerea prevede di espandere il suo servizio introducendo voli giornalieri tra Seul e Roma per migliorare ulteriormente i collegamenti. Questo servizio potenziato sarà gestito utilizzando una combinazione di aeromobili Airbus A330-200 e Boeing 777-300ER.

"Considerata la continua richiesta risultante dal desiderio di visitare amici e parenti, nonché di viaggi di piacere, i nostri servizi ampliati verso destinazioni chiave offrono ai clienti una maggiore flessibilità", spiega Hong-geun Jeong, Ceo T'way Air. "Ci impegniamo a rafforzare i collegamenti tra Corea e Italia per garantire a tutti i nostri passeggeri viaggi comodi e senza intoppi".

T'way Air serve attualmente 55 destinazioni in tutto il mondo e prevede di espandere ulteriormente la sua rete globale e le sue destinazioni nel 2025. Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale di T'way Air: https://www.twayair.com/.

Informazioni su T'way Air

T'way Air Co., Ltd., con sede a Daegu, in Corea del Sud, è una delle principali compagnie aeree low cost che offre viaggi aerei affidabili e dal prezzo accessibile dal 2010. Serve clienti in Asia orientale, Asia sudorientale, Asia centrale, Oceania ed Europa con una moderna flotta di Boeing 737-800, 737 MAX 8 e Airbus A330. Continua ad espandere la propria rete globale, offrendo grande valore ai passeggeri di tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare www.twayair.com.

Orario dei voli Seoul (ICN) - Roma (FCO) (in ora locale)

Data di inizio Itinerario Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile 27 ottobre 2024 ICN – FCO 11:00 17:00 Mar/Gio/Dom A330-200 FCO – ICN 19:00 14:50(+1) 27 novembre 2024 ICN – FCO 10:30 16:25 Mercoledì FCO – ICN 19:00 14:50(+1) 30 marzo 2025 ICN – FCO 12:35 19:15 Mar/Mer/Gio/Dom FCO – ICN 21:15 16:10(+1) 25 aprile 2025 ICN – FCO 12:35 19:15 Lun/Mar/Mer/Gio/ Ven/Sab/Dom A330-200 B777-300ER FCO – ICN 21:15 16:10(+1)

