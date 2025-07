Debutta la serie HUAWEI Pura 80: infrangere i confini nell'imaging mobile

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 11 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Il 10 luglio HUAWEI annuncia il lancio globale del suo smartphone di punta per l'imaging – la serie HUAWEI Pura 80 – pronto a ridefinire i confini della fotografia mobile grazie alla tecnologia di imaging all'avanguardia e a funzionalità innovative.

Brillantezza del design iconico

L'HUAWEI Pura 80 Ultra e lo straordinario HUAWEI Pura 80 Pro in rosso satinato sfoggiano un design Dazzling Forward Symbol, che trae ispirazione dagli intramontabili motivi a raggi di sole che caratterizzano gioielli raffinati e orologi di lusso. Questo luminoso motivo a raggi di sole abbaglia con la sua intricata profondità e l'armonioso gioco di luci e ombre. La lente del Pura 80 Ultra è impreziosita da uno splendido anello dorato, che forma l'iconico simbolo frontale che mette in mostra con audacia l'emblema del super marchio, creando un accattivante elemento visivo centrale.

L'eccellenza fotografica ridefinita

La rivoluzionaria fotocamera Ultra Lighting da 1 pollice dell'HUAWEI Pura 80 Pro massimizza la cattura della luce per acquisire dettagli sorprendenti in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la fotocamera Ultra Chroma assicura una riproduzione precisa dei colori, regalando paesaggi notturni vividi e realistici con una nitidezza eccezionale. Il Pura 80 Ultra introduce una rivoluzionaria fotocamera con doppio teleobiettivo commutabile, che unisce un'area fotosensibile molto ampia e lunghezze focali versatili 3,7x e 10x per creare ritratti cinematografici e primi piani spettacolari e nitidissimi con una sorprendente intensità spaziale.

Il marchio XMAGE aggiornato di HUAWEI arricchisce la serie Pura 80 con varie innovazioni fotografiche, sfruttando il più grande sensore teleobiettivo del settore e algoritmi avanzati per produrre immagini cristalline in scenari di elevato ingrandimento e scarsa illuminazione. Dai dettagli architettonici più complessi ai vasti panorami cittadini, eccelle nel catturare vivide atmosfere notturne con tonalità e saturazione precise. La serie ridefinisce la fotografia e la videografia di scena, catturando dettagli nitidissimi e colori vivaci da lontano, con video 4K che offrono riprese ad alta fedeltà che ricreano in modo vivido le esperienze dal vivo.

È ora disponibile l'innovazione guidata dall'IA

Per completare le sue elevate prestazioni fotografiche, il Pura 80 Pro e il Pura 80 Ultra sono dotati del nuovo pulsante AI Smart Controls, una funzionalità rivoluzionaria che offre accesso immediato a funzioni personalizzate come la fotocamera, la torcia o l'obiettivo IA con un solo tocco, in base alle preferenze personali. Grazie al riconoscimento delle impronte digitali per una sicurezza ancora maggiore, assicura un funzionamento sicuro e regolare. Inoltre, la cancellazione avanzata del rumore tramite IA avanzata rivoluziona le chiamate grazie alla riduzione bidirezionale del rumore, isolando la voce di chi parla mentre elimina il rumore ambientale, per una comunicazione cristallina e senza distrazioni in qualsiasi ambiente.

Potenza e prestazioni inarrestabili

Sia il Pura 80 Pro che il Pura 80 Ultra sono alimentati da una robusta batteria da 5170 mAh, che tramite la tecnologia HUAWEI SuperCharge da 100 W garantisce una ricarica rapidissima mentre grazie alla tecnologia HUAWEI SuperCharge wireless da 80 W assicura ricariche regolari senza cavi[1]. Questa combinazione dinamica di elevata capacità e ricarica rapida garantisce prestazioni ininterrotte, permettendo agli utenti di rimanere connessi e coinvolti per tutta la giornata.

Durata senza compromessi

Il vetro Kunlun Crystal Armor di seconda generazione migliora l'affidabilità del Pura 80 Ultra offrendo protezione ineguagliata, aumentando la resistenza ai graffi di 16 volte e la resistenza alle cadute di 25 volte[2]. Questa schermatura all'avanguardia assicura una durevolezza eccezionale, salvaguardando senza sforzo il dispositivo dall'usura quotidiana, per offrire prestazioni costanti e senza preoccupazioni.

Prezzi e disponibilità

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://consumer.huawei.com/en/phones/pura80-ultra/.

[1] La ricarica wireless HUAWEI SuperCharge da 80 W richiede un acquisto separato. [2] I dati provengono dai laboratori Huawei e rappresentano un confronto tra il vetro Crystal Armour Kunlun di seconda generazione e quello standard. Poiché il telefono contiene componenti di precisione, prestare attenzione a non urtarlo e a non farlo cadere durante l'uso.

