Con la presentazione del suo ecosistema di energia domestica basato sull'AI alla fiera KEY, EcoFlow segna il suo ingresso nel mercato italiano delle soluzioni energetiche per la casa

RIMINI, Italia, 5 marzo 2025 /PRNewswire/ -- In occasione della fiera KEY 2025 di Rimini, EcoFlow ha presentato il suo ecosistema di energia domestica, recentemente aggiornato, basato sull'AI. L'azienda leader nelle soluzioni energetiche ecosostenibili ha così ufficialmente annunciato il suo ingresso nel mercato italiano delle soluzioni energetiche per uso residenziale.

Un ecosistema di energia domestica che sfrutta l'AI per gestire in modo intelligente dell'energia della casa

L'ecosistema di energia domestica basato sull'AI presentato in occasione della fiera vanta il sistema di gestione integrata dell'energia più avanzato del settore. Rispetto alla versione iniziale, è in grado di integrare soluzioni di diversi ecosistemi e di monitorare i consumi energetici dell'intera abitazione, con servizi di gestione dell'energia domestica semplici e intuitivi messi a disposizione tramite l'app EcoFlow.

L'ecosistema di energia domestica integra le varie soluzioni EcoFlow, tra cui soluzioni di accumulo a batteria solare (EcoFlow PowerOcean Monofase e Trifase), soluzioni di riscaldamento (la pompa di calore aria-acqua PowerHeat e lo scaldabagno sommergibile intelligente PowerGlow), soluzioni di ricarica EV (il caricabatterie EV intelligente PowerPulse 2) e dispositivi smart home (il sistema di monitoraggio e gestione dell'energia domestica PowerInsight e la presa intelligente Smart Plug). Con l'app EcoFlow, gli utenti possono gestire in tutta semplicità l'alimentazione in ingresso, l'accumulo e l'utilizzo di energia per la propria abitazione.

Con l'AI, l'ecosistema di energia domestica è in grado di fare previsioni sulla generazione e sul consumo di energia. Inoltre, può fornire consigli personalizzati sull'utilizzo in caso di impostazione della tariffa elettrica tramite l'app EcoFlow. Se viene rilevata una grave perturbazione meteorologica con un anticipo di 24 ore, e le corrispondenti impostazioni sono abilitate, il sistema ricarica completamente la batteria per assicurare un'alimentazione di backup in caso di interruzioni della corrente.

Tramite l'app EcoFlow, il sistema di monitoraggio intelligente dell'energia domestica PowerInsight e il portale web, gli utenti possono tenere traccia visivamente dei dati storici e in tempo reale su utilizzo e consumo dell'energia, sui risparmi ottenuti e sulle condizioni meteorologiche. Non è richiesta nessuna competenza tecnica. Inoltre, gli utenti possono gestire i dispositivi, le temperature interne e i sistemi smart home per personalizzare la loro soluzione di energia domestica tutto in uno.

EcoFlow ha lanciato anche la soluzione di ricarica EV intelligente PowerPulse 2. Grazie alla perfetta integrazione con gli impianti fotovoltaici, la rete elettrica e i sistemi a batteria, questa soluzione ottimizza l'utilizzo dell'energia per assicurare una ricarica EV più intelligente e più rapida. PowerPulse 2 utilizza l'AI per adattarsi in tempo reale alle esigenze energetiche, riducendo la dipendenza dalla rete e tagliando i costi energetici. Le sue funzionalità all'avanguardia danno priorità in modo intelligente all'energia solare, diminuendo i costi della ricarica e promuovendo la sostenibilità.

In occasione di KEY 2025, i visitatori potranno scoprire le varie soluzioni allo stand D5 220. Tra queste, il prodotto di punta EcoFlow PowerOcean Monofase, la soluzione di accumulo a batteria solare che offre 15 anni di garanzia, con batterie LFP espandibili fino a 45 kWh e in grado di supportare oltre 6.000 cicli di ricarica. Inoltre, EcoFlow presenta il suo sistema fotovoltaico da balcone PowerStream, oltre alle varie power station per l'accumulo di energia.

EcoFlow fa il suo ingresso nel mercato italiano con il suo rivoluzionario ecosistema di energia domestica

Con il debutto del suo ecosistema di energia domestica basato sull'AI in occasione di KEY 2025, EcoFlow ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel mercato italiano delle soluzioni energetiche per uso residenziale. Secondo GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in Italia esistono oltre 300.000 impianti fotovoltaici residenziali, ma nella maggior parte dei casi le abitazioni interessate non dispongono di sistemi di accumulo energetico. Con il calo delle tariffe di riacquisto per l'energia immessa in rete, numerosi nuclei domestici sono alla ricerca di soluzioni di accumulo adattate a prezzi accessibili.

"Con la sua luce solare abbondante, la grande diffusione di impianti fotovoltaici residenziali e la crescente domanda di soluzioni per immagazzinare energia, il mercato italiano assume un ruolo centrale nella nostra strategia di espansione in Europa" ha sottolineato Ryan Xing, Direttore generale di EcoFlow Europe. "Come azienda leader del settore, con anni di esperienza nel settore dell'accumulo energetico, EcoFlow è intenzionata a offrire alle famiglie italiane soluzioni più complete per l'energia domestica, aiutandoli a migliorare il livello di indipendenza energetica e sostenibilità."

EcoFlow ha già dislocato team aziendali e di assistenza sul territorio italiano per fornire servizi per le soluzioni integrate dell'ecosistema di energia domestica. Inoltre, continuerà a collaborare con partner di installazione di primo livello in tutto il paese. Per preventivi, collaborazioni o altre informazioni, visita il sito: https://homebattery.ecoflow.com/it/consultation

