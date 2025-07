Domus Flegrea, Napoli: “Un impegno costante verso la qualità della vita nella terza età”

Giugliano in Campania (Napoli) 31/07/2025. In un angolo tranquillo e verdeggiante di Giugliano in Campania, sorge la Domus Flegrea, un albergo per anziani con servizi di assistenza completa che si distingue per l’ambiente profondamente umano e per la qualità dell’accoglienza che mette al centro la persona. Più che una semplice casa-albergo, Domus Flegrea è un vero rifugio di serenità, dove ogni ospite viene accolto con il rispetto, la cura e il calore che merita.

Appena varcata la soglia, ciò che colpisce è l’atmosfera intima e rassicurante che si respira: ambienti luminosi, arredati con gusto e attenzione, che invitano al relax e alla condivisione. Gli spazi comuni – come la hall, le sale lettura e i soggiorni – sono stati pensati, non solo per offrire comfort, ma per favorire l’incontro, il dialogo e le relazioni umane. Tutto parla di familiarità, dalla gentilezza e la competenza del personale alla disponibilità quotidiana verso gli ospiti e le loro famiglie.

Ogni anziano che arriva alla Domus Flegrea non trova solo una camera accogliente e funzionale – con climatizzazione, TV, frigobar, telefono e bagno privato – ma soprattutto un team preparato e presente, pronto a prendersi cura della persona nella sua interezza. Il personale socio-assistenziale, sanitario e terapeutico lavora con professionalità e delicatezza per garantire benessere fisico, serenità emotiva e dignità. La parola d’ordine è cura: delle abitudini, dei desideri, dei piccoli gesti quotidiani che rendono ogni giorno significativo.

Domus Flegrea è un luogo vivo, in cui la routine è scandita da attività stimolanti e pensate su misura per favorire l’invecchiamento attivo. Dai laboratori creativi alla ginnastica dolce, dalle attività manuali ai momenti di socializzazione, ogni proposta è un’opportunità per riscoprire passioni, mantenere la mente allenata e vivere con maggiore entusiasmo la terza età. L’approccio terapeutico è sempre orientato alla persona: ogni percorso è individualizzato e supportato da un’équipe multidisciplinare, presente con discrezione ma sempre pronta ad ascoltare e intervenire.

Circondata da un parco di pini e alberi secolari, la struttura offre numerosi spazi esterni curati e accessibili: vialetti ombreggiati, panchine, gazebo, angoli verdi dove rilassarsi in compagnia o godere del silenzio. Anche l’estate è vissuta come un’occasione di benessere grazie alla discesa a mare protetta, che permette agli ospiti di godere del sole e del mare in totale sicurezza.

Oltre alla cura sanitaria – con presenza quotidiana di medici, infermieri e terapisti – Domus Flegrea offre numerosi servizi che semplificano la vita degli ospiti e dei loro familiari: servizio lavanderia, consulenze legali e amministrative, servizio navetta per visite e uscite, animazione sociale e spirituale. L’obiettivo è chiaro: creare un contesto in cui ogni persona si senta davvero accolta, compresa e parte di una comunità affettuosa, non solo assistita.

