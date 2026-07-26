ConRoma 2026: Consumerismo No Profit informa gli abbonati ATAC sui loro diritti - il Pass Dott da 90 corse, come ottenerlo e cosa spetta in caso di disservizi

Il Pass Dott da 90 corse è riservato ai titolari di abbonamento Metrebus annuale ed è attivo dal 2023. Nell'ambito di ConRoma 2026, Consumerismo No Profit informa i consumatori romani su come accedervi e cosa spetta loro in caso di disservizi.

Un pacchetto di 90 corse in monopattino o bicicletta elettrica al costo di 0,02 euro, riservato ai titolari di abbonamento ATAC/Metrebus annuale: è la misura di intermodalità disponibile con Dott a Roma. Nell'ambito della campagna informativa ConRoma 2026, Consumerismo No Profit - partner indipendente per l'informazione ai consumatori - si impegna a garantire che ogni abbonato conosca i propri diritti e possa accedere all'agevolazione nel modo più semplice possibile.

"È un'agevolazione che va nella direzione giusta: rendere la micromobilità elettrica un tassello del trasporto pubblico, non un'alternativa a pagamento pieno per chi già sceglie il mezzo pubblico ogni giorno" dichiara Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo No Profit. "Il nostro impegno è che ogni utente avente diritto sappia come ottenerlo - e cosa spetta loro se qualcosa non va."

Come funziona

Secondo quanto reso noto da Dott nella loro pagina dedicata (https://ridedott.com/it/atac-annuali/), il pacchetto è accessibile ai titolari di Metrebus annuale (fisico o digitale) alle seguenti condizioni:

90 corse/mese, max 30 minuti ciascuna, fino a 3 corse al giorno Quota di attivazione della promozione: soli €0,02. Oltre i 30 minuti per corsa, si applicano le tariffe standard Dott al minuto. Requisiti: account Dott con carta d'identità verificata, nominativo coincidente con la tessera Metrebus Esclusioni: Metrebus Lazio senza validità zona A, tessere Forze dell'Ordine Procedura: invio numero abbonamento + foto tessera + ricevuta → verifica automatica nel registro ATAC → richiesta inviata con successo → link di pagamento (validità 72 ore) → attivazione via codice email.

Nota: la verifica automatica nel registro ATAC dipende dai dati conservati da ATAC, ai quali Dott non ha accesso diretto. In caso di discrepanze, Dott segnala il caso ad ATAC per conto dell'utente, conferma l'avvenuta segnalazione e fornisce aggiornamenti sull'esito. Per assistenza: atac-support@ridedott.com.

Tempi dichiarati: 5 giorni lavorativi dalla richiesta inviata con successo, completate verifica ATAC e pagamento Rinnovo: richiedibile fino a 5 giorni lavorativi prima della scadenza; corse residue consultabili nell'app Dott, Menu → Promozioni In caso di ritardo nell'attivazione della promozione: 1 corsa gratuita da 10 minuti per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i 5 dichiarati.

Hai subito un ritardo tra ottobre 2023 e novembre 2025? Potresti avere diritto a corse gratuite! Per richiedere una revisione, scrivi a atac-support@ridedott.com allegando: la data di invio della richiesta, numero di telefono ed email collegati all'account Dott, prova della data di invio e/o della ricezione del link di pagamento.

Nota: la gestione economica e tecnica del servizio resta interamente in capo a Dott. Il ruolo di Consumerismo è di informazione indipendente a tutela dei consumatori.

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