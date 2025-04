Conference League – La Fiorentina a caccia della terza finale consecutiva Con il Real Betis, la strada è in salita: blitz dei viola a 5,00 su Sisal.it

Roma, 30 aprile 2025 – La Fiorentina prova a conquistare la terza finale consecutiva di Conference League nella semifinale con il Real Betis. Un ostacolo difficile da superare, specie all'Estadio Benito Villamarin, dove i Los Verdiblancos hanno vinto 4 delle ultime 5 partite tra tutte le competizioni. Anche se la viola gode di ottima salute, imbattuta da 9 gare, gli esperti di Sisal favoriscono nettamente la squadra sivigliana, avanti a 1,75, si sale a 5,00 per il blitz dei toscani in Andalusia, il pareggio si gioca a 3,60. Provare a portare a casa la Conference, dopo averla sfiorata per due anni consecutivi, sembra difficile quest’anno per la viola, il Betis infatti comanda anche nelle quote per l’accesso in finale, a 1,75 contro il 2,10 della Fiorentina. Il Betis ha segnato almeno un gol nelle ultime 7 partite di fila giocate in casa mentre i toscani, in trasferta, sono protagonisti di gare mai noiose visto che, in 10 delle ultime 11, hanno segnato entrambe le squadre: ipotesi probabile anche in questa sfida, a 1,80, con l’Under 2,50 a 1,80 che prevale sull’Over, a 1,95.

Palladino deve fare i conti con l’incognita Moise Kean, la freccia migliore al suo arco. L’attaccante non gioca da due partite ed è in dubbio anche per la trasferta a Siviglia. Senza il centravanti da 23 gol stagionali però, la Fiorentina ha comunque vinto due gare consecutive in campionato grazie alla coppia Beltran-Gudmundsson in avanti: chiamati in causa anche stavolta, i due si candidano protagonisti con la rete proposta a 4,50 per entrambi. Non è da escludere l’impiego di Kean a gara in corso, ecco perché un gol dalla panchina è un’idea a 2,25. Nel Betis da tenere d’occhio Antony, a quota tre reti in campionato a cui si aggiungono le due siglate in Conference League: la sua marcatura è a 3,50 ma attenzione anche a Isco e Bakambu, entrambi a 3,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre

con consapevolezza e moderazione.

