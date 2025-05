Digital Factory: Tecnest annuncia Roadshow, 3 tappe in Italia per un incontro ravvicinato con la tecnologia per la fabbrica digitale

Udine 20 maggio 2025 - Tecnest, azienda friulana da 38 anni al fianco delle imprese manifatturiere nel percorso di digitalizzazione, annuncia un roadshow che partirà il 12 giugno, per portare il know how friulano nell’intero Paese.

Prima tappa: Lazise (Verona).

Un evento fatto di esperienze concrete e momenti di confronto one-to-one per affrontare insieme agli imprenditori tutte le sfide della fabbrica digitale e individuare soluzioni su misura per ogni realtà produttiva. È questo l’obiettivo del “Digital Factory Roadshow – Demo & Matching” ideato da Tecnest, specializzata in soluzioni software e consulenza per ottimizzare tempi di consegna, ridurre gli sprechi e orchestrare i processi produttivi e della supply chain.

Il roadshow prevede tre tappe in Italia. Si parte il 12 giugno a Lazise, sulla sponda orientale del Lago di Garda, per un’occasione concreta e diretta di avvicinamento alle tecnologie della fabbrica digitale. In questa giornata, spiegano da Tecnest, i partecipanti potranno testare soluzioni avanzate – dal Planning & Scheduling al MOM, dalle advanced analytics all’intelligenza artificiale – e ricevere un assessment gratuito e personalizzato in base alle proprie esigenze operative.

Tra le novità in primo piano, la nuova suite Flex digital factory, che verrà presentata in dettaglio per mostrare come trasformare le criticità di fabbrica in opportunità concrete, grazie all’integrazione tra tecnologia e consulenza.

Il format è nato ascoltando le domande che ogni giorno imprenditori e responsabili di produzione pongono a Tecnest: “Da dove partire per digitalizzare? Quali processi rivedere? Quali obiettivi e KPI si possono raggiungere con un sistema di pianificazione e controllo?”

Gli eventi si articolano in una prima parte dedicata ai trend di mercato e alle innovazioni più recenti, seguita da una sessione tecnica sull’ecosistema Flex digital factory: la suite APS, MOM e IIoT sviluppata da Tecnest per gestire i processi produttivi in modo integrato. Arricchiscono l’esperienza demo dal vivo, tecnologie interattive come realtà aumentata e intelligenza artificiale, oltre a momenti dedicati di business matching con gli esperti Tecnest per un confronto mirato sui bisogni di ciascuna azienda.

Dopo Lazise, il roadshow proseguirà nella seconda metà dell’anno con due nuove tappe: una in Abruzzo e una in Piemonte.

Francesca Schenetti

giornalista professionista

direttore Ti Lancio, agenzia di stampa quotidiana

Ceo Froogs Srl - Garlic Srl

www.garlicresia.com

www.tilancio.com

www.froogsresia.com

Via Caserma 18; 33010 Resia Udine

+39 339 8093543

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi