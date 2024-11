Cristian Lombardi (Lombardi Industrial): “Nel trasporto su gomma la scelta del semirimorchio giusto è fondamentale”

In Italia il trasporto su gomma rappresenta il metodo di spedizione di gran lunga più utilizzato, spostando oltre l'80% delle merci. La loro diversa tipologia richiede mezzi di trasporto diversi.

Todi (Pg), 27 novembre 2024. Il trasporto su gomma In Italia è svolto da circa 200.000 imprese di autotrasporto e rappresenta il metodo di spedizione di gran lunga più utilizzato, spostando più dell'80% delle merci di diversa tipologia. Tra le principali aziende di vendita di semirimorchi nuovi c’è la Lombardi Industrial di Todi, un punto di riferimento nel panorama del trasporto pesante e dei semirimorchi nel Centro-Sud Italia, con oltre mille clienti serviti e 200 semirimorchi annui venduti. Sono concessionari dei marchi di prestigio Viberti, Benalu-Legras e L’Idealcar.

“Ogni marchio soddisfa una necessità differente – spiega Cristian Lombardi, amministratore della Lombardi Industrial –. Ci siamo attrezzati, infatti, per poter rispondere ad ogni esigenza dei trasportatori. Il marchio L’idealcar serve veicoli per trasporto refrigerato di alta qualità che, con tecnologia avanzata di isolamento, assicurano l’integrità della catena del freddo. Il marchio Viberti, invece, veicoli telonati, centinati e per trasporto di container o merci voluminose e ingombranti. Infine il marchio Benalu-Legras dispone di veicoli con piani mobili per il trasporto di materiale sfuso. Sono tutti e tre marchi leader per tipologie di prodotto“.

Una realtà come Lombardi Industrial diventa strategica per i trasportatori. Sono molte, infatti, le esigenze e le sfide nel campo del trasporto merci su gomma e la giusta consulenza può fare la differenza. “Il nostro compito è sicuramente complesso – evidenzia Lombardi –. È fondamentale supportare il cliente nella scelta migliore. Oggi allo stesso trasportatore può servire di dover muovere merci differenti, per questo la nostra azienda ha un ventaglio di soluzioni per poter affrontare ogni commessa che il trasportatore riceve. Abbiamo a disposizione semirimorchi che coprono ogni esigenza di trasporto su gomma, sia per la flotta che per il piccolo imprenditore”.

Il mercato attuale ha richieste molto rapide e i trasportatori hanno spesso necessità di una consegna immediata del semirimorchio. “I trasportatori non sempre riescono a fare previsioni in largo anticipo del loro lavoro – sottolinea Lombardi –. Per questo è importante la consegna rapida del mezzo, ad esempio in caso di esigenze legate alla stagionalità dei prodotti. Il servizio di pronta consegna è la loro forza”.

Altro aspetto da tenere presente è la personalizzazione del semirimorchio, a volte necessaria. La Lombardi Industrial fornisce un veicolo su misura, rispondendo a richieste specifiche e in tempi veloci: grafiche e scritte impresse, verniciature e accessori, colori del telo, caratteristiche tecniche del mezzo.

La rete vendita della Lombardi Industrial Srl di Todi è presente ampiamente sul territorio italiano e nelle aziende, in modo da comprendere direttamente ogni esigenza. Offre anche consulenza e servizio post-vendita, grazie a rapporti consolidati con officine e carrozzerie in tutta Italia.

