Donazione dei capelli, Cristiano Russo: «Un gesto semplice che restituisce speranza» Il 20 luglio torna a Roma "Taglia & Dona"

Donare i propri capelli può sembrare un gesto semplice, ma per una donna che affronta la chemioterapia può rappresentare molto di più: un aiuto concreto, un sostegno psicologico e un messaggio di speranza. È questo lo spirito di "Taglia & Dona", l'iniziativa solidale promossa da Franco e Cristiano Russo Parrucchieri, che il 20 luglio 2026 torna a Roma con la sua settima edizione.

L'appuntamento è fissato presso il salone di via Frattina 99, dove chi sceglierà di donare i propri capelli riceverà gratuitamente taglio e piega. Le ciocche raccolte saranno poi consegnate alla LILT Roma – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che le utilizzerà per la realizzazione di parrucche destinate gratuitamente alle pazienti oncologiche.

Perché la donazione dei capelli è così importante

La perdita dei capelli è uno degli effetti collaterali della chemioterapia che più incide sul benessere emotivo delle persone colpite da un tumore. Per molte donne non si tratta soltanto di un cambiamento estetico: vedere cadere i capelli significa rendere la malattia improvvisamente visibile agli occhi degli altri, con ripercussioni sull'autostima, sulla vita sociale e sulla percezione della propria identità.

Negli ultimi anni la donazione dei capelli è diventata una forma di solidarietà sempre più diffusa, capace di offrire un sostegno concreto attraverso la realizzazione di parrucche che aiutano le pazienti ad affrontare con maggiore serenità il percorso di cura.

Cristiano Russo: «I capelli rappresentano identità e femminilità»

«Quando si parla di perdita dei capelli si pensa quasi sempre all'aspetto estetico, ma chi vive accanto alle pazienti sa che il significato è molto più profondo», spiega l'hairstylist Cristiano Russo.

«Per molte donne i capelli rappresentano identità, femminilità e normalità. Accompagnarle in questo momento significa prima di tutto ascoltarle, aiutarle ad affrontare il cambiamento e restituire loro un po' di serenità.»

Secondo Russo, anche il momento del primo taglio può trasformarsi in un passaggio meno traumatico se affrontato con il supporto di professionisti preparati.

«Molte donne scelgono di tagliare i capelli prima dell'inizio della terapia. È una decisione molto personale che richiede sensibilità, rispetto e la capacità di comprendere le emozioni di chi si ha davanti.»

La ricrescita dopo la chemioterapia: un nuovo inizio

Anche la fase della ricrescita richiede particolare attenzione.

«Non sempre quando i capelli ricrescono tornano come prima», spiega Cristiano Russo. «Possono cambiare colore, consistenza oppure diventare temporaneamente più ricci o più lisci. Serve pazienza. La ricrescita rappresenta un nuovo inizio e deve essere accompagnata con trattamenti delicati, evitando colorazioni o procedure aggressive nei primi mesi. È importante fornire informazioni corrette e accompagnare gradualmente le pazienti nel ritrovare la propria immagine.»

"Taglia & Dona": sette edizioni all'insegna della solidarietà

Nel corso degli anni l'iniziativa ha raccolto decine di testimonianze che dimostrano come dietro una donazione si nascondano spesso storie di grande sensibilità.

«Ogni persona entra in salone con una motivazione diversa», racconta Cristiano Russo. «Ricordo due ragazzi che avevano portato i capelli lunghi per anni. Stavano per affrontare l'esame di maturità e avevano deciso che quello sarebbe stato il momento giusto per cambiare look. Avrebbero comunque tagliato i capelli e hanno scelto di trasformare quel cambiamento in un gesto di solidarietà.»

Tra i ricordi più significativi ci sono anche quelli di donne che hanno lasciato crescere i capelli per anni con un obiettivo preciso.

«Alcune clienti aspettano due o tre anni prima della donazione. Hanno vissuto la malattia di una madre, di una sorella o di un'amica e sanno quanto una parrucca possa fare la differenza durante le cure. Dietro quei capelli c'è sempre una storia personale fatta di affetto, gratitudine e vicinanza.»

Come partecipare alla donazione dei capelli il 20 luglio

Per partecipare a questa iniziativa il giorno 20 luglio 2026, basta prenotarsi chiamando il numero di telefono 0669380274.

Un gesto che può cambiare la vita

«Ogni donazione racconta una storia di solidarietà», conclude Cristiano Russo. «Chi decide di rinunciare a una parte dei propri capelli spesso non immagina quanto quel gesto possa avere un valore enorme per una donna che sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita. È un aiuto concreto, ma soprattutto un messaggio di vicinanza che ricorda a chi è in cura di non essere sola.»

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