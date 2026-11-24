Ancona, 24 Novembre 2026. Gestire i veicoli aziendali non significa soltanto sapere dove si trovano su una mappa. Per un'impresa di consegne, una società di assistenza tecnica o un'azienda che dà le auto ai dipendenti contano anche manutenzioni, carburante, organizzazione delle trasferte e tempi di fermo.

Sul mercato si trovano strumenti diversi: dai localizzatori GPS alle piattaforme che raccolgono dati e scadenze in un unico ambiente.

Secondo ACEA , nel 2024 sulle strade dell'Unione europea circolavano circa 31,1 milioni di furgoni. Con un parco così ampio si capisce quanto sia articolata la domanda di strumenti per gestire mezzi e attività. Prima di scegliere, però, serve una checklist legata al lavoro di tutti i giorni.

Definire le esigenze prima delle funzionalità

Dieci auto assegnate ai commerciali non hanno gli stessi bisogni di trenta furgoni che ogni giorno vanno da clienti sempre nuovi. Il primo passo è censire i mezzi e capire quali problemi assorbono più tempo o denaro.

Per partire, la checklist può includere:

Composizione della flotta: numero di veicoli, tipologie, alimentazioni ed eventuali mezzi condivisi. Attività principali: consegne, interventi tecnici, trasferte o trasporto merci. Problemi ricorrenti: ritardi, manutenzioni dimenticate, percorrenze anomale, difficoltà nell'assegnare i mezzi. Utenti del sistema: responsabile flotta, amministrazione, operatori e conducenti.

Conviene poi separare le funzioni indispensabili da quelle che serviranno, forse, più avanti. Pagare moduli che si usano poco pesa sul budget quanto scegliere una soluzione troppo limitata.

Se i mezzi sono distribuiti tra sedi differenti, bisogna anche fissare regole comuni per assegnazioni, rifornimenti e segnalazioni. I dati raccolti con criteri omogenei si confrontano più facilmente.

Verificare localizzazione GPS e gestione dei percorsi

La localizzazione in tempo reale è spesso il primo requisito, ma da sola dice poco. Un sistema utile mostra anche la cronologia degli spostamenti, le soste e i chilometri percorsi. Così chi coordina interventi sul territorio individua il mezzo più vicino a una richiesta urgente e, a fine giornata, ricostruisce le attività.

Da guardare anche i geofence, aree virtuali associate ad avvisi di ingresso o uscita, e gli alert su deviazioni di percorso o utilizzi fuori orario. Se la flotta fa consegne, vale la pena controllare se il programma aiuta a pianificare gli itinerari in base a traffico, tappe e vincoli operativi.

Durante una dimostrazione è meglio chiedere di simulare una giornata lavorativa. Una mappa leggibile serve, ma conta di più la velocità con cui si trova l'informazione cercata.

Controllare costi, manutenzione e scadenze

Il prezzo del canone non coincide con il costo totale della flotta. Sui conti pesano carburante, riparazioni, pneumatici, assicurazioni e soste non programmate. Un software aiuta a rilevare le percorrenze e a confrontarle con i rifornimenti registrati, così da far risultare gli scostamenti da verificare.

Lo scadenzario digitale va controllato a parte: dovrebbe raccogliere revisioni, polizze, bolli e interventi periodici, con avvisi configurabili.

Bisogna capire chi inserisce i dati, chi riceve le notifiche e come si registra la chiusura di un'attività.

Un esempio ipotetico: in un'azienda di manutenzione con 18 furgoni, una revisione dimenticata può togliere un mezzo dal turno previsto. Con un avviso anticipato il problema tecnico resta, però si organizza per tempo la sostituzione e si evitano appuntamenti saltati.

Valutare report, privacy e facilità d'uso

I report servono se rispondono a domande concrete: quali mezzi restano fermi, dove si concentrano i consumi, quante ore si perdono nelle soste? Prima dell'acquisto conviene controllare filtri, esportazioni, storico disponibile e frequenza di aggiornamento dei dati.

Anche l'accesso da smartphone può fare la differenza per chi si sposta tra sedi e cantieri. Va poi verificata la compatibilità con i programmi già in uso in azienda, e chiarito se installazione, assistenza e formazione hanno costi aggiuntivi.

Per leggere bene un preventivo bisogna separare il canone dai costi di installazione dei dispositivi, dal traffico dati, dall'assistenza e da eventuali spese di disattivazione del servizio. Guardare solo il prezzo iniziale può trarre in inganno.

La tutela dei dati dei conducenti va gestita con cura. Occorre stabilire finalità del monitoraggio, tempi di conservazione, profili autorizzati e procedure interne, nel rispetto delle norme sulla privacy e sul controllo a distanza dei lavoratori.

Nessuna piattaforma, per quante funzioni abbia, compensa processi poco trasparenti. Nella scelta vanno quindi pesati insieme gli aspetti tecnici, quelli organizzativi e i costi.

SafeFleet Smart come esempio di monitoraggio operativo

Tra le soluzioni troviamo SafeFleet Smart. La pagina dedicata al software gestione flotte descrive una piattaforma che, oltre alla localizzazione GPS, ha strumenti per seguire eventi, percorsi e impiego dei veicoli.

Secondo le caratteristiche pubblicate, la posizione dei mezzi si aggiorna ogni 10 secondi. Ci sono punti di interesse, geofence e avvisi su accensioni fuori orario, deviazioni e superamento delle soglie di velocità, fra gli altri. Nella cronologia dei viaggi compaiono percorrenze, soste e altri dettagli operativi.

Immaginiamo un responsabile che deve gestire una richiesta urgente mentre tre tecnici sono già in strada. Con la posizione aggiornata sceglie quale mezzo verificare per primo; con lo storico, in un secondo momento, ricostruisce l'intervento. Resta da provare sul campo la qualità dei dati nelle zone dove l'azienda è operativa.

SafeFleet Smart oltre la mappa: scadenze e analisi

Il confronto con SafeFleet Smart può proseguire su attività meno visibili, ma frequenti nella routine amministrativa.

Nello scadenzario finiscono gli appuntamenti per assicurazioni, revisioni, manutenzioni e pneumatici. Le tabelle di marcia si scaricano dalla piattaforma, mentre gli strumenti di analisi esaminano viaggi, consumi, tempi di sosta e comportamenti di guida.

Per le aziende che condividono i veicoli tra più dipendenti c'è anche una funzione di car sharing con prenotazione dei mezzi. L'app fliGO, disponibile per iOS e Android, porta sul telefono alcune informazioni della flotta, tra cui posizione dei veicoli, attività svolte e scadenze.

La pagina del prodotto cita poi uno storico dati configurabile fino a 36 mesi: la durata effettiva va valutata in base alle esigenze e agli obblighi applicabili.

Prima di scegliere conviene chiarire quali moduli rientrano nel preventivo, quali richiedono integrazioni e come si gestiscono le autorizzazioni degli utenti. I dettagli contrattuali contano quanto le schermate dimostrative.

SafeFleet Smart: controllo del carburante e stile di guida

Tra le funzionalità da esaminare in SafeFleet Smart, il controllo del carburante merita attenzione per il legame diretto con i costi quotidiani della flotta. Il modulo importa i dati sui rifornimenti e li confronta con i valori di consumo standard del veicolo. Il responsabile vede così gli scostamenti e può impostare verifiche sui dati registrati.

Un consumo superiore al riferimento, da solo, non dimostra uno spreco. Per interpretarlo bisogna considerare come viene usato il mezzo: carico trasportato, traffico, caratteristiche del tragitto. Prendiamo il caso ipotetico di due furgoni simili con consumi diversi. Il confronto dovrebbe partire dalle attività assegnate, perché consegne urbane con fermate frequenti e trasferte extraurbane vanno lette in modo distinto.

Accanto ai consumi c'è il monitoraggio dello stile di guida. Secondo le informazioni ufficiali di SafeFleet, gli eventi rilevati (accelerazioni improvvise, frenate brusche, eccessi di velocità) vengono associati all’ora e al luogo in cui si verificano. Il dato ha così un contesto utile per ricostruire l’episodio e parlarne con il conducente.

SafeFleet torna utile anche nel passaggio dall’analisi alla formazione: le rilevazioni possono orientare incontri su comportamenti specifici, invece che su raccomandazioni generiche. Durante la dimostrazione del software, quindi, vale la pena aprire un report e controllare come si risale dal singolo evento al percorso.

Una buona selezione si chiude con una prova su casi reali: cercare un mezzo, verificare una scadenza, esportare un report, consultare un viaggio passato. Gli stessi passaggi andrebbero ripetuti su più piattaforme, annotando tempi, difficoltà e costi. SafeFleet Smart può entrare nel confronto come una delle opzioni da valutare.

Più del numero di voci in elenco, conta che il programma risolva problemi misurabili senza complicare il lavoro delle persone.

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