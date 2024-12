Covid: 100 morti in una settimana, allarme per i pazienti fragili

Treviso, 2 dicembre 2024 - Il 5 maggio 2023, il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato la fine del Covid-19 come emergenza sanitaria globale. Un momento storico, raggiunto grazie all’immunizzazione diffusa, ottenuta grazie ai vaccini, all’infezione naturale e all’evoluzione del virus in una forma più trasmissibile ma meno virulenta. Tuttavia, la transizione verso l’endemia non deve farci abbassare la guardia. L’evento “Prevenzione e cura Covid – Da pandemia ad endemia, ma non abbassiamo la guardia” organizzato oggi a Treviso da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Pfizer, è stata l’occasione per fare il punto della situazione. E a sottolineare la necessità di riaccendere i riflettori sul tema, facilitando la diffusione di una maggiore consapevolezza dei rischi ancora presenti e condividendo idee/soluzioni pratiche che garantiscano un percorso appropriato in particolare per le popolazioni a rischio, sono stati innanzitutto i numeri.

Numeri che parlano chiaro

I dati ufficiali della settimana dal 14 al 20 novembre 2024 mostrano che il virus continua a circolare con forza: 2.561 nuovi casi, 61 decessi (198.398 dall’inizio della pandemia), 217.124 positivi, 28 persone entrate in terapia intensiva. Numeri che rappresentano un chiaro segnale d’allarme, soprattutto per i cittadini più fragili: anziani, immunodepressi e persone con patologie croniche. Per loro, contrarre il virus significa non solo un rischio concreto e diretto per la salute, ma anche la possibilità di compromettere il funzionamento del sistema di cura.

Non solo un problema sanitario

Anche per chi non rientra nelle categorie a rischio, il Covid-19 può avere ripercussioni rilevanti. Le assenze dal lavoro per malattia e le lunghe convalescenze continuano a influire negativamente sulla produttività, un problema significativo per un’economia già messa alla prova.

Prevenzione e terapie: le armi a disposizione

Nonostante i progressi nella prevenzione, molte sfide restano aperte. Le coperture vaccinali per le popolazioni fragili devono essere ulteriormente incentivate, ma c’è anche un altro fronte su cui agire: l’utilizzo degli antivirali. Questi farmaci, che riducono l’ospedalizzazione nell’80% dei casi se somministrati entro i primi cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi, stentano a diventare una prassi consolidata. Le iniziative per facilitarne l’accesso, come la prescrizione diretta dai medici di medicina generale e la distribuzione nelle farmacie territoriali, non hanno ancora portato ai risultati sperati. Serve un cambiamento culturale nella gestione del virus, in modo che queste terapie possano entrare nella routine clinica, salvando vite e riducendo i ricoveri.

Francesco Benazzi, Direttore Generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana, ha voluto sottolineare l’importanza delle strategie di prevenzione. “Nonostante il Covid sia oggi considerato una malattia endemica, i dati più recenti ci ricordano che il virus è ancora una minaccia concreta, soprattutto per le persone più fragili. Ogni settimana, ancora troppe vite vengono perse a causa di una mancata prevenzione o di interventi terapeutici tardivi. La nostra priorità, come sistema sanitario, deve essere quella di rafforzare le strategie di protezione per i pazienti più vulnerabili. In primis, incentivando ulteriormente la vaccinazione: un’arma che si è dimostrata essenziale per ridurre mortalità e complicanze gravi. Parallelamente, dobbiamo favorire l’accesso agli antivirali, garantendo che diventino parte integrante della pratica clinica quotidiana, specialmente per i pazienti vulnerabili. Un approccio coordinato e tempestivo, che coinvolga tutti gli operatori sanitari, dai medici di famiglia agli specialisti, dagli assistenti domiciliari ai farmacisti, è indispensabile per tutelare la salute pubblica e per proteggere chi è più esposto. Collaborazione, responsabilità e sensibilizzazione restano le chiavi per affrontare questa sfida con determinazione e continuare a tutelare la salute della nostra comunità”.

“Resta fondamentale non abbassare la guardia – ha sottolineato Luciano Flor della Direzione Scientifica di Motore Sanità -. Infatti, la caduta di attenzione verso questa infezione continua ad avere un impatto importante sulle condizioni di salute dei cittadini, e in particolare di quelli in condizione di cosiddetta fragilità. ll virus sta continuando e continuerà a circolare, resta quindi fondamentale non sottovalutare le sue ricadute sulle popolazioni di pazienti fragili che metterebbe a rischio salute e la vita nonché l’organizzazione e il funzionamento delle strutture di cura”. “Ma anche nelle popolazioni non in questa condizione le ricadute in termini di produttività, potrebbero rappresentare un danno economico per una economia già di per sé in difficoltà – ha proseguito Flor -. Occorre pertanto continuare a monitorare i trend, essere attenti nel fornire a queste popolazioni le coperture vaccinali disponibili o nel trattare con terapie adeguate attualmente a disposizione dell’intera classe medica”.

Vaccinare il soggetto fragile è una scelta prioritaria

Marco Milani, Medico in Formazione Specialistica del Dipartimento di Scienze Cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell’Università degli Studi di Padova ha portato all’attenzione un dato che fa riflettere sulle azioni da mettere in campo. “Il Covid, c’è e tutt’oggi fa ancora danni e diversi morti fra le persone più compromesse sul piano della salute; in Italia, negli ultimi 30 giorni ha causato un numero di decessi simile al numero di decessi mensile per incidenti stradali. Questo dato evidenzia quanto sia ancora importante il peso di questa patologia. La principale arma che abbiamo per difendere le persone più fragili dal Covid è la vaccinazione, che rappresenta la scelta prioritaria perché va a tutelare proprio i soggetti che sarebbero colpiti in maniera più dura, andando incontro a situazioni complicate quali ospedalizzazioni e decessi”.

La vaccinazione contro il Covid, secondo le indicazioni riportate nella Circolare emessa dal Ministero della Salute, evidenziate dal Dottor Milani nel suo intervento, è raccomandata alle persone over 60, agli operatori sanitari, alla popolazione residente in Rsa e a persone affette da patologie croniche e immunocompromesse. “Sicuramente - ha proseguito il Dottor Milani - le criticità da superare per poter continuare a contrastare il Covid sono diverse (coinvolgimento di popolazione, medici e farmacie, ferite ancora aperte di una propaganda no vax e il ricordo ancora vivo della pandemia) - ma dobbiamo guardare i dati, la realtà e ciò che noi professionisti sanitari possiamo fare per tutelare la salute, la vita delle persone più a rischio, e per risparmiare loro sofferenza. Tante persone ancora muoiono, sono in difficoltà, vengono ospedalizzate e c’è quindi la necessità di aiutarle e tutelarle attraverso la collaborazione di tutti i professionisti sanitari coinvolti (dallo specialista al medico di medicina generale, al farmacista) compreso chi assiste le persone più fragili in presenza di sintomi respiratori (utilizzando meccanismi di protezione come mascherine, guanti, ecc.), e, laddove ci sia una diagnosi di Covid, attraverso una terapia precoce”.

