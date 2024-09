Entain Blind Day, una giornata per sensibilizzare i dipendenti sulle disabilità visive

Roma, 24 settembre 2024 – Lo scorso venerdì si è tenuto presso l’Acqua Acetosa di Roma l’Entain Blind Day, evento organizzato da Fondazione Entain e BSC Rovigo, che ha visto i dipendenti di Entain giocare al fianco del team BSC Rovigo, per cimentarsi con le azioni fondamentali del baseball per non vedenti.

L'Entain Blind Day nasce, infatti, dalla volontà comune di Fondazione Entain e BSC Rovigo di promuovere l'inclusione sociale per sensibilizzare i dipendenti sul tema della disabilità visiva, utilizzando lo sport come volano di integrazione. Grazie al supporto degli atleti e degli esperti dell’associazione BCS Rovigo, le persone di Entain hanno sperimentato, durante una partita non competitiva, le sfide che gli atleti con disabilità visiva affrontano quotidianamente, prendendo consapevolezza del vero talento di questi atleti: la passione oltre ogni limite.

Continua quindi così l’impegno dell’azienda al fianco dell’associazione BSC Rovigo, premiata in occasione del CSR Award 2023, riconoscimento volto a sostenere le realtà del terzo settore impegnate quotidianamente nello sviluppo di progetti di inclusione sociale attraverso lo Sport.

“La giornata appena trascorsa insieme agli amici dell’associazione BSC Rovigo è per noi il modo più genuino di vivere i valori dello sport” ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia – “Progetti come questo dimostrano come lo sport, che è parte del DNA del Gruppo Entain, possa abbattere qualsiasi barriera. Per questo crediamo convintamente sia nostra responsabilità continuare ad investire, supportando iniziative e realtà che promuovono un'inclusione reale e concreta sul territorio”.

BSC ROVIGO

La BSC Rovigo è una delle più importanti società di baseball e softball in Italia. La sua eccellenza si riflette nella presenza di 14 gruppi sportivi e nell'unicità di schierare in Serie A sia un club maschile che uno femminile. Con oltre 200 iscritti, l'associazione rappresenta un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale.

Dal 2019, la BSC Rovigo ha avviato un gruppo di baseball per non vedenti, diventando rapidamente il polo di riferimento in Veneto per questa disciplina.

Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.