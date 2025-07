“Edilimpianti Trieste si conferma tra le prime 15 imprese del Distretto di Trieste”

Trieste, 08/07/2025. Edilimpianti è la realtà triestina attiva nel settore dell’edilizia privata, affermata in quanto developer specializzato in riqualificazione di edifici cielo terra, prevalentemente vincolati nell’ambito real estate. Quest’anno entra a pieno titolo tra le protagoniste dell’economia locale: secondo la classifica “Best Performer 2025” pubblicata da Il Piccolo, Edilimpianti Trieste si colloca prima assoluta per categoria specifica e, nella classifica complessiva, all’11° posto, confermandosi tra le prime 15 imprese del Distretto di Trieste. Anche nel 2024, il gruppo supera i 40 milioni di euro di fatturato consolidato, rafforzando un percorso di crescita basato su investimenti continui in tecnologie, capitale umano e sostenibilità.

“Essere riconosciuti tra le prime 15 imprese del distretto triestino e all’11° posto ci rende orgogliosi. È il risultato di un lavoro serio, continuo, che mette al centro territorio, persone e sostenibilità”, ha dichiarato Vincenzo Settimo, Founder di Edilimpianti.

A fine 2024 Edilimpianti ha completato la trasformazione in Società Benefit, formalizzando una governance che integra risultati economici e impatti sociali e ambientali. Sono oltre 100 gli alloggi in fase di costruzione nella città di Trieste, in progetti che integrano soluzioni fotovoltaiche, sistemi di accumulo e tecnologie smart, in linea con le direttive europee per l’efficienza energetica degli edifici.

Attualmente, sul mercato sono presenti numerosi interventi residenziali in diverse zone della città – tra cui via San Marco, via Cancellieri, Via Besenghi, la Maddalena, il complesso di Palazzo Vescovile e Lazzaretto di Muggia – per un totale che supera i 150 alloggi in fase di realizzazione o prossima immissione. L’obiettivo, già tracciato nel piano industriale del gruppo, è quello di superare le 200 unità complessive entro il 2026, consolidando una presenza significativa nel comparto residenziale ad alta efficienza energetica.

La holding Edil Group opera con una forte vocazione territoriale. La strategia di sviluppo punta alla rigenerazione e alla valorizzazione di aree dismesse, con un approccio attento alla qualità urbana e all’inclusione sociale. Due i progetti emblematici: la rigenerazione dello Stabilimento ex Principe e il restauro di Palazzo Vescovile.

L’ex stabilimento industriale di via Ressel – noto come area “Principe” – è oggi oggetto di un importante progetto di riqualificazione. Il sito sarà trasformato in un hub multifunzionale con diverse funzioni: nuove sedi ed uffici direzionali delle società del gruppo, attività produttive, magazzini, show room, accademy di formazione(teorica e pratica), mensa ed asilo aziendale, strutture sportive aziendali, sale multifunzionali, aree verdi e zone relax. Per la realizzazione del progetto si punta alla certificazione LEED, con un'infrastruttura sostenibile e la creazione di una comunità energetica rinnovabile (CER). L’intervento coinvolge oltre 35.000 m², con una superficie coperta di circa 20.000 mq, e previsione di investimento tra i 20 e i 30 milioni di euro, con la prospettiva di generare più di 100 nuovi posti di lavoro.

Sul colle di San Giusto, l’intervento di recupero del Palazzo Vescovile restituirà alla città un edificio medievale di alto valore storico. Il progetto – curato da Edilimpianti in partnership con Schiavone Costruzioni e Tirabora Immobiliare – unisce rigore conservativo e innovazione tecnica. Il risultato sarà la rappresentazione della sintesi tra la bellezza e storia del palazzo, coniugando le migliori soluzioni tecnologiche in termini di domotica ed efficientamento energetico. L’impegno dei progettisti è inoltre rivolto alla trasformazione di una porzione del comprensorio in garage, al fine di realizzare un insieme di residenze di pregio contribuendo al rilancio dell’intera area del colle di San Giusto.

“Oggi più che mai il settore del real estate è chiamato ad innovare, rispettando storia e contesto. I progetti dell’ex Principe e del Palazzo Vescovile sono l’espressione concreta di questa visione, fatta di qualità, responsabilità e impatto positivo”, ha affermato Mauro Gerin, Amministratore Delegato di Edilimpianti Trieste.

