CORIPET e Mercatò: lo store di Carcare inaugura all’insegna della sostenibilità ambientale﻿

9 Maggio 2025 – La sostenibilità ambientale è al centro dell’apertura del nuovo superstore Mercatò di Carcare (SV) in via Cosseria 2. Nel punto vendita è infatti presente un eco-compattatore Coripet, la macchina intelligente per l’avvio a riciclo del PET ad uso alimentare. Dimar SpA (Azienda con sede a Roreto di Cherasco – CN - www.dimar.it), attraverso l’insegna Mercatò da anni collabora attivamente con CORIPET, consorzio riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente che riunisce produttori e riciclatori di bottiglie in PET con l’obiettivo di creare un circuito virtuoso ed efficiente per raccogliere in modo selettivo le bottiglie in PET ad uso alimentare e trasformarle in nuove bottiglie (in r-PET), secondo i principi dell’economia circolare.

Questo sistema, chiamato bottle-to-bottle, si realizza grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini che depositano le bottiglie in PET vuote negli eco-compattatori presenti nei parcheggi degli store Mercatò (ad oggi sono stati posizionati in 19 punti vendita). Ogni bottiglia vale un punto che si trasforma poi in buono sconto, da spendere all’interno del punto vendita, generando così un vantaggio per tutti, oltre che per l’ambiente.

Due gli obiettivi sfidanti per il sistema Italia: entro il 2025 i territori dovranno raccogliere almeno il 77% di bottiglie in PET post consumo e il 90% nel 2030. Contestualmente chi utilizza questi contenitori per vendere i propri prodotti avrà l’obbligo di produrli con almeno il 25% di PET riciclato entro il 2025 e il 30% nel 2030.

Il ruolo di Coripet è quanto mai attuale, perché la Direttiva SUP (Single Use Plastic), entrata in vigore nel gennaio 2022, oltre a mettere al bando gli oggetti monouso, disciplina proprio il fine vita delle bottigliette in PET e, per la prima volta, vengono indicati sia gli obiettivi di raccolta, che di utilizzo dell’r-PET nella produzione di nuove bottiglie. La normativa SUP, dunque, riconosce sia la riciclabilità delle bottiglie PET, sia la presenza di una intera filiera industriale già pronta ad avviarne al riciclo grandi quantità.

