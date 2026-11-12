Con l’aumento della domanda di raffrescamento, una ricerca di Şişecam evidenzia il potenziale dei vetri ad alte prestazioni nella riduzione delle emissioni degli edifici

Antalya, 12/11/2026 – Şişecam l’unico operatore globale attivo in tutte le principali aree della produzione del vetro, ha partecipato in qualità di Climate Supporter alla 31ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31), tenutasi ad Antalya dal 9 al 20 novembre.

In occasione della COP31, l’azienda ha evidenziato il ruolo delle tecnologie avanzate del vetro nel migliorare l’efficienza energetica degli edifici, sostenere la decarbonizzazione e aiutare le città ad adattarsi agli impatti del cambiamento climatico.

Di fronte all’aumento delle temperature, alla maggiore frequenza delle ondate di calore e alla crescente domanda di raffrescamento in Europa, migliorare le prestazioni energetiche degli edifici sta diventando una componente sempre più importante della transizione climatica. Se la decarbonizzazione dei sistemi energetici rimane fondamentale, altrettanto importante è ridurre la domanda di energia negli edifici in cui le persone vivono e lavorano.

Lo studio, sviluppato da Şişecam e METU-GÜNAM (Middle East Technical University Center for Solar Energy Research and Applications), ha esaminato l’impatto di diverse configurazioni di vetri sui consumi energetici e sulle emissioni degli edifici residenziali in differenti condizioni climatiche. Attraverso simulazioni avanzate e proiezioni di lungo periodo fino al 2050, la ricerca ha valutato in che modo le tecnologie del vetro possano contribuire a migliorare le prestazioni degli edifici e a sostenere gli obiettivi climatici.

I vetri ad alte prestazioni possono consentire una significativa riduzione delle emissioni

Secondo lo studio, l’impiego su larga scala di vetri tripli a controllo solare con rivestimenti basso-emissivi (Low-E) nel patrimonio edilizio residenziale di Istanbul potrebbe evitare, cumulativamente entro il 2050, circa 13,1 milioni di tonnellate di emissioni operative di CO₂, nello scenario SSP5-8.5, equivalenti a circa il 4,4% delle emissioni operative cumulative degli edifici analizzati.

La ricerca evidenzia come le prestazioni dei vetri possano svolgere un ruolo sempre più importante nella riduzione della domanda energetica, contribuendo al contempo a migliorare il comfort degli ambienti interni. Limitando l’apporto indesiderato di calore solare nei periodi più caldi e migliorando l’isolamento termico durante tutto l’anno, i sistemi di vetro avanzati possono contribuire a ridurre sia il fabbisogno di raffrescamento sia quello di riscaldamento.

La crescente domanda di raffrescamento ridefinisce le priorità delle prestazioni energetiche degli edifici

Uno dei risultati più significativi dello studio riguarda la crescente importanza della domanda energetica per il raffrescamento. Nel patrimonio edilizio residenziale di Istanbul analizzato, si prevede che entro il 2050 la domanda di riscaldamento diminuirà di circa un quarto, mentre quella di raffrescamento aumenterà di circa tre quarti.

Di conseguenza, nel periodo considerato la quota del raffrescamento sul fabbisogno complessivo di riscaldamento e raffrescamento quasi raddoppia, evidenziando la necessità di soluzioni in grado di mitigare il surriscaldamento e ridurre la dipendenza dai sistemi di climatizzazione.

Per Paesi come l’Italia, dove l’aumento delle temperature estive e il protrarsi delle ondate di calore esercitano una pressione crescente sugli edifici e sui sistemi energetici, questi risultati rafforzano l’importanza di strategie di riqualificazione che diano priorità sia al comfort termico sia all’efficienza energetica.

Interventi di riqualificazione mirati possono massimizzare l’impatto

Lo studio evidenzia inoltre il valore di strategie di riqualificazione mirate. Anziché applicare gli interventi in modo uniforme all’intero patrimonio edilizio, dare priorità agli edifici dotati dei vetri meno efficienti e con il maggiore potenziale di risparmio può migliorare significativamente l’efficacia degli investimenti.

Per le aree con le migliori performance tra quelle analizzate, il costo di abbattimento delle emissioni scende a circa 11 euro per tonnellata di CO₂ evitata, mentre meno del 5% dell’investimento complessivo consente di ottenere circa l’11% della riduzione potenziale delle emissioni. Questi risultati sottolineano l’importanza di programmi di riqualificazione basati sui dati e di requisiti per i vetri specifici per le diverse condizioni climatiche, al fine di massimizzare sia l’impatto ambientale sia l’efficienza economica.

A sostegno degli obiettivi italiani di efficienza energetica e di contrasto al cambiamento climatico

Per l’Italia, dove ondate di calore sempre più frequenti e una crescente domanda di raffrescamento stanno esercitando una pressione sempre maggiore sugli edifici e sui sistemi energetici, la ricerca offre indicazioni utili per decisori pubblici, investitori e proprietari di immobili. I risultati suggeriscono che strategie di riqualificazione mirate e soluzioni di vetro specifiche per le diverse condizioni climatiche possano contribuire a migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni, aumentare il comfort degli ambienti interni e massimizzare l’impatto degli investimenti nella riqualificazione.

Commentando i risultati, Can Yücel, CEO di Şişecam, ha dichiarato:

“Il percorso verso città più sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici dipende non solo dalla produzione di energia pulita, ma anche dalla trasformazione degli edifici e delle infrastrutture in cui l’energia viene consumata. In Şişecam consideriamo il vetro non semplicemente come un materiale da costruzione, ma come una soluzione strategica in grado di contribuire all’efficienza energetica, alla decarbonizzazione e all’adattamento climatico. La nostra collaborazione con METU-GÜNAM dimostra il valore dell’integrazione tra competenze industriali e ricerca scientifica per generare indicazioni concrete e applicabili. I risultati mostrano che, per massimizzare l’impatto e sostenere strategie di riqualificazione più efficaci, le condizioni climatiche, le caratteristiche degli edifici e le prestazioni dei vetri devono essere considerate nel loro insieme.”

Nota metodologica

La ricerca utilizza EnergyPlus, un motore open source per la simulazione energetica e idrica degli edifici sviluppato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, per simulare gli effetti di diverse configurazioni di vetri. L’analisi su scala urbana parte da un modello calibrato utilizzando 2.455 edifici residenziali di Kadıköy, un distretto di Istanbul, ed estende i risultati al patrimonio edilizio degli altri 39 distretti della città, assumendo prestazioni comparabili per gli edifici appartenenti alle stesse categorie. Le simulazioni isolano gli effetti della modifica dei vetri, mantenendo costanti tutti gli altri parametri. Le emissioni considerate sono quelle operative associate al consumo energetico degli edifici e non comprendono l’intero ciclo di vita dei prodotti. Lo studio utilizza il 2025 come anno di riferimento e considera due scenari futuri fino al 2050, SSP5-8.5 e SSP2-4.5, che incorporano differenti ipotesi relative al cambiamento climatico, alla decarbonizzazione della rete elettrica, ai prezzi dell’energia e ai tassi di attualizzazione.

Şişecam è una storia di progresso…

Fondata nel 1935 da İş Bankası con la visione, Şişecam è stata fondata per costruire l’industria del vetro della Turchia. Nel corso dei decenni, Şişecam è cresciuta da un’iniziativa locale fino a diventare un player globale nel vetro e nei prodotti chimici. In qualità di unica azienda globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro, Şişecam è uno dei cinque principali produttori al mondo nei suoi settori. Şişecam opera in quattro continenti e 13 Paesi, tra cui Turchia, Italia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Russia, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti. Şişecam svolge un ruolo pionieristico nei settori del vetro piano, degli articoli in vetro, del packaging in vetro, dei prodotti chimici, del vetro per auto, della fibra di vetro, dell’industria mineraria, dell’energia e del riciclo. Ponendo l’innovazione e la tecnologia al centro delle proprie attività, Şişecam consegna i propri prodotti ai clienti in oltre 150 Paesi attraverso la sua solida catena di fornitura.

Şişecam fa una differenza significativa nei suoi settori con 90 anni di esperienza, una forza lavoro qualificata e l’utilizzo di tecnologie intelligenti. Supportata da quasi 23.000 dipendenti, Şişecam avanza costantemente verso il suo obiettivo di diventare uno dei primi tre produttori globali nei suoi settori principali. Con la sua strategia CareForNext, Şişecam lavora per garantire la sostenibilità delle industrie del vetro e dei prodotti chimici dalle prospettive di proteggere il pianeta, responsabilizzare le comunità e trasformare le vite, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Şişecam persegue un futuro migliore attraverso la tecnologia e l’innovazione e continua la sua storia di progresso insieme al suo intero ecosistema.

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