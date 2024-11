Conclusa la Conferenza Stampa del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e del Safety Love

Presentato il tema della prossima edizione del Festival Internazionale SSL:“Le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro: Rischi e opportunità”

Bologna, 21/11/2024. Si è svolta ieri, presso la Fiera Ambiente e Lavoro di Bologna, la conferenza stampa dedicata alla presentazione della quarta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) e della seconda edizione del Safety Love. L’evento, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con l'Osservatorio Olympus dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha richiamato l’attenzione di professionisti, esperti e appassionati del settore.

Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista Rai Filippo Gaudenzi, sono state illustrate le principali novità e i temi portanti della prossima edizione del Festival SSL, intitolata “Le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro: Rischi e opportunità”, che si terrà a Gorizia, capitale europea della cultura per il 2025, dal 25 al 27 giugno 2025. L’evento sarà un’occasione unica per esplorare come le tecnologie innovative, quali l’intelligenza artificiale e la robotica, stanno trasformando la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, aprendo prospettive inedite e proponendo nuove sfide.

Numerosi gli interventi che hanno arricchito il dibattito.

Giuseppe Mulazzi, Direttore della Fondazione Rubes Triva: “Il tema centrale di questa nuova edizione sarà rappresentato dalle nuove frontiere della sicurezza sul lavoro, con un approfondimento su rischi e opportunità legati all’evoluzione delle tecnologie emergenti. Particolare attenzione sarà dedicata alle ripercussioni che tali innovazioni possono avere sulla dimensione della dignità della persona nel contesto lavorativo. Il Festival sarà receduto dall’evento “Safety Love”, uno spettacolo live che coniuga l’intrattenimento e temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, viene riproposto dopo il notevole successo di pubblicato registrato nel 2024.

Paolo Pascucci, Presidente del CTS del Festival:” I rischi psico-sociali, in costante crescita, possono essere amplificati dall'uso delle nuove tecnologie. È quindi fondamentale acquisire una conoscenza approfondita di tali strumenti per affrontare le sfide che essi propongono. La sfida principale si colloca sul piano cognitivo e formativo, richiedendo un approccio mirato per promuovere consapevolezza e competenze adeguate, che nel prossimo futuro costituiranno l’elemento determinate per governare la complessità.

Fabrizio D’Ascenzo, Presidente INAIL: “L’utilizzo della tecnologia rappresenta un’opportunità significativa per promuovere la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ponendola al servizio della protezione dei lavoratori. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, questa si configura come un’evoluzione tecnologica di grande rilievo, in grado di agire come un prezioso “suggeritore”, offrendo supporto e soluzioni innovative per affrontare le sfide del contesto lavorativo moderno. Tuttavia, si tratta di una tecnologia che deve essere conosciuta e compresa appieno, rendendo la formazione un elemento imprescindibile per garantirne un utilizzo corretto ed efficace.

In questo contesto, la Fondazione Rubes Triva si dimostra uno stakeholder all’avanguardia, focalizzandosi su temi di stringente attualità e confermandosi un punto di riferimento nella promozione di un approccio consapevole e lungimirante alle nuove sfide del mondo del lavoro”

Lucio Romano, Comitato Scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica e Senatore della Repubblica (XVII Legislatura):” La dimensione tecnica e quella umana devono necessariamente evolvere in modo armonico e complementare. Il tema del Festival sarà declinato attraverso tre focus di “Abitare”, “Conoscere” e “Regolamentare”, tesi ad evidenziare i rischi e le opportunità di un nuovo contesto lavorativo e sociale, fondato sull’umanocentrismo, ponendo l’uomo in una posizione di responsabilità.

L’appuntamento di giugno 2025 si propone come momento di crescita per tutti coloro che sono impegnati a promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione nei contesti lavorativi.

Per maggiori info:

Sito Ufficiale: https://www.festivalsalutesicurezzalavoro.it/

Ufficio Stampa: stampa@fondazionerubestriva.it