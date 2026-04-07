Crescita a doppia cifra e oltre 5 milioni di clienti: Prima Assicurazioni consolida il posizionamento nel motor italiano ed europeo

Milano, 7 Aprile 2026. Il 2025 si chiude oltre le aspettative per Prima Assicurazioni , che consolida il proprio ruolo nel mercato motor italiano e rafforza le basi per una crescita sempre più internazionale.

La raccolta premi raggiunge 1,813 miliardi di euro, in aumento del 39,4%, mentre i clienti attivi superano i 5 milioni, con una quota di mercato pari al 12% nel mercato motor italiano. A questi risultati si aggiunge una redditività in forte crescita, con utile dell’MGA pari a 98 milioni di euro (+48,5%).

Nel complesso, il 2025 si distingue per alcuni indicatori chiave che sintetizzano il percorso di sviluppo:

crescita sostenuta dei premi aumento della base clienti miglioramento della redditività rafforzamento della posizione nel mercato motor

Come ha dichiarato il CEO George Ottathycal a Milano Finanza:

«La performance dell’Italia continua a essere superiore alle nostre stime, mentre Spagna e Regno Unito stanno crescendo secondo le previsioni. Il nostro obiettivo è continuare a espandere il modello mantenendo velocità, semplicità e qualità del servizio».

Un modello che evolve tra digitale e rete

Alla base di questi risultati c’è un modello che negli anni si è evoluto senza perdere coerenza. Alla vendita diretta online si affianca oggi una rete di circa 1.600 intermediari, destinata ad ampliarsi ulteriormente, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio.

Questa integrazione consente di combinare tecnologia e consulenza, mantenendo alta la qualità dell’esperienza. I pilastri restano chiari:

piattaforma digitale semplice e veloce utilizzo dei dati per un pricing più preciso integrazione tra canali online e rete fisica

In parallelo, Prima ha adottato una strategia precisa anche sul fronte dei prezzi. In un contesto di aumento dei costi nel settore, ha scelto infatti di adeguare rapidamente le tariffe, evitando incrementi distribuiti nel tempo e mantenendo oggi una maggiore stabilità.

«Noi abbiamo scelto di adeguare i prezzi velocemente fin da subito e al momento le nostre tariffe restano stabili», spiega Ottathycal «pronti però a riposizionarci davanti a nuovi trend di mercato con l’inflazione che resta osservata speciale».

Espansione internazionale e ingresso di Axa

Il baricentro della crescita Prima si sposta ora verso i confini europei. Dopo il debutto internazionale del 2022, l'obiettivo è scalare i mercati esteri attraverso strategie mirate:

Regno Unito, con un modello completamente digitale Spagna, con un approccio multicanale tra comparatori e vendite dirette

A rafforzare questo percorso si inserisce anche l’ingresso nel Gruppo Axa, con l’acquisizione del 51% del capitale, un’operazione che consolida la struttura mantenendo l’autonomia operativa.

Il piano prevede la creazione di una struttura assicurativa dedicata e il trasferimento graduale del portafoglio a partire dal 2027, dopo le autorizzazioni previste nel 2026.

La strategia di Prima Assicurazioni guarda al 2029

Il 2026 di Prima Assicurazioni si apre dunque nel segno della continuità: il nuovo anno registra già una crescita a doppia cifra, con performance sul mercato italiano che continuano a superare le stime iniziali.

La direzione resta chiara: semplificare l’assicurazione, rendendola sempre più accessibile e trasparente, attraverso investimenti costanti in tecnologia e sviluppo. In questo scenario, crescita sostenuta, espansione internazionale e rafforzamento industriale delineano una traiettoria ben definita fino al 2029, lungo la quale Prima Assicurazioni continua a evolvere il proprio modello, mantenendo al centro semplicità, innovazione e capacità di adattarsi a un mercato in continuo cambiamento.

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Sito web: prima.it

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