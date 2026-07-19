Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di circa 406 milioni di dollari, tra cui OpenAI, Beast Industries, oltre 16.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

Composizione della tesoreria di Eightco al 15 luglio 2026: 90 milioni di dollari di azioni OpenAI (indirette), 18 milioni di dollari di azioni Beast Industries, 16.278 ETH, 283 milioni di WLD e 148 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti, per un totale di circa 406 milioni di dollari

Il token Worldcoin (WLD) è ora quotato su Robinhood, consentendo maggiore accesso a milioni di persone

OpenAI ha recentemente annunciato di aver presentato un S-1 riservato, preparandosi per un'offerta pubblica iniziale

Eightco offre un'esposizione indiretta ad alcune delle società private più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 19 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o "la Società") ha fornito oggi un aggiornamento sulle proprie partecipazioni complessive, evidenziando la crescente presenza nel settore degli asset digitali e degli investimenti strategici in aziende tecnologiche private leader.

Al 15 luglio 2026, ore 16:30 ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento di 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,41 dollari per WLD (secondo Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e un totale di circa 148 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 406 milioni di dollari.

Le principali notizie in testa all'informazione:

Il management di ORBS ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcuni degli elementi più cruciali per il futuro dell'intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale. Tra le principali notizie di questa settimana vi sono:

"OpenAI continua a potenziare in modo graduale le capacità di ChatGPT, e ciò contribuisce ad apportare miglioramenti notevoli dall'inizio da inizio anno. Il miglioramento dell'efficienza dei token è accolto in modo positivo da molti utenti", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, membro del consiglio di amministrazione di Eightco. "Crediamo che ORBS sia in una posizione unica per il domani. Mentre l'IA acquista maggiori caratteristiche personali e autonome, prevediamo che la prova di umanità diventerà una delle risorse più preziose dell'economia digitale".

Eightco: Esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo le previsioni dell'Azienda, plasmeranno il prossimo decennio dell'innovazione: IA, identità digitale ed economia dei creator, con posizioni in ciascuno di essi attraverso investimenti indiretti in OpenAI (22% delle partecipazioni in portafoglio di ORBS), Worldcoin (29%) e Beast Industries (4%).

Intelligenza artificiale: OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in veicoli a scopo speciale con esposizione a partecipazioni azionarie nella società madre di OpenAI, pari a circa il 22% delle attività di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate tra tutti i veicoli quotati.

ChatGPT, l'app consumer di OpenAI, è diventata l'app consumer di intelligenza artificiale numero uno al mondo (Sensor Tower) e nel febbraio 2026 ha superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali, diventando così la tecnologia consumer con la crescita più rapida della storia (UBS via Reuters).

Identità digitale: Token WLD

Eightco detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa l'8% della fornitura circolante, la maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 29% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale di "Proof of Human" creata da Tools for Humanity (cofondata da Sam Altman e Alex Blania) e gestita dalla World Foundation. I dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che l'utente sia una persona fisica e non un agente AI.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni pagano commissioni per ogni verifica, mentre la verifica degli utenti finali rimane gratuita, con sia gli emittenti di credenziali che il protocollo World che monetizzano l'autenticazione degli utenti verificati. World individua un'opportunità di fatturato potenziale complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica (secondo Tools for Humanity).

Economia dei creatori — Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, pari a circa il 4% delle attività di tesoreria.

Beast Industries vanta una delle più ampie reti di distribuzione diretta al consumatore al mondo, con oltre 500 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme, grazie soprattutto a MrBeast, la persona più seguita su YouTube a livello globale. Man mano che l'IA trasforma la creazione di contenuti in un bene standardizzato, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa, che sta implementando una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori un'esposizione indiretta, tramite un unico ticker, a tre dei trend principali di questo ciclo: l'IA attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale attraverso la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof-of-Human, e l'economia dei creator attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali leader, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando l'infrastruttura per la verifica umana nell'era dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito Web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa al Nasdaq. ORBS offre un'esposizione indiretta a: OpenAI e Beast Industries.

Chi detiene la maggior quantità di Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene 283 milioni di WLD, pari a circa l'8% dell'offerta circolante e alla maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale.

Che cos'è la Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica, secondo cui un utente è una persona fisica unica e vivente, non un bot o un agente AI. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, il settore bancario, il commercio agentico e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale pubblicamente noto di Worldcoin (WLD), il token che alimenta la rete 'Proof of Human' di World.

Chi è il CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è il CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della società vi sono Tom Lee (Managing Partner e Responsabile della ricerca presso Fundstrat e presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in veste di consulente del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist presso ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, differenti rispetto alle dichiarazioni di fatti storici, potrebbero essere ritenute di natura previsionale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardo a: le aspettative della Società, secondo cui l'IA, l'identità digitale e l'economia dei creatori daranno forma al prossimo decennio di innovazione; la convinzione della Società, secondo cui il proprio portafoglio di tesoreria detenga alcune delle componenti più importanti per il futuro sistema finanziario digitale e di IA; la convinzione della Società di essere in una posizione unica per il domani; le dichiarazioni, secondo cui OpenAI ha depositato un modulo S-1 riservato, ponendo le basi per una potenziale futura offerta pubblica iniziale (IPO); le dichiarazioni, secondo cui OpenAI sta sviluppando un prodotto di compagnia IA per la casa, simile all'uomo; le dichiarazioni relative alle capacità, alle funzionalità e al rilascio del modello GPT-5.6 Sol di OpenAI, tra cui l'efficienza nei token, le capacità di programmazione e la modalità "ultra"; le dichiarazioni, secondo cui la verifica Proof-of-Human diventerà una delle risorse più preziose nell'economia digitale; le dichiarazioni riguardo all'opportunità di ricavi accessibili a World, pari a 6,35 trilioni di dollari, in settori quali il bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica; le dichiarazioni relative alla quotazione di Worldcoin (WLD) su Robinhood e all'mpliamento dell'accesso a milioni di utenti; le dichiarazioni riguardo alla prevista riduzione dell'emissione di token WLD a partire dal 24 luglio 2026, tra cui la riduzione attesa da circa 5,1 milioni a circa 2,9 milioni di token al giorno; le dichiarazioni, secondo cui la Società detiene la maggiore posizione in WLD resa pubblica a livello globale; le dichiarazioni, secondo cui la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse, mentre l'IA rende la produzione di contenuti una commodity; le dichiarazioni relative alla realizzazione, da parte della Società, dell'infrastruttura per la verifica umana nell'era dell'IA agentica; e le dichiarazioni rispetto all'offerta, da parte della Società, di un'esposizione indiretta a trend fondamenal tramite i propri investimenti in OpenAI, WLD e Beast Industries. Termini quali "pianifica", "prevede", "volere", "anticipa", "continuare", "espandere", "far avanzare", "sviluppare", "crede", "indicazioni", "obiettivo", "potrebbe", "rimanere", "progettare", "prospettiva", "intendere", "stimare", "potrebbe", "dovrebbe", "posizionato," "vedere" e altre espressioni di significato analogo sono volti a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali parole. Le dichiarazioni previsionali si basano su convinzioni e ipotesi attuali del management, le quali sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzie di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'incapacità della Società di influenzare la gestione o le operazioni di società private in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, inclusa la sua posizione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite veicoli a scopo speciale), la sua posizione in WLD e la sua posizione nel capitale di Beast Industries; la capacità della Società di mantenere la conformità ai requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale della Società o ritardano in altro modo l'impiego di capitale; l'incapacità di raccogliere capitale adeguato per finanziare o espandere le proprie operazioni aziendali o gli investimenti strategici; volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe influire in modo significativo sul valore delle partecipazioni di tesoreria della Società; cambiamenti normativi, legislazione futura e regolamentazione che incidono negativamente sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi relativi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete World; incertezza riguardo al ritmo e alla traiettoria dell'implementazione dell'IA agentica nelle applicazioni aziendali e di consumo; l'incertezza relativa alla roadmap dei prodotti di OpenAI e alle tempistiche o al lancio di una eventuale IPO o quotazione diretta; rischi relativi alla capacità di Beast Industries di raggiungere le proprie proiezioni di crescita; concorrenza nei mercati dell'identità digitale e delle infrastrutture di IA; dipendenza da fonti terze per la valutazione di determinati investimenti; incertezza riguardo al successo continuativo di MrBeast e alle prestazioni del modello di business di Beast Industries incentrato sui creator; rischi relativi alle posizioni concentrate della Società in determinati asset digitali e investimenti in società private; e cambiamenti nelle posizioni dell'opinione pubblica e dei governi riguardo agli asset digitali o ai settori legati all'intelligenza artificiale; rischi legati alle tempistiche, alle caratteristiche e alla ricezione a livello commerciale dei rilasci dei modelli di OpenAI; e rischi che le dinamiche dell'offerta di WLD non diano gli effetti di mercato previsti. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e le altre informazioni contenute nella Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione, e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di dichiarazioni previsionali qui contenute, al fine di riflettere gli attuali risultati o eventuali cambiamenti nelle aspettative.

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