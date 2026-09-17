DXC Engineering e LOXO uniscono le forze per accelerare l'adozione su scala aziendale dei veicoli commerciali autonomi

ASHBURN, Virginia, 17 settembre 2026/PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), partner di riferimento per la tecnologia e l'innovazione aziendale, ha annunciato una partnership strategica con LOXO, società svizzera specializzata nello sviluppo di software di guida autonoma di Livello 4 per veicoli commerciali, con l'obiettivo di accelerare l'adozione su larga scala di soluzioni per la logistica autonoma. Combinando la comprovata piattaforma di guida autonoma di LOXO con le competenze di DXC Engineering in materia di dati e intelligenza artificiale, le due aziende aiuteranno gli operatori logistici a introdurre soluzioni autonome di nuova generazione in modo più rapido e affidabile.

La logistica autonoma, ovvero l'insieme dei sistemi che consentono il trasporto completamente automatizzato delle merci da un punto all'altro, sta rapidamente passando da sperimentazioni isolate ad applicazioni operative su larga scala. Secondo le previsioni di settore, entro il 2028 potrebbero rimanere vacanti circa 750.000 posti di lavoro per autisti di mezzi pesanti. Gli operatori logistici devono quindi far fronte a una domanda di consegne in crescita, alla carenza di conducenti, alla pressione sui costi e a requisiti operativi sempre più complessi.

La piattaforma di guida autonoma di Livello 4 di LOXO ha contribuito ad affermare l'azienda come uno dei principali operatori nel settore della logistica urbana autonoma, rendendola la prima società in Europa a ottenere l'autorizzazione per attività logistiche senza conducente di Livello 4 su strade pubbliche.

Le piattaforme autonome sono progettate per specifici casi d'uso logistici, tra cui collegamenti ripetitivi punto-punto tra hub, magazzini e centri di distribuzione, nei quali i veicoli autonomi possono aiutare gli operatori ad aumentare la capacità operativa e migliorare l'efficienza, riducendo la dipendenza dalla disponibilità di autisti.

Nell'ambito della partnership, DXC Engineering contribuirà a portare la tecnologia LOXO a una piena maturità industriale e a favorirne l'adozione su larga scala, consentendo ai clienti di integrare più efficacemente soluzioni di logistica autonoma nelle proprie attività, ad esempio attraverso veicoli commerciali leggeri senza conducente per il trasporto di merci tra magazzini. Oggi molti veicoli autonomi operano ancora prevalentemente in fase pilota e non sono pienamente integrati nei processi logistici dei clienti. Per rendere una soluzione realmente scalabile non basta il veicolo: servono un'integrazione fluida con i sistemi back-end, i servizi dati, i sistemi di coordinamento e gestione della flotta e i processi operativi. La collaborazione tra LOXO e DXC nasce proprio per colmare questo divario.

«Abbiamo dedicato anni allo sviluppo della tecnologia giusta e alla comprensione delle reali esigenze degli operatori logistici europei. Con la progressiva definizione del quadro normativo sulla guida autonoma in Europa, l'impiego commerciale dei veicoli autonomi è pronto a passare dalla fase pilota a un utilizzo su larga scala, e noi siamo pronti a compiere questo passo. DXC apporta competenze ingegneristiche e capacità di realizzazione su larga scala che completano la nostra tecnologia di guida autonoma. Insieme, abbiamo l'opportunità di trasformare una tecnologia autonoma già collaudata in soluzioni operative commercialmente sostenibili e replicabili», ha dichiarato Amin Amini, CEO e cofondatore di LOXO.

Portare la logistica autonoma su larga scala

Con oltre 50 milioni di veicoli che utilizzano tecnologie DXC, DXC contribuirà a estendere l'impiego di LOXO Digital Driver™ (LDD) nei sistemi logistici delle aziende. Indipendente dal modello di veicolo e progettato per specifici casi d'uso logistici, LDD riflette la conoscenza approfondita di LOXO delle normative europee, delle esigenze degli operatori e delle applicazioni su percorsi prestabiliti. Combinando la comprovata piattaforma di guida autonoma di Livello 4 di LOXO con le competenze di DXC Engineering in consulenza, dati, intelligenza artificiale, integrazione di sistemi e realizzazione di soluzioni, le due aziende potranno aiutare i clienti ad affrontare la carenza di autisti, la pressione sui costi, le restrizioni alla circolazione urbana e gli obiettivi di sostenibilità. LDD potrà inoltre essere integrato con i sistemi back-end, i servizi dati, i sistemi di coordinamento e gestione della flotta e i processi operativi necessari per gestire in modo affidabile la logistica autonoma su larga scala.

«La tecnologia di guida autonoma è già oggi sulle strade; la prossima sfida consiste nel portarla su larga scala nelle attività operative delle aziende», ha dichiarato Karim Jeribi, Direttore generale per l'Europa dei servizi di consulenza e ingegneria di DXC Technology. «DXC mette a disposizione le competenze di ingegneria, integrazione e messa in esercizio necessarie per trasformare la tecnologia di guida autonoma in una soluzione industriale e integrarla con i sistemi che sostengono le attività logistiche. Insieme a LOXO, possiamo aiutare i clienti a passare dall'impiego di singoli veicoli autonomi a processi logistici autonomi completamente integrati».

DXC e LOXO puntano a definire un modello di implementazione standardizzato e replicabile per i veicoli commerciali autonomi, riducendo la complessità e accelerandone l'adozione da parte di operatori logistici, gestori di flotte e costruttori di veicoli. Partendo dalla piattaforma LOXO e dalle capacità di DXC di portare le soluzioni su scala industriale, le due aziende lavoreranno per trasformare la tecnologia di guida autonoma in sistemi logistici sostenibili dal punto di vista economico e adatti a un utilizzo su larga scala. Le soluzioni potranno essere impiegate su percorsi prestabiliti, adottate da nuovi clienti e progressivamente estese ai mercati europei e internazionali.

Per maggiori informazioni sulla partnership tra DXC e LOXO, visita: https://dxc.com/industries/automotive/dxc-loxo

Informazioni su LOXO

LOXO è una società tecnologica svizzera che sviluppa soluzioni di guida autonoma di Livello 4 per veicoli commerciali, con particolare attenzione alle applicazioni logistiche in Europa. La tecnologia LOXO Digital Driver™ è progettata per abilitare applicazioni di guida autonoma in hub logistici, reti di distribuzione e attività di trasporto commerciale.

Informazioni su DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) è un partner di riferimento per la tecnologia e l'innovazione aziendale e fornisce software, servizi e soluzioni a grandi imprese e organizzazioni del settore pubblico in tutto il mondo, aiutandole a sfruttare l'intelligenza artificiale per ottenere risultati concreti e affrontare con rapidità un contesto in continua evoluzione. Grazie a competenze consolidate nei servizi gestiti per le infrastrutture, nella modernizzazione delle applicazioni e nelle soluzioni software specifiche per settore, DXC modernizza, protegge e gestisce alcuni degli ambienti IT più complessi al mondo. Scopri di più su dxc.com.

Contatti per la stampa: Lara Amini, direttrice marketing (CMO) e direttrice generale di LOXO Germany, lara@loxo.ch, +41 79 328 30 20; Ashley Houk-Temple, responsabile delle relazioni con i media, DXC Technology, ashley.houktemple@dxc.com

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