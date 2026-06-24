Cosa è in grado di fare l'IA nel monitoraggio

Milano, 24 Giugno 2026. Se vogliamo parlare di trasformazione digitale non possiamo non trattare il tema del monitoraggio IT pensando alla possibilità di prevenire quando i sistemi andranno in crisi. L’evoluzione tech ci porta infatti a comprendere come l’IA nel monitoraggio stia dando modo di applicare l’intelligenza artificiale ai processi di sorveglianza dell’infrastruttura tecnologica aziendale.

Le organizzazioni che hanno integrato strumenti basati sull’IA nelle proprie pipeline di monitoraggio hanno notato vantaggi concreti quali meno downtime, team IT con un sovraccarico ridotto e una capacità migliore di anticipare i problemi prima che diventino emergenze. Ma quindi cosa cambia davvero?

Dal monitoraggio reattivo al predittivo

Per anni il modello dominante nel monitoraggio IT è stato reattivo: c’era un guasto di un server, scattava l’allarme e il team interveniva. Sicuramente era efficace ma anche molto costoso, e il danno poteva essere gravoso.

Con l’uso dell’intelligenza artificiale si va a invertire questa logica sfruttando algoritmi di machine learning che vengono addestrati su grandi volumi di dati; i sistemi di monitoraggio riescono a riconoscere i pattern che precedono i guasti, ad esempio analizzando metriche come la temperatura dei componenti, i picchi di utilizzo della CPU, i log di errore che si accumulano nel tempo e in questo modo il team IT riceve una avviso in anticipo avendo modo di intervenire evitando l’interruzione di servizio.

Migliore gestione degli incidenti

Se si verifica un incidente complesso in un ambiente IT distribuito, il problema più immediato è quello di capire da dove partire, prima di trovare la soluzione. L’intelligenza artificiale aiuta in modo abbastanza diretto perché analizza dati provenienti da fonti diverse, incrocia correlazioni che altrimenti richiederebbe tempo per individuarle e fornisce un’analisi completa agli esperti. Come plus, riesce persino a classificare gli incidenti per priorità.

Si integra con le piattaforme ITSM

Un altro salto di qualità si ottiene quando i sistemi di monitoraggio AI vengono collegati alle piattaforme di gestione. La creazione dei ticket e la loro categorizzazione avvengono automaticamente e i professionisti hanno già sottomano tutte le informazioni organizzate senza dover perdere tempo con un lavoro manuale.

Gestione dei falsi positivi

Altrettanto importante è il problema dei falsi positivi con avvisi di anomalie che non portano a nulla e ore impiegate per investigare la situazione; grazie al machine learning si lavora su questo nodo critico e si affinano in maniera continua le soglie di allerta. Seppur al momento i falsi positivi non siano del tutto eliminati, vengono significativamente ridotti.

Rileva le minacce in anticipo

Un’altra capacità del servizio è quello di gestire il perimetro della sicurezza, anche quando gli ambienti sono ibridi e gli accessi sono da remoto. L’AI è capace di adattarsi, analizzando il traffico di rete e i pattern di comportamento degli utenti identificando le deviazioni rispetto alla normalità. Non va certo a sostituire le policy di sicurezza ma ci lavora in sinergia potenziandole e aggiungendo uno strato di sorveglianza adattivo.

Miglioramento dell’esperienza utente

Molte volte non si pensa all’aspetto UX ma l’esperienza dell’utente è fondamentale e grazie a questo tipo di monitoraggio non visibile ma percepibile le persone sono molto più soddisfatte perché non si trovano ad affrontare latenze, interruzioni o malfunzionamenti.

Insomma, la domanda non è più se valga la pena di esplorare le soluzioni ma quanto ancora le imprese vogliono rimandare l’adozione dell’intelligenza artificiale nel monitoraggio IT visti i numerosi benefici che offre.

Contatti:

Azienda: EasyVista

Sito web: easyvista.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Azienda: EasyVista