Commodore Industries, Orvieto: “Commodore Quantum, il primo laptop basato su processori Qualcomm Snapdragon X Elite”

Una nuova era per il settore IT italiano, Commodore Industries rilancia il Bel Paese come hub d’eccellenza per l’industria tecnologica

Orvieto, 09/12/2024 - Commodore Industries, storica realtà italiana, torna protagonista del mercato tecnologico annunciando lo sviluppo del Commodore Quantum: il primo laptop Commodore Made in Italy alimentato dall’avanzato processore Qualcomm Snapdragon X Elite.

“I risultati dei primi test sono stati estremamente incoraggianti: il Commodore Quantum ha dimostrato prestazioni eccellenti sia in termini di velocità che di efficienza energetica”, anticipa Luigi Simonetti, A.D. della Commodore Industries. “Durante i test, la durata della batteria ha superato ampiamente le 10 ore di utilizzo quotidiano, un risultato straordinario che sottolinea le potenzialità della tecnologia ARM nel contesto dell'informatica moderna. Ora ci stiamo focalizzando sull’ottimizzazione del case che, oltre ad essere funzionale, avrà anche un’estetica accattivante, in linea con la tradizione Commodore di mixare tecnologia e design. Il Commodore Quantum è il primo passo di un percorso ambizioso che mira ad offrire prodotti tecnologici all’avanguardia, capaci di soddisfare le esigenze di utenti sempre più esigenti”.

Commodore Industries è l’iconico brand che tra gli anni ’70 e ’90 ha scritto la storia dell’informatica mondiale, portando il mitico Commodore 64 in milioni di case: tra il 1982 e il 1993 furono circa 30 milioni i pezzi venduti, numeri che introdussero il prodotto direttamente nel Guinness dei primati.

Nuovi dispositivi e accessori, ma anche software, la realtà italiana realizza laptop con processori Intel, tablet con Unisoc, e ancora speaker, auricolari, chiavette USB e videogiochi, incluse piattaforme basate sull’IA per la creazioni di giochi multiambienti, servizi digitali e digital human.

“Un risultato di questa portata è stato possibile anche grazie al supporto di partner eccezionali”, puntualizza Simonetti. “In particolare, desideriamo ringraziare Gabriel Ortiz e il team di Pixart Industries, il cui contributo alla progettazione e alla produzione si è rivelato determinante. Un sentito ringraziamento va anche a Qualcomm - prosegue Simonetti - il cui supporto tecnico e visione innovativa hanno reso possibile l’integrazione delle loro tecnologie avanzate nei nostri prodotti, portando a risultati di eccellenza. Il Commodore Quantum non è solo un laptop: è una dichiarazione d’intenti, questo progetto rappresenta la volontà di Commodore Industries di riportare la tecnologia nostrana ai massimi livelli, dimostrando che l’Italia è un’eccellenza, non solo nel design, ma anche nell’innovazione tecnologica.

Siamo fermamente convinti che il Commodore Quantum possa segnare una nuova era per il settore IT italiano, portando la tecnologia ARM ad un pubblico più ampio e rilanciando il nostro Paese come hub d’eccellenza per l’industria tecnologica”.

Il Piano di comunicazione aziendale per Commodore Industries è supportato dalla Around Italy Consulting di Roma, realtà leader nel campo della Digital Communication, Corporate Identity e networking strategico per la crescita delle imprese in partnership con Nuove Reti, società di public affairs e relazioni istituzionali.

