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Crystalweed si rinnova: nuovi collaboratori, tre infiorescenze inedite e una linea di funghi Made in Italy

Crystalweed si rinnova: nuovi collaboratori, tre infiorescenze inedite e una linea di funghi Made in Italy
21 aprile 2026 | 07.06
LETTURA: 1 minuti

Milano, 21 Aprile 2026. Crystalweed, lo store più conosciuto in Italia per i prodotti CBD made in Italy, annuncia una serie di novità che riguardano il team editoriale, la selezione delle infiorescenze e il catalogo prodotti.

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Da qualche settimana il sito si avvale della collaborazione di un gruppo di professionisti che contribuiscono alla redazione degli articoli del blog e rispondono alle domande degli utenti. Una scelta che riflette la volontà di Crystalweed di curare con maggiore rigore la parte informativa del sito, in un settore dove orientarsi non è sempre semplice e dove la qualità dei contenuti ha lo stesso peso di quella dei prodotti.

Il catalogo delle infiorescenze accoglie tre nuove varietà della linea Cali: la California, la Cali Royal Berry e la Cali Mandarine, che si affiancano alle referenze già presenti e ampliano una selezione costruita nel tempo con criteri precisi di qualità e provenienza.

Crystalweed ha inoltre introdotto una linea di sette funghi in capsule vegane prodotti in Italia, composta da Auricularia, Chaga, Cordyceps, Lion's Mane, Maitake, Reishi e Shiitake, formulati con estratti standardizzati e disponibili in confezioni da 120 capsule vegane a 29,00 € cadauna su crystalweed.it.

Info:

Pagina oli: https://crystalweed.it/olio-cbd/

Contatti: https://crystalweed.it/

Contatti:
Crystalweed
Info@crystalweed.it

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