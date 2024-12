Con le nuove casse automatiche Il menù di Moby è ancora più gustoso

Milano, 12.12.2024 – Da sempre Moby è un’eccellenza nella ristorazione, garantendo servizi di bordo di valore assoluto, con menù contraddistinti da freschezza, stagionalità e leggerezza.

In questo quadro, la collaborazione storica con il Gruppo Ligabue ha portato alla nascita di “Gusti Giusti”, un modo rivoluzionario di intendere la ristorazione a bordo, che ha esordito sulle ammiraglie gemelle della flotta Moby Fantasy e Moby Legacy, le due navi più grandi, moderne e ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, che offrono standard da crociera nella traversata da Livorno a Olbia e viceversa, 365 giorni all’anno.

In questa, che è una vera e propria esperienza rivoluzionaria di navigazione dall’Italia continentale alla Sardegna, un’attenzione particolare è posta al cibo, con un intero ponte dedicato alla ristorazione, con tutte le cucine a vista trasformate in un continuo show cooking sul mare.

Vengono offerte proposte per tutti i gusti: dai tradizionali bar e self service, con una scelta di salumi di prima qualità e la pasta preparata a bordo con prodotti freschi, fino alla frutteria, alla cocktaileria, alla pinseria, al bistrot e al ristorante alla carta intitolato al fondatore della compagnia Achille Onorato, con il grill che serve piatti di carne alla griglia cucinati anch’essi a vista, permettendo ai passeggeri di scegliersi direttamente il pezzo di carne che mangeranno ed il relativo grado di frollatura.

Una vera e propria festa per il gusto ed il palato con quindici aree diverse per un totale di oltre cinquanta metri lineari di banchi alimentari, per l’appunto un intero ponte. In cui si viene accompagnati dal calore, dalla cortesia e dalla competenza del personale di bordo, che è un ulteriore valore aggiunto del viaggio con Moby.

Insomma, si entra in un paradiso dei gusti, e dei “Gusti giusti”, come dice il nome stesso del marchio della ristorazione a bordo che ora si arricchisce di una nuova comodità, a partire da Moby Fantasy: oltre ai punti di pagamento “fisici” verranno installate casse automatiche che permetteranno di migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri a bordo, a partire dal taglio dei tempi per pagare il proprio pranzo.

Le tastiere interattive delle nuove casse presenti sulla nave, comode e facili da utilizzare, permetteranno non solo di velocizzare i pagamenti e anche il tempo per essere serviti, ma anche di conoscere nel migliore dei modi l’intera offerta gastronomica presente a bordo e i relativi ingredienti.

Con Moby, come sempre, la vacanza inizia dal viaggio.

E la straordinaria esperienza di ristorazione a bordo inizia dalla cassa automatica.