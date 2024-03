Credit Reputation Award 2024: Crescono le aziende virtuose

Sono più di 90 gli encomi assegnati da CentraleRisk alle eccellenze italiane che si sono distinte nel 2023 per una gestione puntuale e consapevole nei rapporti con le banche

Milano, 21 marzo 2024 – Continua a riscuotere un grande successo l’appuntamento annuale con i Credit Reputation Awards, il riconoscimento che Centralerisk consegna alle imprese più virtuose che hanno saputo raggiungere risultati di eccellenza nell’affidabilità e puntualità verso il settore del credito. Sono più di 90 le aziende – su oltre 160 imprese coinvolte - che hanno ricevuto il riconoscimento quest’anno, un numero ancora maggiore rispetto alle 68 della precedente edizione a testimonianza di una più grande consapevolezza e impegno verso il raggiungimento di una buona solidità finanziaria per crescere in un contesto economico sempre più competitivo.

Con l’evento del 21 marzo si è conclusa la seconda edizione del format - ideato nel 2022 da Massimiliano Bosaro, fondatore e AD di Centralerisk, la società specializzata nell’analisi e nel monitoraggio della salute finanziaria delle aziende -, che ha visto la partecipazione anche di una prestigiosa rappresentanza delle principali associazioni manageriali e professionali, quali ACEF, ACMI, ANDAF e AITI, impegnate nella promozione di una cultura finanziaria sostenibile ed etica.

In sala, un folto pubblico di centinaia di imprese italiane provenienti da tutta Italia, dalle industry e dimensioni più diverse, con una forbice di fatturato compreso tra i 5 e i 250 milioni di euro: Bauli, Hera, Panini, il gruppo Arvedi Tubi Acciaio, Prenatal per citarne alcune tra le più grandi, e ancora il gruppo Ivas Industria Vernici, il Pastificio Felicetti, il gruppo Scai, fino a realtà più piccole ma grandi protagoniste di imprenditorialità italiana come la brianzola BTS, diventata leader a livello europeo nella produzione e distribuzione di lastre e stampati in Solid Surface Acrilico o la bolognese Naturalma, anch’essa presente nei mercati europei con prodotti naturali per il benessere e la cura personale.

“Sono felice quest’anno di consegnare un numero ancora più grande di riconoscimenti, segnale di una sempre crescente attenzione delle aziende italiane a una gestione degli affidamenti puntuale, responsabile e sostenibile e rapporti con gli istituti di credito più solidi e trasparenti” ha commentato Massimiliano Bosaro a margine dell’evento. “Crediamo che premiare le aziende che si sono distinte per puntualità nell’onorare impegni possa rafforzare il messaggio dell’importanza di mantenere un controllo costante sulle informazioni relative all’indebitamento finanziario, che può tradursi in una maggiore affidabilità, credibilità e stabilità finanziaria, elementi chiave per una sana crescita sul mercato”.

I Credit Reputation Awards sono stati assegnati sulla base dell’analisi condotta da MF Centralerisk attraverso la sua piattaforma innovativa, MonitorCR, partendo dalle rilevazioni contenute nella Centrale Rischi delle aziende candidate [www.craward.com] che hanno ottenuto una valutazione compresa tra AAA e BBB investment grade.

Le aziende premiate

1) Oltre i 250 milioni di euro di fatturato

AGSM AIM ENERGIA SPA Verona (VR) Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica

ARCELOR MITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA SRL Caselette (TO) Siderurgia

ARVEDI TUBI ACCIAIO SPA Cremona (CR) Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

ASPIAG SERVICE SRL Bolzano (BZ) Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

AUTOTORINO SPA Milano (MI) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

BAULI SPA Castel D'azzano (VR) Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

BONATTI SPA Parma (PR) Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

CASILLO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT Corato (BA) Molitura del frumento

CONAD NORD OVEST S.C.Pistoia (PT) Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

CONSORZIO GRANTERRE SCA Modena (MO) Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova

FASHION BOX S.P.A.Asolo (TV) Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

GDA S.P.A.Potenza (PZ) Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

GENERALFINANCE SPA Milano (MI) Attività di factoring

GI GROUP SPA Milano (MI) Attività delle agenzie di lavoro temporaneo

HERA SPA Bologna (BO) Amministrazione di mercati finanziari

I.C.E.L. S.C.P.A.Lugo (RA) Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

ILLUMIA SPA Bologna (BO) Commercio di energia elettrica

IN.AL.PI SPA Moretta (CN) Produzione dei derivati del latte

INTERPOLIMERI SPA Limena (PD) Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati

MARKAS SRL Bolzano (BZ) Pulizia generale (non specializzata) di edifici

MESSAGGERIE LIBRI SPA Assago (MI) Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

PANINI S.P.A.Modena (MN) Edizione di riviste e periodici

PRENATAL SPA Milano (MI) Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

SIDERALBA SPA Acerra (NA) Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

TECNICA GROUP S.P.A.Giavera del Montello (TV) Fabbricazione di articoli sportivi

UNIFARM SPA Trento (TN) Commercio all'ingrosso di medicinali

2)Tra i 50 e i 250 milioni di euro di fatturato

COOP.LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T.Firenze (FI) Pulizia generale (non specializzata) di edifici

ECO-LIRI SPA San Giorgio a Liri (FR) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

E-PHARMA TRENTO SPA Trento (TN) Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

GINO AUTO SRL Cuneo (CN) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

GUALINI S.P.A.Bergamo (BG) Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

IVAS INDUSTRIA VERNICI SPA San Mauro Pascoli (FC) Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

INDUSTRIA CARTARIA PIERETTI S.P.A. GRUPPO PAPER BOARD ALLIANCE SPA Capannori (LU) Fabbricazione di carta e cartone

INDUSTRIE TRATTAMENTI SPECIALI ITS SRL Spino D'adda (CR) Completamento e finitura di edifici

KOFLER SRL Milano (MI) Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

LEDOGA SRL San Michele Mondovì (CN) Fabbricazione di prodotti chimici organici

MECC.AL SRL Colli al Metauro (PU) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

MONTANARI & GRUZZA SPA Sant'Ilario d'Enza (RE) Produzione dei derivati del latte

MW.FEP SPA Ronchi dei Legionari (GO) Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

NORD OVEST SPA Cuneo (CN) Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

PASTIFICIO FELICETTI SPA Predazzo (TN) Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

PROGER SPA Pescara (PE) Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.

SEI DUE SEI SRL Piacenza (PC) Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori

STREVER SPA San Salvo (CH) Preparazione del cantiere edile

TUVIA ITALIA SPA Milano (MI) Trasporto aereo di merci

VECTOR SPA (VERIFICARE SE VIENE)Castellanza (VA) Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

3)Tra i 10 e i 50 milioni di fatturato

BGP GROUP S.R.L.Clusone (BG) Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

BIRIMPORT SPA Roma (RM) Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche

BORA S.P.A.Maiolati Spontini (AN) Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

CAR BOX S.R.L. GRUPPO TARROS La Spezia (SP) Intermediari dei trasporti

CBM SRL Soliera (MO) Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone

CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE SOC. COOP.Sesto Fiorentino (FI) Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio

COSME GROUP SRL Santa Maria la Longa (UD) Lavori di meccanica generale

ESSENZA SPA Cerete (BG) Confezione di altro abbigliamento esterno

GCI SYSTEM INTEGRATOR SPA Milano (MI) Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

GUANDONG ITALIA SRL Milano (MI) Commercio all'ingrosso non specializzato

HTR BONIFICHE SRL Roma (Roma) Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia

INRAIL S.P.A.Genova (GE) Altre attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a.

KOLINPHARMA SPA Milano (MI) Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

LAPI GELATINE SPA Santa Croce sull'Arno (PI) Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.

MALETTI SPA Scandiano (RE) Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi

MDC S.P.A.Milano (MI) Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

MINORONZONI SRL Ponte San Pietro (BG) Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

MOLINI SPIGADORO SPA Bastia Umbra (PG) Lavorazione delle granaglie

MTL TRASFORMAZIONE LAMIERE S.R.L. GRUPPO ISAF Santagata sul Santerno (RA) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

MUNGO S.P.A.Padova (PD) Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

ODORIZZI SRL Ville D'Anaunia (TN) Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

PHARMALIFE RESEARCH SRL Garbagnate Monastero (LC) Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

RAIN SPA Milano (MI) Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

RAMET SRL Rosate (MI) Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

SANICO SRL Milano (MI) Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

SCAI TECNO S.P.A.Milano (MI) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

SPACE LOGISTIC SRL Salgareda (TV) Trasporto di merci su strada

SYSTEMA AMBIENTE SPA Brescia (BS) Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

TESSITURA SERICA AM TABORELLI SRL Faloppio (CO)Tessitura

VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA Noale (VE) Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera

XENIA SPA SOCIETÀ BENEFIT Guardiagrele (CH) Attività delle agenzie di viaggio

ZAR FORMENTI SRL Motta Visconti (MI) Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

4)Tra i 5 e i 10 milioni di fatturato

ANCILAB SRL S.B.Milano (MI) Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

BERTONI ANGELO REMIGIO Endine Gaiano (BG) Trasporto di merci su strada

B.T.S. S.R.L.Casarate Brianza (MB) Commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti

GLOBAL TRADING SRL Seregno (MB) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)

LA FOTOCROMO EMILIANA S.R.L.Castel San Pietro Terme (BO) Altra stampa

LIFE HOME INTEGRATION SRL Colle Umberto (TV) Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.

NATURALMA SRLBologna (BO) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

SMS ENGINEERING SRLNapoli (NA) Produzione di software non connesso all'edizione

3)Con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro

AXIS SPATorino (TO) Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili

IMAGE LINE SRL UNIPERSONALE Roma (Roma ) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.

OMNIAIMPIANTI SRL Milano (MI) Installazione di impianti elettrici

PLASTICONTENITOR S.R.L. Scicli (RG) Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

SMART ENERGY SRL Torino (TO) Commercio di gas distribuito mediante condotte

Per ulteriori informazioni:

Ufficio stampa, a quiet place

Elena.santoro@aquietplace.it - 335 7575951