eBay sigla una partnership strategica globale con Checkout.com per l'acquisizione dei pagamenti

La partnership rafforza la piattaforma globale di pagamenti di eBay, migliorando l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa

SAN JOSE, California e LONDRA, 16 aprile 2025 /PRNewswire/ -- eBay, leader globale nel commercio online che connette milioni di acquirenti e venditori in tutto il mondo, ha annunciato oggi una partnership strategica con Checkout.com – una delle principali piattaforme internazionali per i pagamenti digitali. L'accordo consentirà a eBay di ampliare la propria infrastruttura di pagamento globale, offrendo ai clienti un'esperienza di acquisto ancora più fluida ed efficiente.

Con oltre 2,3 miliardi di inserzioni attive, eBay è uno dei più grandi marketplace online al mondo. Ogni giorno, milioni di utenti in 190 Paesi comprano e vendono articoli da collezione introvabili, abbigliamento di seconda mano, elettronica, ricambi auto e molto altro.

Avritti Khandurie Mittal, Vicepresidente e Direttrice Generale per i Pagamenti Globali e i Servizi Finanziari di eBay, ha dichiarato: "eBay opera su una scala globale straordinaria e i nostri clienti si aspettano velocità, praticità e sicurezza quando acquistano sul nostro marketplace. La partnership con Checkout.com ci consente di continuare a offrire soluzioni di pagamento rapide, affidabili e senza interruzioni a milioni di utenti nel mondo. L'integrazione di Checkout.com nel nostro ecosistema di partner è una conferma del nostro costante impegno nell'accelerare la crescita dei clienti e del business attraverso servizi di pagamento e finanziari esclusivi."

Guillaume Pousaz, CEO di Checkout.com, ha aggiunto: "eBay è un'icona del commercio digitale globale, costantemente all'avanguardia nel ridefinire i confini del settore. In un contesto di questa portata, la gestione efficace dei pagamenti è fondamentale: la nostra tecnologia, i dati che generiamo e la nostra competenza nel campo degli acquisti online aiuteranno eBay a migliorare i tassi di accettazione nei mercati internazionali e ad aumentare l'efficienza complessiva della piattaforma. Insieme, stiamo contribuendo a costruire il futuro dell'economia digitale."

Informazioni su Checkout.com

Checkout.com gestisce i pagamenti per migliaia di aziende che stanno trasformando l'economia digitale. La nostra rete globale supporta oltre 145 valute e offre soluzioni di pagamento ad alte prestazioni, elaborando miliardi di transazioni ogni anno. Aiutiamo le imprese ad aumentare i tassi di accettazione, contrastare le frodi e trasformare i pagamenti in un motore di crescita. Con sede centrale a Londra e 19 uffici nel mondo, Checkout.com è il partner scelto da brand di riferimento come eBay, DocuSign, Vinted, Uber Eats, Klarna, Wise, Sainsbury's, Financial Times, Grab e Sony.

Checkout.com. Where the world checks out.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2665474/Checkout_com_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ebay-sigla-una-partnership-strategica-globale-con-checkoutcom-per-lacquisizione-dei-pagamenti-302430260.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire