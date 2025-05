Enkris Bikini lancia la nuova collezione bikini 2025: 9 drop tra moda e innovazione per una femminilità senza tempo

Milano, 21/05/2025 - Dalle trecce in tessuto al pizzo macramè, dal velluto al lurex: la maison Italiana Enkris Bikini ha presentato con 9 release, che sono state prodotte da settembre 2024 a marzo 2025, ispirata all’eleganza mediterranea e all’artigianalità couture.

Ogni drop è il capitolo di una narrazione tessile che esplora materiali, suggestioni estetiche e richiami culturali.

La femminilità si svela in forme diverse, passando con disinvoltura dall’allure bohémien delle trecce all’eleganza seducente del pizzo macramè, dall’intensità visiva del velluto alla brillantezza sofisticata del lurex.

Enkris Bikini: ricerca stilistica e qualità sartoriale Made in Italy

Enkris Bikini, marchio Italiano nato dal desiderio di creare costumi che valorizzino ogni donna. Le collezioni sono disegnate in Italia e si distinguono per l’uso di materiali di alta gamma, le finiture sartoriali e l’attenzione ai dettagli. La mission del brand è offrire capi versatili, sensuali e durevoli nel tempo.

Ogni costume da bagno di Enkris Bikini vuole andare ad esaltare la bellezza delle donne e accompagnarle al mare, in piscina o al mare con capi alla moda e confortevoli.

I costumi sono realizzati con attenzione al dettaglio e ai materiali, dalla Lycra Made in Italy ai tessuti lurex di prima scelta.

Il marchio, inoltre, si impegna a garantire sostenibilità e qualità per la creazione di costumi che non sono solo belli e comodi da indossare, ma anche sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Tutti i drop Enkris Bikini per la nuova collezione Estate 2025

Quest’anno a distinguere il marchio la sua collezione Moda Mare che vuole portare una visione raffinata in grado di unire: Made in Italy, qualità sartoriale e ricerca stilistica.

La collezione Moda Mare 2025 porta con sé un racconto che si esprime tra design, tessuti e immagini. Ogni bikini ha un’estetica glamour, ma anche sensuale, moderna e soprattutto originale.

L’obiettivo? Accompagnare ogni donna con proposte che ne possano esaltare le forme, la bellezza autentica ma anche l’espressione della sua personalità.

Bikini con le trecce

I bikini con le trecce della nuova collezione hanno uno spirito bohémien, in questo ambito gli intrecci, i nodi ogni lavorazione diventa protagonista del bikini. Dietro ad ogni intreccio, infatti, c’è la lavorazione manuale e artigianale. Le passamanerie sono realizzate a mano, questo gli dona eleganza, ricercatezza e design senza tempo.

Il pizzo macramè

Si da spazio alla sensualità romantica con il drop “Pizzo Macramè”: una collezione che celebra la tradizione sartoriale attraverso il pizzo, reinterpretato in chiave contemporanea. I bikini sono caratterizzati da trasparenze studiate, lavorazioni floreali e un gusto retrò che richiama l’eleganza senza tempo. Ogni modello viene realizzato con cura artigianale, rendendo il bikini confortevole e anche dal design sofisticato.

Il fascino vintage della “Dolce Vita”

Un richiamo al passato arriva con il drop “Burro/Nero”, che comprende bikini e costumi interi dalle linee classiche e pulite, in tonalità burro e nero. I modelli come Brigitte e Loren rappresentano un omaggio alla femminilità delle icone del cinema Italiano e Francese.

L’estate si riveste di velluto

Rivoluzionario e seducente, il velluto entra a pieno titolo nel guardaroba estivo. I bikini di questa linea uniscono texture morbide e leggere con una brillantezza discreta, perfetta per le ore dorate del tramonto. Ogni costume è realizzato per mantenere forma e colore anche dopo l’esposizione all’acqua, assicurando aderenza e comfort.

Lurex

Per chi vuole brillare sotto il sole è stata pensata la selezione dei bikini in lurex, ideali per chi ama distinguersi con stile ed eleganza. La collezione è ideale per chi cerca un bikini con dei dettagli scintillanti e tessuti di alta qualità.

Rose e fantasie

Il drop “Fantasia Rose” è una celebrazione del lato più romantico dell’universo Enkris Bikini.

Le stampe floreali diventano il fulcro di questo drop romantico. Rose stilizzate, motivi vintage e palette delicate si combinano con tessuti avvolgenti e confortevoli. Perfetta per le donne che scelgono un’eleganza dolce e senza tempo.

Riccetti e lurex

Doppia anima per questo capitolo: da un lato il lurex in versione soft, dall’altro l’innovazione tessile con texture ricce e tridimensionali. Bikini dal look contemporaneo e giocoso, pensati per destinazioni esotiche e weekend al sole. Le forme sono flessibili e i dettagli, come anelli ‘Nickel free’ adatti al mare e piscina o laccetti incrociati che aggiungono movimento.

Strass e dettagli luxury

La collezione si illumina con il drop “Strass”: un vero inno alla femminilità più scenica. Dettagli gioiello, inserti brillanti e tagli couture danno vita a una collezione pensata per chi vuole distinguersi con classe. Ad esempio, il modello “Crystal bay e Luna Glow”, con triangolo e top in lycra effetto seta e strass tono su tono, è già un’icona. Le coppe estraibili e lo slip brasiliana con dettagli luminosi completano un look da diva. Il glamour sì, ma con grazia.

Bikini colorati: un colore per ogni personalità

Non solo modelli, ma anche una palette cromatica curata nei minimi dettagli. Dalle tinte pastello ai colori vivaci, fino al nero senza tempo: Enkris Bikini propone un’ampia scelta di bikini colorati capaci di esprimere l’identità di ogni donna con gusto e carattere.

La nuova stagione estiva sta per partire!

La nuova collezione Enkris Bikini è una narrazione visiva ed emozionale che accompagna le donne nel tempo. Con 9 nuove uscite pensate per stupire, emozionare e adattarsi a ogni corpo e occasione, il brand ribadisce la sua vocazione all’eleganza accessibile, senza mai rinunciare alla qualità del vero Made in Italy.

Enkris Bikini è un'azienda Italiana, che si occupa della realizzazione di capi Mare, come bikini, copricostume, costumi interi realizzati con una grande attenzione al dettaglio, materiali di qualità come la Lycra Made in Italy, distinguendosi per l'uso di filati artigianali e per l'impegno a garantire sempre costumi pensati per valorizzare il corpo delle donne e rispettare l'ambiente.

