LOSANNA, Svizzera, 24 novembre 2026 /PRNewswire/ -- coprod Inc, startup svizzera di robotica, ha annunciato oggi un round pre-seed da 6 milioni di dollari con l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi necessari per sviluppare nuove piattaforme robotiche. I fondi saranno destinati alla realizzazione di un nuovo centro per la prototipazione hardware a Losanna e alla commercializzazione dello stack hardware modulare di coprod, che consentirà di sviluppare robot con configurazioni fisiche ottimizzate per attività specifiche.

Il round è stato guidato da Founderful e PROTOTYPE, con la partecipazione di General Catalyst, Pace Ventures, Tiny Supercomputer Investment Company, Kima Ventures, SDAC, Unruly Capital e Venturekick. Tra gli angel investor figurano Thomas Wolf, fondatore di Hugging Face, la famiglia Dassault e Florent Perrichon.

I componenti hardware compatibili di coprod, denominati "co:products", sono già utilizzati in diversi robot dell'ecosistema svizzero, tra cui il primo robot umanoide svizzero realizzato da studenti, sviluppato dall'ETH Robotics Club, che recentemente ha mosso i suoi primi passi a Zurigo. L'azienda sta avviando partnership con integratori di sistemi robotici e laboratori per convalidare i prototipi in vista del lancio commerciale previsto per l'inizio del prossimo anno.

Lo sviluppo di un robot dotato di hardware personalizzato e progettato per un'attività specifica ha tradizionalmente richiesto ingenti capitali, da due a tre anni di lavoro e team numerosi di specialisti del settore. Con lo stack di coprod, lo stesso lavoro può essere svolto da un piccolo team di esperti di robotica nell'arco di pochi mesi, con un costo compreso tra 5.000 e 25.000 dollari per ogni iterazione progettuale.

L'ecosistema hardware opera insieme a un'API software perfettamente integrata e a uno strumento di configurazione front-end che collega tra loro i componenti e ne standardizza la comunicazione, preservando al contempo le prestazioni in tempo reale necessarie per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. I fondatori, Loïc Delineau, Vincent Nguyen e Matthias Schuller, laureati all'EPFL, hanno costituito l'azienda alla fine del 2024, iniziando con la realizzazione di un prototipo dimostrativo di robot bipede in un garage nel cuore delle Alpi svizzere.

Secondo un'analisi di McKinsey, lo sviluppo dei robot umanoidi è attualmente condizionato dalle catene di approvvigionamento di componenti specializzati, che limitano la capacità produttiva di aziende come Figure AI e Tesla (Humanoid). L'analisi stima che attuatori, sensori e sistemi di controllo del tipo sviluppato da coprod potrebbero dare origine a un mercato da 28 miliardi di dollari entro il 2030, con potenziali margini lordi superiori al 60%.

Il nuovo capitale finanzierà la prima linea commerciale di componenti e un centro di prototipazione completo a Losanna. Dotato di torni CNC, fresatrici, sistemi laser e apparecchiature elettroniche di collaudo, il laboratorio è progettato per ridurre i cicli di sviluppo da due settimane a 24 ore, generando al tempo stesso schede tecniche complete e modelli di gemello digitale per ciascun componente.

Entro la fine del 2027, coprod prevede che l'intera gamma di componenti sia qualificata, certificata e disponibile sul mercato. La produzione su larga scala avverrà a Shenzhen e in Texas, in modo da garantire catene di approvvigionamento regionali resilienti per ciascun mercato, mentre la sede centrale, il team principale e le attività di Ricerca e Sviluppo rimarranno in Svizzera.

«Un robot dotato di hardware progettato specificamente per una determinata attività svolgerà quel compito in modo più rapido, economico e affidabile rispetto a qualsiasi robot general purpose», ha dichiarato Loïc Delineau, Amministratore delegato e cofondatore. «Vogliamo consentire alle persone di costruire questi robot eliminando la complessità sottostante».

Andreas Klinger di PROTOTYPE ha dichiarato: «coprod sta risolvendo il problema più grande dell'hardware: l'incubo dell'integrazione. I fondatori hanno bisogno di componenti e middleware che funzionino senza complicazioni, in modo da potersi concentrare sulla creazione di valore per i propri clienti».

Alex Stöckl, General Partner di Founderful, ha aggiunto: «Sostenere Loïc, Vincent e Matthias è stata una scelta naturale. La Svizzera è il luogo ideale per costruire aziende leader a livello globale nella produzione di precisione e nei componenti high-tech».

Informazioni su coprod Inc.coprod è un'azienda svizzera specializzata in hardware per la robotica, fondata nel 2024. Sviluppa componenti modulari per la robotica e uno stack software unificato, co:system, che li integra in un unico piano di controllo EtherCAT in tempo reale, accessibile tramite un'unica API in C++ e Python. La famiglia di prodotti comprende co:power, co:battery, co:sensor e co:motion. Ogni modulo può essere utilizzato come parte di un sistema completo oppure integrato singolarmente.

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